Startseite Abenteuer am Fuß des Ätna: STARFACE lädt die Top-Partner zum Incentive in Sizilien Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-07-25 10:03. Karlsruher UCC-Hersteller bedankt sich bei den erfolgreichsten Partnern mit einem verlängerten Wochenende im Süden Italiens / Aufregende Quadtour am Ätna, Wein-Tasting am Weingut Cottanera und neue Perspektiven beim Helikopterrundflug Karlsruhe, 23. Juli 2024. Vom 14. bis 16. Juni versammelte STARFACE die erfolgreichsten Innen- und Außendienstpartner zum exklusiven Sommerincentive in Sizilien. Dort erfuhren die Teilnehmer in kompakten Workshops-Sessions alles über die wichtigsten Trends im UCC-Markt und konnten sich über ihre Anforderungen und Projekte austauschen. Aber auch das Sightseeing kam nicht zu kurz: Nachdem die TK-Profis den historischen Stadtkern Taorminas besichtigt hatten, ging es mit dem Quad in die beeindruckende Vulkanlandschaft rund um den Ätna und dann mit dem Helikopter zum Rundflug über die Insel. Anschließend genossen die Teilnehmer bei der Weinprobe auf dem Weingut Cottanera "La Dolce Vita" und schlemmten sich abends durch die italienische Küche. "STARFACE wird von einer begeisterten Partner-Community getragen, die genauso für Innovation und den Erfolg der Kunden brennt, wie wir es tun - der Ätna in Sizilien war also durchaus ein passendes Reiseziel", so Florian Buzin, Geschäftsführer von STARFACE. "Die jährlichen Incentives sind ein toller Weg, um die Erfolge und das Engagement unserer Partner zu feiern, aber auch eine spannende Gelegenheit, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Im Austausch mit unseren Partnern sind auch diesmal viele gute Ideen für neue Projekte entstanden - und wir freuen uns sehr darauf, diese nun gemeinsam zu realisieren." 33 TK-Experten renommierter STARFACE Partner in ganz Deutschland nahmen am diesjährigen Sommerincentive teil. Eingeladen waren neben den umsatz- und den wachstumsstärksten Partnern auch die erfolgreichsten Newcomer, die Produkt-Champions in den Kategorien STARFACE 365, STARFACE Cloud und STARFACE Connect sowie die beiden Partner mit den größten MS-Teams-Integrationsprojekten. Außerdem wurden vier Wildcards für außergewöhnliche Leistungen vergeben. Hintergrund: Die STARFACE Incentives im Überblick

Die Incentives gehören seit Jahren zu den Highlights im STARFACE Eventkalender: Der Karlsruher TK-Anlagenhersteller versammelt dabei seine umsatz- und wachstumsstärksten Partner zum Brainstorming und Austausch an exklusiven Locations. Ziel ist es, die enge Zusammenarbeit in der Community zu fördern und gemeinsam mit dem Fachhandel neue Strategien für die STARFACE Vermarktung zu entwickeln. Mehr Infos beim STARFACE Partnermanagement

Weitere Informationen zum Partnerprogramm finden Interessierte online unter www.starface.de/partner (https://www.starface.de/partner) sowie auf der Facebook-Seite von STARFACE. Für Rückfragen steht das Partnermanagement unter +49 (0)721 151042-30 oder per E-Mail unter vertrieb@starface.de zur Verfügung. Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben. STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen. Die STARFACE GmbH ist Teil der SF Technologies Gruppe, zu der auch die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München, gehören. Kontakt

