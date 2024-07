Startseite KRAUSE 360° competence: Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-07-25 10:03. Ganzheitlicher Service für maximale Sicherheit und Effizienz Die KRAUSE 360° competence ist ein umfassendes Konzept der KRAUSE-Gruppe, das weit über den reinen Vertrieb von Steigtechnikprodukten hinausgeht. In der Vergangenheit beschränkte sich die Kompetenz der Hersteller häufig auf die reine Produktion. Heute bieten kompetente Marken ein breites Spektrum an Produkten, Zubehör und Dienstleistungen - so auch KRAUSE. Neben der reinen Produktkompetenz ist im Laufe der Zeit ein ganzes Portfolio unterschiedlicher Kompetenzen hinzugekommen, die heute eine umfassende Betreuung aller Steigtechnik-Kunden durch KRAUSE ermöglichen. Guter Service macht den Unterschied, das zeigt die KRAUSE 360° competence. Ob beim Kauf einer Leiter, bei der Planung und Montage komplexer Sonderlösungen, bei Produktprüfungen und Seminaren zur Arbeitssicherheit oder bei der Unterstützung des Fachhandels - mit KRAUSE haben Anwender einen zuverlässigen und kompetenten Partner an ihrer Seite. Die KRAUSE-Gruppe wurde 1900 gegründet und hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Heute zählt sie zu den führenden Anbietern im Bereich der Steigtechnik. Mit einer breiten Produktpalette und einem starken Fokus auf Innovation und Qualität hat sich das Unternehmen einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Mit dem Konzept "360° competence" dokumentiert KRAUSE seinen Anspruch, seinen Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. 360° Produkt-Kompetenz

Innovation und Entwicklung spielen im 360° competence Konzept eine zentrale Rolle. KRAUSE investiert kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung neuer Produkte und Technologien, um den sich ständig ändernden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Dabei setzt das Unternehmen auf modernste Technologien und zukunftsweisende Ansätze, um stets an der Spitze der Branche zu bleiben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung kundenspezifischer Lösungen, die exakt auf die individuellen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden werden deren Bedürfnisse und Herausforderungen genau analysiert, um maßgeschneiderte Produkte zu entwickeln, die ein Höchstmaß an Effizienz und Sicherheit gewährleisten. Diese individuellen Lösungen tragen dazu bei, dass die Kunden ihre Ziele optimal erreichen und ihre Produktivität steigern können. KRAUSE legt großen Wert darauf, alle neuen Produkte strengen Qualitätskontrollen zu unterziehen, um höchste Standards zu gewährleisten. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und modernster Fertigungstechniken sind die Produkte nicht nur langlebig und robust, sondern auch besonders anwenderfreundlich. Jeder Schritt des Entwicklungsprozesses ist darauf ausgerichtet, den Kunden ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Leistung zu bieten. 360° Beratungs-Kompetenz

Ein zentraler Bestandteil der 360° competence ist die umfassende Beratung. KRAUSE bietet maßgeschneiderte Lösungen, um für unterschiedliche Anforderungen die optimale Steigtechnik zu finden. Die Beratung beginnt mit der Analyse des Arbeitsumfeldes und der spezifischen Anforderungen, gefolgt von der Unterstützung bei der Planung und Konzeption von Projekten, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Steigtechnik optimal berücksichtigt werden. Die Umsetzung der Projekte wird begleitet, um eine reibungslose und effiziente Implementierung zu gewährleisten. Darüber hinaus werden spezielle Beratungsleistungen zur Einhaltung von Sicherheitsstandards, zur Vermeidung von Arbeitsunfällen sowie zur Optimierung und Wartung der eingesetzten Technik angeboten. Die Kompetenz erstreckt sich auch auf die Gestaltung und Optimierung des Point of Sale (POS), um eine bestmögliche Produktpräsentation und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Egal ob Industriebetrieb, Handwerk, Fachhandel oder Baumarkt, in jeder Phase wird großer Wert auf eine erfolgreiche Umsetzung der Projekte und eine umfassende Betreuung der Kunden gelegt. 360° Arbeitssicherheits-Kompetenz - KRAUSE SafetyServices

KRAUSE ist sich des hohen Sicherheitsbedürfnisses der Anwender bewusst und setzt alles daran, die bestmöglichen Steiglösungen anzubieten. Damit Anwender diese auch richtig bedienen und warten können, bietet der Hersteller ergänzend die SafetyServices an. In praxisnahen Seminaren erwerben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das notwendige Wissen, um Produktprüfungen selbstständig durchzuführen und rechtssicher zu dokumentieren. Praxisorientierte Anwender- und Produktschulungen unterstützen bei der sicherheitsgerechten Montage, Demontage und Anwendung unterschiedlichster Produkte. Unternehmen, die nicht in der Lage sind, Prüfungen selbst durchzuführen, können den Service der Produktprüfung in Anspruch nehmen. Dabei führt das KRAUSE-Team die Prüfung vor Ort durch, bringt die Plakette an und erstellt die erforderliche Prüfdokumentation. 360° Service-Kompetenz

Die zentralen Eckpfeiler der 360° Service-Kompetenz umfassen eine Vielzahl unterstützender Dienstleistungen, die darauf abzielen, die Bedürfnisse der Kunden umfassend zu erfüllen. Kataloge und Prospekte bieten detaillierte Informationen und umfassende Produktübersichten, die den Kunden bei der Auswahl der richtigen Produkte unterstützen. Themenkataloge vertiefen spezielle Lösungen und Anwendungsbereiche, um gezielt Unterstützung für unterschiedliche Branchen zu bieten.

POS-Mittel sorgen für eine optimale Produktpräsentation am Point of Sale und fördern so die Kundenbindung und den Verkaufserfolg. Der flächendeckende Außendienst sorgt mit kompetenter Beratung und zuverlässigem Service vor Ort dafür, dass keine Fragen offen bleiben und jede Herausforderung gemeistert wird.

Individuelle Anforderungen werden durch maßgeschneiderte Lösungen in der Seitengestaltung berücksichtigt, die eine perfekte Integration der Produkte in bestehende Systeme oder auch komplett neue Präsentationen ermöglichen. Der Ersatzteilshop garantiert die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen, um Ausfallzeiten zu minimieren und den Betrieb jederzeit aufrecht zu erhalten. Zusätzlich informiert ein regelmäßiger Newsletter über aktuelle Entwicklungen, neue Produkte und attraktive Angebote, so dass die Kunden immer auf dem neuesten Stand sind. Für technische Fragen und Unterstützung steht eine technische Hotline zur Verfügung, die jederzeit erreichbar ist und schnelle Hilfe bietet. 360° Digital-Kompetenz - umfassender Online-Service

KRAUSE ist ein digital orientiertes Unternehmen, das seinen Kunden einen umfassenden Zugang zu allen relevanten Informationen online bietet. Neben technischen Daten, Texten, Bildern und Videos zu den angebotenen Produkten stellt das Unternehmen verschiedene elektronische Anbindungsmöglichkeiten zur Verfügung, um die Kundendaten stets aktuell zu halten. Dazu gehören beispielsweise die automatische Auftragsübermittlung (EDI) und die elektronische Rechnungsübermittlung, die für eine effiziente Abwicklung und Transparenz sorgen. Der Servicebereich der Website bietet eine Vielzahl interessanter Themen, wie z. B. Technikclips zur Anwendung der Produkte, Downloads für detaillierte Produktinformationen sowie einen benutzerfreundlichen Ersatzteilshop. Darüber hinaus werden relevante Informationen zu Normen und Vorschriften zur Verfügung gestellt, damit Kunden immer auf dem neuesten Stand sind und gesetzliche Anforderungen erfüllen können.

KRAUSE setzt kontinuierlich auf Innovationen im digitalen Bereich, um die Interaktion mit den Kunden zu optimieren und ihnen ein Höchstmaß an Service und Support zu bieten. Die fortschrittlichen digitalen Lösungen stellen sicher, dass die Kunden ihre Geschäftsprozesse effizient gestalten und dabei auf zuverlässige Unterstützung und aktuelle Informationen zurückgreifen können. KRAUSE hat für jedes Steigproblem die passende Lösung

Die Vorteile der KRAUSE 360° competence liegen auf der Hand. Durch umfassende Beratung, Schulung und regelmäßige Wartung wird die Sicherheit der Anwender maximiert. Optimierte Lösungen und Schulungen tragen zur Steigerung der Effizienz und Produktivität bei. Der ganzheitliche Ansatz und die umfassenden Serviceleistungen führen zu einer hohen Kundenzufriedenheit. Langfristig verlängern regelmäßige Wartungen und qualifizierte Schulungen die Lebensdauer der Produkte und senken damit die Kosten.

Für die Zukunft plant die KRAUSE-Gruppe, das 360° competence Konzept weiter auszubauen und an die sich verändernden Anforderungen des Marktes anzupassen. Dazu gehört die Integration neuer Technologien und digitaler Lösungen, um den Service noch effizienter und kundenorientierter zu gestalten. Darüber hinaus wird KRAUSE weiterhin in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren, um stets auf dem neuesten Stand der Technik und Sicherheit zu sein.

Durch die Kombination aus individueller Beratung, umfassender Schulung, zuverlässigem Service und kontinuierlicher Innovation stellt KRAUSE sicher, dass seine Kunden nicht nur qualitativ hochwertige Produkte, sondern auch den bestmöglichen Support erhalten. Dies führt zu mehr Sicherheit, Effizienz und Zufriedenheit bei den Anwendern und trägt zum langfristigen Erfolg der Kunden bei. Weitere Informationen zur KRAUSE 360° competence unter: https://www.krause-systems.de/360 Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert. Firmenkontakt

