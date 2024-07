Sechs vernachlässigte Katzenwelpen auf Parkplatz ausgesetzt

Kätzchen abgemagert, krank und voll Flöhe - Katzenflut überschwemmt Tierheime

Ein trauriger Höhepunkt der gegenwärtigen Flut von ausgesetzten Katzen: Auf einem Parkplatz in Moers wurden sechs vernachlässigte und abgemagerte Kätzchen gefunden. Die kleinen Katzen werden in der Tierherberge Kamp-Lintfort aufgepäppelt und tiermedizinisch betreut, so der Bund Deutscher Tierfreunde e.V. als Träger der Tierherberge. Sie haben glücklicherweise die erste Nacht gut überstanden und müssen nun alle gepflegt werden. Die Katzenschwemme in diesem Jahr ist eine große Belastung für die Tierheime, da kaum noch Platz für die große Zahl ausgesetzter oder abgegebener Katzen vorhanden ist, so der Bund Deutscher Tierfreunde.

Die drei Katzen und drei Kater wurden in einem verschnürten Käfig auf dem Parkplatz gefunden und in die Tierherberge nach Kamp-Lintfort gebracht. Bei einer ersten Untersuchung bot sich ein erbärmlicher Anblick. Es zeigte sich, dass alle Jungtiere Flöhe, Zecken und verdreckte Ohren haben. Obendrein haben drei Welpen Wucherungen im Mund und Rachenbereich. Zwei der kleinen Katzen haben zudem abgebrochene Zähne, teilte der Bund Deutscher Tierfreunde mit.

Das Team der Tierherberge vom Bund Deutscher Tierfreunde versorgt jetzt die kleinen Kätzchen und lässt sie erst einmal zur Ruhe und zu neuer Kraft kommen. Auch müssen sie tierärztlich versorgt werden und zunächst in Quarantäne, da es keinerlei Informationen über die Vorgeschichte gibt.

Gerade in diesem Jahr sind ausgesetzte Katzen und Kleintiere wie Kaninchen und Co ein großes Problem für die Tierheime, so der Bund Deutscher Tierfreunde. Sie werden einfach auf Parkplätzen, vor den Toren der Tierheime oder Tierarztpraxen ausgesetzt, oder noch schlimmer, einfach auf einer Wiese oder im Wald allein gelassen. In den Tierheimen gibt es kaum noch Platz für die vielen schnurrenden Haustieren. Der Bund Deutscher Tierfreunde bringt die Tiere inzwischen nicht nur in der Tierherberge Kamp-Lintfort, sondern auch auf dem Gnadenhof in Weeze unter. Doch der Platz wird immer enger. Und die Kosten der Betreuung und für den Unterhalt steigen ständig.

Über die Gründe kann man nur mutmaßen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Folge der Corona-Krise und der anschließenden Zeit des Home- Office. Nachdem nun viele Arbeitnehmer wieder zu ihren Arbeitsplätzen zurückkehren mussten, fehlt ihnen die Zeit für die Tiere. Auch könnten die stark gestiegenen Kosten für die tiermedizinische Versorgung ein Grund sein - ganz abgesehen von der Urlaubszeit. In der heutigen herzlosen Gesellschaft werden die Kuscheltiere dann schnell zur Last und einfach entsorgt, betont der Bund Deutscher Tierfreunde.

Wer die Tierschützer im Kampf gegen das Katzenelend unterstützen möchte, kann dies gerne tun. Jeder Euro zählt im Kampf um das Leben der kleinen Schmusetiger. Spenden mit dem Kennwort Tierherberge bitte an: Commerzbank, IBAN DE04 3108 0015 0885 0835 01, BIC: DRESDEFF310 oder PayPal: verwaltung@bund-deutscher-tierfreunde.de.

Der Bund Deutscher Tierfreunde e.V. mit Sitz im nordrheinwestfälischen Kamp-Lintfort ist ein gemeinnütziger überregionaler Tierschutzverein. Der 1999 gegründete BDT e.V. unterhält zwei eigene Tierheime in Kamp-Lintfort sowie in Weeze und unterstützt etwa 20 Tierheime und Tierschutzvereine im gesamten Bundesgebiet. Der BDT e.V. ist ein Verein für Tier-, Natur- und Artenschutz. Das Tierheim in Kamp-Lintfort feierte 2014 bereits sein zehnjähriges Bestehen.

