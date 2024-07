Startseite Mit der service94 GmbH arbeiten mit Urlaubsfeeling Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-23 07:28. Arbeiten wo andere Urlaub machen Mehr als 50 Prozent aller Arbeitnehmenden in Deutschland träumen davon, dort arbeiten zu können, wo andere Urlaub machen. Zumindest in den warmen Sommermonaten. Dies macht die auf Mitgliederwerbung für Vereine und Fundraising spezialisierte service94 GmbH auch in diesem Jahr wieder möglich. Die zur Unternehmensgruppe service94 GmbH gehörende Promotionwelt GmbH bietet diese Chance den interessierten festangestellten Beschäftigten in den Sommermonaten an den Stränden und Regionen der Ost- und Nordsee.

Die Unternehmensgruppe service94 mit 13 Standorten im Bundesgebiet wendet sich mit diesem Angebot besonders an die flexiblen Beschäftigten, die sich den Wunsch nach Abwechslung erfüllen wollen. Insbesondere die Generation Z schätzt diese "Workation" genannte Arbeitsform - also von Orten aus zu arbeiten ("Work"), wo andere Urlaub ("Vacation") machen. Einer Umfrage zufolge erhoffen sich 64 Prozent der Generation Z von Arbeitgebern diese Option.

Die Erfolge der Unternehmensgruppe service94 GmbH mit Hauptsitz in Burgwedel bei Hannover beruhen auf einem auf Flexibilität und Kontinuität beruhendem Konzept, das bereits in der Vergangenheit für Auszeichnungen gesorgt hat. So wurde die Unternehmensgruppe in der Studie des renommierten F.A.Z.-Institutes und des Institutes für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) bereits zwei Mal zum "begehrtesten Arbeitgeber" gekürt. Außerdem wurde die Unternehmensgruppe beim größten Markentest Deutschlands, den das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH (IMWF) im Auftrag von Deutschlandtest und dem Wirtschaftsmagazin Focus Money durchführte, zuvor in der Kategorie Werbe- und PR-Agenturen unter die Top 30 gewählt. In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien in Deutschland wurde damit die service94 GmbH als einzige auf Fundraising spezialisierte Agentur mit dem Prädikat "Deutschlands Beste" ausgezeichnet.

Das firmeninterne Training zum Promoter vermittelt neben theoretischen Grundlagen auch von Beginn an Praxiswissen. Auch fachliches Wissen hinsichtlich der Anliegen der Auftraggeber spielt eine bedeutende Rolle. Daher werden die Beschäftigten ebenfalls vertraut gemacht mit den Zielen der Organisationen, für die sie tätig sind. Denn nur so vorbereitet können sich die Promoter mit ihnen identifizieren und ihre Mitmenschen überzeugen.

Die im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine und Verbände erfolgreich arbeitende Unternehmensgruppe service94 GmbH entwickelt Kampagnen für Non-Profit-Organisationen. Die sozialversicherungspflichtig beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der service94 GmbH setzen die Informationsveranstaltungen dann in Absprache mit den Auftraggebern um. Die hohen Qualitätsstandards des Unternehmens service94 GmbH sind dabei die Grundlage des Erfolges. Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

