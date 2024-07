Startseite Wi-Fi 7: die Geheimzutat für erstklassiges WLAN im Gastgewerbe Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-23 08:37. Wi-Fi 7 verspricht nicht nur schnellere Geschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten, sondern auch eine erweiterte Kapazität, die für die steigende Anzahl internetfähiger Geräte in Hotels unerlässlich ist. Von verbessertem Streaming bis hin zur nahtlosen Integration von IoT- und KI-Anwendungen setzt Wi-Fi 7 neue Maßstäbe für die Netzwerkleistung in der Hotellerie. Dieser neue Standard ermöglicht breitere Kanäle und eine optimierte Nutzung der Frequenzspektren, einschließlich Multi-Link Optimization (MLO). Diese Fortschritte sind entscheidend, um den hohen Ansprüchen der Gäste an eine zuverlässige Internetverbindung gerecht zu werden. Cambium Networks unterstützt Hotels dabei, ihre Netzwerke auf die Anforderungen der Zukunft vorzubereiten. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Zuverlässigkeit bietet das Unternehmen umfassende Lösungen, die das Gästeerlebnis durch leistungsstarke Netzwerke und fortschrittliche Technologien wie Wi-Fi 7 entscheidend verbessern. Mehr Informationen zu Wi-Fi 7 im Gastgewerbe erhalten Sie hier: https://www.cambiumnetworks.com/de/blog/wi-fi-7-gastgewerbe/. Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert. Firmenkontakt

