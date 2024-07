Startseite SIGNIUS Seal mit qualifizierten Elektronischen Siegeln Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-07-19 10:24. Die Alternative zu SLMBC: SIGNIUS Seal mit qualifizierten Elektronischen Siegeln Die Abkündigung der Signaturanwendungskomponente SLMBC (SLM BaseComponent) von AuthentiDate (seit 2014 exceet, seit 2021 Utimaco) stellt viele Unternehmen mit OnPremise-Scanprozessen beim Signieren, Siegeln und Validieren, insbesondere von Mulitpage-TIFF Dateien, vor größere Herausforderungen. Es muss viel Aufwand betrieben werden, um komplexe interne Prozesse neu zu gestalten. Der auslaufende Support zu Ende 2024 bereitet auch deshalb Kopfzerbrechen, da betroffene Organisationen letztendlich Systeme ohne Herstellersupport weiterbetreiben müssen. Professionelle Hardware statt umständlicher Siegelkarten Mit SIGNIUS Seal gibt es allerdings eine Alternative: Der Siegelserver von SIGNIUS kann nicht nur Standardformate wie PDF und XML verarbeiten, sondern eben auch TIFF Dateien (Singlepage und Multipage). Die Krypto-Experten des Anbieters pflegen eine langjährige Partnerschaft mit dem deutschen HSM-Hersteller Utimaco. Unter anderem diese enge Zusammenarbeit zeigt, dass Software von SIGNIUS und Hardware von Utimaco harmonieren und auch Spezialfälle wie die Signierung und Validierung von TIFF-Dateien problemlos adressiert werden können. Der Hauptzweck von Signaturen/Siegeln besteht darin, die Integrität von Dokumenten insbesondere mit hochsensiblen Daten zu schützen. Und dies vor allem bei der automatisierten Massenverarbeitung. Wichtige Anwendungsgebiete sind beispielsweise die TR-Resiscan und die beweissichere Langzeitarchivierung. Die von SIGNIUS angebotene Komplett-Lösung (Sealing Server + QSCD) lässt sich leicht in bestehende Systeme integrieren. Multipage TIFF als Herausforderung Eine besondere Herausforderung bei Signaturen und Siegeln stellen TIFF-Dateien dar. Denn in der Regel sind die marktgängigen Signaturanwendungen nicht in der Lage, die einzelnen Seiten/Bilder einer TIFF Datei jeweils zu signieren und/oder die dort angebrachten Signaturen/Siegel eingehender Dokumente zu validieren. Die abgekündigte Anwendung SLMBC kann genau das.

SIGNIUS Seal ist SLMBC mindestens in dieser Hinsicht ebenbürtig. TR-Resiscan Die Technische Richtlinie des BSI zum Thema "Ersetzendes Scannen" bezeichnet den Vorgang des elektronischen Erfassens von Papierdokumenten zur elektronischen Weiterverarbeitung, des hierbei entstehenden elektronischen Abbildes (Scanprodukt) und der späteren Vernichtung des papiergebundenen Originals. Die BSI TR-03138 "Ersetzendes Scannen (RESISCAN)" ist eine Technische Richtlinie des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), die Anwendern aus Verwaltung, Justiz, Wirtschaft und Gesundheitswesen einen praxisorientierten Handlungsleitfaden zur sicheren Gestaltung ihrer Prozesse für das ersetzende Scannen bietet. Diese Empfehlungen erleichtern zudem Ausschreibungen und Beschaffungen (weitere Informationen). Beweissichere Langzeitarchivierung "In nahezu allen öffentlichen wie privatwirtschaftlichen Bereichen gewinnt der Bedarf an rechtswirksamer Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente zunehmend an Bedeutung", schreibt das BSI, und weiter: "Elektronische Unterlagen wie zum Beispiel im Gesundheitswesen oder im Bereich der Medikamentenzulassung, ersetzend gescannte Dokumente, elektronische Rechnungen und Belege im täglichen Geschäftsverkehr, Personenstandsregister, digitale technische Unterlagen in der Zulassung von Luftfahrzeugen und viele Dokumente mehr verlangen nach adäquaten Lösungen zur langfristigen Nachweisfähigkeit im Rahmen fortschreitender Digitalisierung der Geschäftstätigkeiten. Schon diese wenigen Beispiele zeigen die hohe Relevanz der beweiswerterhaltenden elektronischen Aufbewahrung." SIGNIUS bietet Lösungen und Produkte zur Nutzung rechtskonformer Signaturen, Siegel und Zeitstempel, die von global und regional tätigen Unternehmen eingesetzt werden. Wir machen digitales Onboarding und Unterzeichnen von Dokumenten einfach, bequem und sicher. Kontakt

