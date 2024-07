Startseite aktivweb erhält für die DOCBOX® die CASA-Tier-2-Zertifizierung Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-07-22 05:51. Die Firma aktivweb aus Bodenmais im Bayerischen Wald, Entwickler und Anbieter des Dokumenten-Management-Systems DOCBOX®, freut sich, den erfolgreichen Abschluss des Cloud Application Security Assessment (CASA) für die DOCBOX® bekannt zu geben. Die Tier-2-Zertifizierung durch CASA , ein anerkanntes Prüfverfahren zur Bewertung der Sicherheit von Cloud-Anwendungen, unterstreicht die hohen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards der DOCBOX® und untermauert das Engagement von aktivweb für den Schutz sensibler Kundendaten. Sicherheit und Vertrauen im digitalen Zeitalter

Im digitalen Zeitalter, in dem Unternehmen immer stärker auf cloudbasierte Lösungen setzen, ist die Sicherheit von Daten ein zentrales Anliegen. Die DOCBOX® bietet Unternehmen nicht nur eine effiziente Lösung zur Verwaltung ihrer Dokumente, sondern gewährleistet auch höchste Sicherheitsstandards. Die Tier-2-Zertifizierung durch CASA ist ein bedeutender Meilenstein, der die Exzellenz und den umfassenden Schutz der DOCBOX® unterstreicht. Die Tier-2-Zertifizierung durch das Cloud Application Security Assessment (CASA) ist ein umfassendes Prüfverfahren, das Cloud-Anwendungen auf ihre Sicherheitsstandards und Compliance überprüft. Die Zertifizierung stellt sicher, dass die geprüften Anwendungen strenge Anforderungen in den Bereichen Datenverschlüsselung, Zugangskontrolle, Netzwerksicherheit und Datenschutz erfüllen. "Die CASA-Tier 2-Zertifizierung für unser DMS stellt einen bedeutenden Erfolg dar", erklärt Uwe Weikl, Geschäftsführer von aktivweb. "Diese wichtige Auszeichnung bestätigt die Implementierung höchster Sicherheitsstandards und Zuverlässigkeit in unserer Lösung. Sie unterstreicht unser stetiges Bemühen, unseren Kunden die bestmögliche Datensicherheit zu bieten." Die CASA-Tier 2-Zertifizierung basiert auf einem umfassenden Katalog von Sicherheitsanforderungen, die speziell für Cloud-Anwendungen gelten. Die erfolgreiche Absolvierung dieses strengen Prüfverfahrens belegt die herausragende Sicherheitsarchitektur von DOCBOX®. "Die Erlangung der CASA-Tier 2-Zertifizierung positioniert uns klar als relevanten Anbieter einer sicheren und zuverlässigen Cloud-Lösung und stärkt das Vertrauen unserer Partner und Kunden in die Leistungsfähigkeit der DOCBOX®", so Weikl. "Sie ist ein Beweis für unser Engagement in Sicherheit. Sie zeigt, dass wir nicht nur in der ersten Liga mitspielen, sondern dass wir die Standards für die Sicherheit von Cloud-Anwendungen setzen." Die Tier-2-Zertifizierung durch CASA bekräftigt erneut, dass die DOCBOX® die optimale Wahl für Unternehmen darstellt, die Wert auf Datensicherheit und Compliance legen. Die DOCBOX® bietet Unternehmen eine Vielzahl von Vorteilen, die über die reine Dokumentenverwaltung hinausgehen. Zu den wichtigsten Funktionen zählen:

- Workflows: Optimierung von Geschäftsprozessen durch automatisierte Dokumenten-Workflows.

- Zugriffskontrollen: Detaillierte Benutzerrechte und Zugriffskontrollen gewährleisten, dass nur autorisierte Personen auf sensible Informationen zugreifen können.

- Verschlüsselung: End-to-End-Verschlüsselung zum Schutz der Daten während der Übertragung und Speicherung.

- Revisionssicherheit: Gewährleistung der Unveränderbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Dokumentenänderungen.

- Integration: Nahtlose Integration in bestehende IT-Infrastrukturen und Anwendungen. In dieser Pressemitteilung findet aus Gründen der besseren Lesbarkeit bei Berufsbezeichnungen und/oder Adressierungen meistens die männliche Form Verwendung. Es sind dennoch alle sozialen Geschlechter ausdrücklich gemeint, sofern kontextuell nicht anders gekennzeichnet. Über aktivweb System- und Datentechnik GmbH:

aktivweb ist Lösungslieferant kaufmännischer Geschäftsprozesse, digitaler Aktenlösungen, sowie CMS-Systeme und Webanwendungen. Mit ihrem Softwareprodukt DOCBOX® und über 100 autorisierten Vertriebspartnern zählt aktivweb System- und Datentechnik zu den führenden Entwicklungs- und Vertriebsunternehmen auf dem nationalen Wachstumsmarkt für Archivierungs- und Dokumenten-Management-Systemen (DMS). Die Bestandskunden kommen nahezu aus allen Branchen und allen Größenordnungen - von globalen Konzernen, innovativen mittelständischen Betrieben bis zu Einzelunternehmen. Firmenkontakt

