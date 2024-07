Startseite Voquily® - das erste flüssig-orale Melatonin-Arzneimittel für Kinder und Jugendliche mit ADHS Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-23 15:37. Heppenheim, 23. Juli 2024 - InfectoPharm führt das erste kindgerechte flüssig-orale Melatonin-Arzneimittel Voquily 1mg/ml ein. Es ist ab sofort über den Apothekengroßhandel erhältlich. Das Medikament ist zur Behandlung von Einschlafstörungen bei Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 17 Jahren zugelassen, die mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) diagnostiziert wurden. Voquily 1 mg/ml verkürzt die Einschlafzeit deutlich, schmeckt angenehm nach Erdbeere und ist darüber hinaus gut verträglich. InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, der führende Anbieter im Bereich der Pädiatrie, möchte mit dieser präzise und flexibel dosierbaren Darreichungsform besonders den Kindern eine gut akzeptierte Alternative bieten, die Schwierigkeiten mit der Einnahme von Tabletten haben. Eine Packung reicht, je nach Dosierung, für 30 bis 150 Tage. "Kinder mit ADHS können abends oft nur schlecht zur Ruhe finden", so Dr. Markus Rudolph, Geschäftsführer von InfectoPharm. "Voquily 1mg/ml ist eine sichere und wirksame Melatonin-Lösung, die zu besserem Einschlafen verhilft. Dies führt zu einem reduzierten abendlichen Stresslevel und kann damit die Lebensqualität der ganzen Familie verbessern." Voquily 1mg/ml steht voraussichtlich ab dem 29. Juli 2024 als zugelassenes Arzneimittel in Apotheken zur Verfügung. Das Präparat ist auf Privatrezept verordnungsfähig, auf GKV-Rezept derzeit aber leider nicht erstattungsfähig. Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und

Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit mehr als 30

Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger

Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit

zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie,

Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden.

Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und

Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung. Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien und

Frankreich sowie die beiden deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH und

Beyvers GmbH. Mit mehr als 400 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen

Jahresumsatz von rund 275 Mio. Euro (2023), bei einem durchschnittlichen

Wachstum von 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen

aus der Ärzteschaft, wie die "Goldene Tablette" oder als "Krisensicherster

Arbeitgeber 2022" und "Krisensicherstes Unternehmen 2023" von Creditreform. Firmenkontakt

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

Maike Petersen

Von-Humboldt-Straße 1

64646 Heppenheim

06252 95-7000

https://www.infectopharm.com Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 3990-0

http://www.rfw-kom.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten