Startseite Syserso Networks nun auch SCL-zertifiziert Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-23 17:03. Safty Culture Ladder garantiert KRITIS-Kunden Sicherheit und Zuverlässigkeit Hannover, 23. Juli 2024. Die Safety Culture Ladder (SCL) ist ein Instrument zur Bewertung und Verbesserung der Sicherheitskultur in Unternehmen. Ursprünglich von der niederländischen Stiftung für Sicherheitskultur (NEN) eingeführt, findet sie mittlerweile EU-weit Anwendung. SCL ist nicht nur ein weiterer Standard zur Bewertung eines Sicherheit-Gesundheit-Umwelt (SGU)-Managementsystems, sondern vielmehr ein Maßstab zur objektiven Messung der Einstellung und des Verhaltens im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz. Ziel der SCL ist es, das SGU-Bewusstsein in den Unternehmen zu stärken und dadurch sichere und gesunde Arbeitspraktiken zu fördern und Verbesserungen zu erzielen. Die Safety Culture Ladder bezieht sich nicht nur auf die Organisation selbst, sondern auch auf Lieferanten, Vertragspartner und Kunden mit der Absicht, ein hohes Maß an Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz zu erreichen. Für Syserso Networks als Systemintegrator und Servicedienstleister ist die SCL-Zertifizierung ein weiterer wichtiger Baustein. "Die Safety Culture Ladder Zertifizierung ist nicht nur ein internes Instrument zur Verbesserung unserer Sicherheitskultur, sondern bietet auch unseren Kunden und Lieferanten erhebliche Vorteile. Sie gewährleistet höhere Sicherheitsstandards, Zuverlässigkeit und regulatorische Konformität. Durch diese Zertifizierung zeigen wir, dass wir ein verantwortungsvoller und zuverlässiger Partner sind, der die Sicherheit aller Beteiligten in den Vordergrund stellt", so Naif Kiy, CEO der Syserso Networks GmbH. "KRITIS-Kunden, wie Energieversorger, haben besonders hohe Anforderungen an die Sicherheit ihrer Partner. Die Implementierung der SCL demonstriert unseren Kunden, dass Syserso Networks proaktiv höchste Sicherheitsstandards einhält und kontinuierlich daran arbeitet, diese zu verbessern. Dies stärkt das Vertrauen in die Zusammenarbeit und fördert langfristige Geschäftsbeziehungen." www.syserso.com (https://www.syserso.com) Syserso Networks ist ein führender Systemintegrator und Servicedienstleister im Bereich der Telekommunikation. Das Unternehmen realisiert seit mehr als 25 Jahren zukunftssichere Telekommunikationsnetze für öffentliche und private Netzbetreiber. Neben Aufbau, Bereitstellung, Einrichtung und Wartung von Transport-, Access- und IMS/Softswitch-Netzwerken, bietet Syserso Networks mit eigenem Network-/Security-Operations-Center (NOC/SOC) ein breites Spektrum an Dienstleistungen sowie Managed- und Cloud-Services. Darüber hinaus zeichnet sich das Unternehmen durch ein umfangreiches Portfolio im Security-Bereich aus. Firmenkontakt

