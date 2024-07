Startseite OceanaGold kündigt Aktienrückkaufprogramm an Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-07-22 23:07. 22. Juli 2024 (VANCOUVER) OceanaGold Corporation (TSX: OGC, OTCQX: OCANF) (OceanaGold oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/) gibt bekannt, dass das Unternehmen von der Toronto Stock Exchange (TSX) die Genehmigung zum Rückkauf von bis zu 35,5 Millionen Stammaktien (Stammaktien) erhalten hat. Dies entspricht etwa 5 % der ausstehenden Stammaktien von OceanaGold und etwa 5 % des derzeitigen öffentlichen Streubesitzes an Stammaktien in Übereinstimmung mit dem normalen Emittentenangebot (NCIB) auf dem offenen Markt über die Einrichtungen der TSX oder alternative kanadische Handelssysteme innerhalb der nächsten 12 Monate. Am 18. Juli 2024 waren insgesamt 711.239.778 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf. In Verbindung mit dem NCIB hat das Unternehmen einen automatischen Aktienkaufplan (ASPP) mit einem bestimmten Makler abgeschlossen, um den Rückkauf von Stammaktien zu Zeiten zu ermöglichen, in denen das Unternehmen aufgrund seiner eigenen internen Handelssperrfristen normalerweise nicht auf dem Markt aktiv wäre. Gerard Bond, President und Chief Executive Officer von OceanaGold, sagte: Da die Bilanz nach dem jüngsten Abschluss des Börsengangs von Didipio und dem Verkauf von Blackwater weiter gestärkt wurde, steht die Einleitung eines Aktienrückkaufprogramms im Einklang mit unserem Rahmen für die Kapitalallokation. Mit dem freien Cashflow, den wir in den kommenden Jahren erwarten, und den heutigen starken Metallpreisen ist das Unternehmen gut positioniert, um unsere attraktiven organischen Wachstumsprojekte weiter zu finanzieren, eine starke Bilanz und die aktuelle Dividende aufrechtzuerhalten und die Rendite für die Aktionäre durch einen Rückkauf zu erhöhen. Das Unternehmen hat von der TSX die Genehmigung erhalten, während des 12-monatigen Zeitraums, der am 24. Juli 2024 beginnt und am oder vor dem 23. Juli 2025 endet, Stammaktien über die Einrichtungen der TSX und alternative kanadische Handelssysteme zu erwerben. Gemäß den Bedingungen des NCIB kann das Unternehmen täglich maximal 361.487 Stammaktien kaufen (dies entspricht 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens von 1.445.951 Stammaktien für den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2024). Das ASPP endet frühestens an dem Tag, an dem: (i) das Kauflimit im Rahmen des NCIB erreicht wurde; (ii) das NCIB ausläuft; und (iii) das ASPP anderweitig in Übereinstimmung mit seinen Bedingungen endet. Das ASPP ist ein automatischer Plan im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und die Vereinbarung, die den Plan regelt, wurde von der TSX vorab genehmigt. Die tatsächliche Anzahl der Stammaktien, die gekauft werden können, und der Zeitpunkt dieser Käufe werden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und dem ASPP festgelegt. Entscheidungen hinsichtlich der Käufe werden auf der Grundlage der Marktbedingungen, des Aktienkurses, der bestmöglichen Verwendung der verfügbaren Barmittel und anderer Faktoren getroffen. Alle Stammaktien, die im Rahmen des NCIB gekauft werden, werden annulliert. Über OceanaGold OceanaGold ist ein wachsender Gold- und Kupferproduzent, der sich verpflichtet hat, auf sichere und verantwortungsvolle Weise den freien Cashflow aus unseren Betrieben zu maximieren und starke Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen. Wir verfügen über ein Portfolio von vier Minen: die Goldmine Haile in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Mine Didipio auf den Philippinen und die Betriebe Macraes und Waihi in Neuseeland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations:

www.resource-capital.ch Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsweisend" angesehen werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den zukünftigen Goldpreis, Informationen in Bezug auf die zukünftige Leistung und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Generierung von freiem Cashflow, die Umsetzung der Geschäftsstrategie, das zukünftige Wachstum, die zukünftige Produktion, die geschätzten Kosten, die Betriebsergebnisse, die Geschäftsaussichten und die Möglichkeiten von OceanaGold und seinen verbundenen Tochtergesellschaften wider. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "nicht antizipiert", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen. Dazu gehören unter anderem die Genauigkeit der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen und die damit verbundenen Annahmen, inhärente Betriebsrisiken und jene Risikofaktoren, die im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist, genannt werden. Es gibt keine Garantien dafür, dass das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen erfüllen kann. Bei solchen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf den aktuellen Informationen beruhen, die dem Management zum Zeitpunkt der Vorhersage zur Verfügung stehen; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen sich das Unternehmen gegenübersieht und von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann der Leser nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: OceanaGold Corp.

