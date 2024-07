Startseite Perle Systems gewinnt den Globee® Award 2024 für Informationstechnologie Pressetext verfasst von Perle Systems am Di, 2024-07-23 20:07. IRG-Mobilfunkrouter erhalten den Silver Globee® Award für LTE-Netzwerkinfrastruktur Bremen, DE 18. Juli 2024: Perle Systems, ein weltweit tätiger Hersteller von Hardware für die sichere Vernetzung von Geräten, wurde als Gewinner der 19. jährlichen 2024 Globee® Awards für Informationstechnologie geehrt. Mit diesen prestigeträchtigen globalen Auszeichnungen werden Unternehmen gewürdigt, die durch ihre innovativen und hochmodernen Technologien, Cybersicherheitslösungen und -dienstleistungen außergewöhnliche Leistungen erbringen. Diese Auszeichnung hebt die bemerkenswerten Beiträge hervor, die IRG-Mobilfunkrouter beim Einsatz in LTE-Netzwerkinfrastrukturen leisten. Zuverlässige und ausfallsichere LTE-Netze sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Verwaltung vieler kritischer Anwendungen in den meisten modernen Unternehmen, ob bei der industriellen Automatisierung oder der Fernüberwachung. Sie tragen dazu bei, dass unerwartete Netzwerkausfälle den Betrieb nicht ernsthaft stören oder schmerzhafte Verluste verursachen. Perle IRG-Mobilfunkrouter spielen eine entscheidende Rolle in LTE-Netzwerkinfrastrukturen durch:

- Minimierung von Ausfallzeiten dank automatischem LTE-Failover,

- Sicherstellung der Remote-Verwaltung und Fehlerbehebung dank sicherem Out-of-Band-Zugriff und

- Erleichterung der zuverlässigen Datenerfassung von entfernten Anlagen. Perle stellt außerdem sicher, dass Kunden ohne ein Jahresabonnement oder eine Lizenzgebühr auf alle Funktionen zugreifen, den Betrieb aufrechterhalten und wichtige Software-Updates herunterladen können, wodurch die Kosten für IRG-Router transparent und von außergewöhnlichem Wert sind. „Herzlichen Glückwunsch an alle außergewöhnlichen Gewinner der Globee Awards for Technology 2024“, sagte San Madan, Präsident der Globee Awards. „Ihre bahnbrechenden Innovationen und Ihr unerschütterliches Engagement haben überall einen neuen Standard für Exzellenz in Technologien gesetzt.“ Die Globee Awards® for Information Technology 2024 zeichneten sich durch einen umfangreichen Bewertungsprozess aus, an dem mehr als 600?Juroren aus der ganzen Welt aktiv beteiligt waren. Diese Experten aus verschiedenen Branchen waren maßgeblich an der Bewertung und Beurteilung der Einreichungen beteiligt.? „Fehlfunktionen von Geräten, Signalstörungen und Naturkatastrophen können kritische Betriebsabläufe stören. Perle IRG-Mobilfunkrouter bieten automatisches LTE-Failover, um eine ununterbrochene Konnektivität sowie ein sicheres Out-of-Band-Management zu gewährleisten. Wir fühlen uns geehrt, dass mit den Globee Awards unsere Innovation und unser Engagement für hervorragende Produkte gewürdigt wurden, die zur allgemeinen Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit moderner LTE-Netzwerke beitragen.“ – John Feeney, COO bei Perle Systems Über die Globee Awards

Der Begriff „Globee“ ist eine Kombination aus den Wörtern „global“ und „business“ Die Globee Awards wurden ins Leben gerufen, um Organisationen aller Arten und Größen aus der ganzen Welt für ihre Leistungen in verschiedenen geschäfts- und technologiebezogenen Kategorien zu ehren. Die Preise wurden ins Leben gerufen, um eine Plattform für die Anerkennung und Förderung herausragender Leistungen in Branchen und Sektoren zu schaffen, die die Zukunft der Wirtschaft prägen. Über Perle Systems????

Perle Systems wurde 1976 gegründet und entwickelt und fertigt hochzuverlässige?Devicevernetzungs-, Medienkonvertierungs- und IoT-Konnektivitätshardware (Internet of Things). Mit einer umfassenden Palette von Lösungen eignen sich Perle-Produkte ideal für Unternehmen, die Netzwerkkonnektivität über mehrere Standorte hinweg herstellen, wichtige und vertrauliche Informationen sicher übertragen oder vernetzte Geräte und Appliances fernüberwachen und?verwalten?müssen. Perle hat Niederlassungen in 9 Ländern und verkauft seine Produkte über einen weltweit etablierten Distributor, Systemintegrator und Reseller-Kanal.