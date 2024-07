Startseite Further Foods, Tochtergesellschaft von CULT Food Science, meldet PCT-Anmeldungen für proprietäre Technologien von Noochies! Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-07-24 15:39. Further Foods strebt Patentschutz für Zutaten und Produkte von Noochies! an Toronto, Ontario, 25. Juni 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00), eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten, hat im Rahmen des Vertrags über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty/PCT) zwei Patentanträge für ihre innovativen Technologien Bmmune und Bflora sowie das Gefriertrocknungsverfahren eingereicht, die in der Noochies!-Produktlinie verwendet werden. Die Einreichung dieser PCT-Anmeldungen wird dem Unternehmen die Möglichkeit geben, diese Technologien in über 150 Ländern zu schützen und damit sein Ziel, einen schützbaren, bahnbrechenden und ersten marktreifen Bestand von geistigen Eigentumsrechten und Technologien im Bereich der zellulären Landwirtschaft aufzubauen, weiter voranzutreiben. Wichtige Eckdaten - Die Einreichung dieser PCT-Anmeldungen ermöglicht es dem Unternehmen, diese Technologie in über 150 Ländern zu schützen. - Bmmune ist eine proprietäre Mischung, die entwickelt wurde, um die Proteinbedarf von Hunden und Katzen zu erfüllen und zu übertreffen und gleichzeitig die Darmgesundheit und Immunabwehr zu unterstützen. - Bflora ist eine Kombination von probiotischen Bakterien mit klinisch nachgewiesenem Nutzen, die helfen, bei Haustieren einen gesunden Magen-Darm-Trakt zu erreichen und zu erhalten. - Die Anmeldung der Inhaltsstoffe von Noochies! zum Patent ist eine entscheidende Komponente für den Schutz des geistigen Eigentums von Further Foods und ermöglicht zukünftige Abschlüsse für Joint Ventures, Lizenzgebühren und Lizenzierung der Inhaltsstoffe von Noochies! Bmmune ist eine einzigartige Nährhefe-Mischung, die ein bioaktives Fermentationsprodukt enthält. Diese eigens entwickelte Mischung erfüllt und übertrifft den Proteinbedarf von Hunden und Katzen und bietet essentielle B-Vitamine und alle notwendigen Aminosäuren. Darüber hinaus wirkt das Fermentationsprodukt als Präbiotikum und unterstützt die Immunabwehr, die mikrobielle Darmgesundheit sowie die allgemeine Darmfunktion. Bflora besteht aus vier Stämmen von probiotischen Bakterien mit nachgewiesenem klinischem Nutzen, um bei Haustieren einen gesunden Magen-Darm-Trakt zu erreichen und zu erhalten. Die Funktionalität von Bflora wird im Verdauungstrakt durch unsere zum Patent angemeldete proteinreiche Hefe Bmmune unterstützt. Diese funktionelle Mischung aus Probiotika ist ein Alleinstellungsmerkmal der Noochies!-Produktreihe, des weltweit ersten gefriergetrockneten, proteinreichen und nährstoffreichen Futter für Hunde und Katzen, das ohne Massentierhaltung hergestellt wird. Noochies! von CULT Food Science enthält Bmmune und Bflora als grundlegende Inhaltsstoffe und bietet ein überlegenes Nährwertprofil für Haustiere. Bmmune ist reich an Polyphenolen - Verbindungen, die die Darmgesundheit fördern, Entzündungen reduzieren und oxidativem Stress entgegenwirken. Eine empfohlene Portion Bflora bietet Haustieren rund 15,8 Milliarden KBE/g an nützlichen Probiotika, um die Gesundheit von Katzen und Hunden zu unterstützen. Forschungsergebnisse deuten zunehmend darauf hin, dass Probiotika eine wertvolle Nahrungsergänzung für Hunde oder Katzen darstellen. Der Magen-Darm-Trakt eines Haustiers macht etwa 70 % seines Immunsystems aus, was ihn zu einer wichtigen ersten Verteidigungslinie macht, die Pathogene am Erreichen des restlichen Körpers hindert. Diese Vorteile tragen zum allgemeinen Wohlbefinden von Haustieren bei und machen Noochies! zu einem wegweisenden Produkt auf dem Markt für Heimtierfutter. Bmmune und Bflora zeigen das Engagement von CULT Food Science, durch seine Tochtergesellschaften innovatives geistiges Eigentum zu schaffen und Technologien zu entwickeln, die Wachstum und Innovation in der Lebensmittelwissenschaft fördern. Die überwältigende Mehrheit des geschätzten weltweiten Marktes für Heimtierfutter in Höhe von 192 Milliarden US$ basiert auf Proteinen aus der Massentierhaltung. Dieses konventionelle Futter entspricht jedoch nicht den Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf die Ernährung ihrer Haustiere, es ist zudem umweltschädlich und sieht sich oft mit Engpässen in der Lieferkette konfrontiert. In den letzten Jahren hat sich Heimtierfutter auf Grundlage alternativer Proteine zu einem wachstumsstarken Segment der Branche entwickelt. Diese Leckerlis, Nahrungsergänzungsmittel und Nahrungsmittel umgehen eine nicht nachhaltige Landwirtschaft und sind bisher überwiegend auf pflanzliche Proteine angewiesen. Kommentar des Managements Mitchell Scott, CEO von CULT Food Science, sagte: Die Patentanmeldungen zum Schutz unserer Bmmune- und Bflora-Technologien sind ein wichtiger Meilenstein für CULT. Sie unterstreichen den innovativen Charakter unserer Noochies!-Produktlinie. Wir sind bestrebt, unsere Entwicklungsbemühungen voranzutreiben, um dem Markt für Heimtierfutter modernste Lösungen zu bieten und so Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen. Die anhaltende Zugkraft von Noochies! zeigt, dass Tierbesitzer ernährungsphysiologische Vorteile darin sehen, auf tierische Nebenprodukte und Fleisch von toten, sterbenden oder erkrankten Nutztieren zu verzichten. Heimtierfutter, das Fleisch von Nutztieren enthält, belastet die Umwelt erheblich, da dadurch schätzungsweise 64 Millionen Tonnen Treibhausgase pro Jahr in die Atmosphäre gelangen. Über CULT Food Science CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren. Über Further Foods Further Foods revolutioniert die Ernährung von Haustieren durch seine innovative Marke Noochies! Noochies! nutzt fortschrittliche Technologien der zellulären Landwirtschaft, um Tiernahrungsprodukte mit hervorragenden Nährwertprofilen und ethischen Standards herzustellen. Noochies! hat kürzlich die weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Leckerbissen für Haustiere eingeführt, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden. Die Produkte von Noochies! sind derzeit in den Vereinigten Staaten und Kanada bei ausgewählten Einzelhändlern und im Internet unter www.noochies.co/ erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter sedar.com. Für das Board of Directors des Unternehmens CULT FOOD SCIENCE CORP.

Mitchell Scott

Mitchell Scott, Chief Executive Officer Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über: Tel: + 1 (888) 733 - 8581

E-Mail: IR@CULTFoodScience.com

Web: CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience Zukunftsgerichtete Informationen: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, könnte, dürfte, sollte oder wird, oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht auf unangemessene Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter sedar.com zu finden sind. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: CULT Food Science Corp.

Francis Rowe

82 Richmond St. E

M5C 1P1 Toronto, ON

Kanada email : fr@cultfoodscience.com Pressekontakt: CULT Food Science Corp.

Francis Rowe

82 Richmond St. E

