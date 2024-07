Startseite Klimaneutrale Energielösungen für Gebäude mit Simulation optimieren Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-07-19 08:08. Infotag für Fachleute aus Gebäude- und Energieplanung am 25. September Grafing b. München, 19. Juli 2024 - Die Umstellung von Gebäuden auf regenerative Energiesysteme wie zum Beispiel Photovoltaik (PV) oder Wärmepumpen ist oft mit einem deutlichen Mehraufwand an Planung und auch mit Risiken für Planer und Betreiber verbunden. Denn die Effizienz neuer Energien ist von zahlreichen Rahmenbedingungen abhängig, von denen sich einige erst im laufenden Betrieb ablesen lassen. Simulation vorab kann helfen, diese Risiken zu minimieren und bessere Ergebnisse zu erzielen. Ein Infotag informiert anhand von Praxisbeispielen kostenlos über die Möglichkeiten. Der Infotag findet am Mittwoch, 25. September 2024, ab 10.00 Uhr in Grafing bei München statt. Fachleute des auf Gebäude-Energiesysteme und Bauklimatik spezialisierten Ingenieurbüros BCE Dynamics (https://www.bce-dynamics.de/) informieren über technische Möglichkeiten der Optimierung. "Simulation als Alternative zu herkömmlichen Maßnahmen wie vereinfachten Bilanzverfahren nach DIN V 18599 ist nötig, weil zum Beispiel in Firmengebäuden verschiedene Erwartungen und Nutzungsbedingungen in Büros und Besprechungsräumen gelten", erklärt Jorge Carregal Ferreira, Geschäftsführer von BCE. "Diese müssen ebenso berücksichtigt werden wie sich wandelnde äußere Faktoren wie Wetter und Klima." Energiequellen für Raumwärme, Klima und Lüftung optimal eingesetzt Seiner Meinung nach genügt die technische Kompetenz einer einzelnen Disziplin wie zum Beispiel Heizungs- oder Lüftungstechnik für optimierte Energielösungen nicht mehr. Das betrifft sowohl die Energie- und Raumklimaplanung beim Neubau, als auch die Analyse und Optimierung von Bestandsgebäuden. Beide werden daher beim Infotag behandelt. "Wir zeigen, wie man mit Hilfe der numerischen Simulation zu einem frühen Planungszeitpunkt und im Betrieb die richtigen Entscheidungen trifft, um negative und teure Überraschungen zu vermeiden." Neben GEG-Vorschriften und technischen Grundlagen bietet der Infotag einen Überblick über verschiedene Heiz- und Kühlsysteme und die konkrete Umsetzung - unter anderem am Beispiel der 2019 eröffneten Firmenzentrale von CADFEM (https://www.cadfem.de)in Grafing. Dort wurden der Einsatz von Gasheizung und Wärmepumpe sowie unterschiedliche räumliche Vorgaben und Rahmenbedingungen wie Wetter und Sonneneinstrahlung in einem virtuellen Modell berücksichtigt und per Simulation Energieaufwand, Temperaturen und Luftströme in verschiedenen Räumen des Gebäudes untersucht. Energiebedarf für ein ganzes Jahr vorhergesagt Durch die Simulation konnten Energieverbrauch und Raumkomfort bei unterschiedlicher Kombination und Einstellung der Komponenten berechnet und verbessert werden, ohne dass das im Realbetrieb bereits Kosten verursacht hätte. Kritische Raumklimasituationen wurden nachgestellt, um verschiedene Lösungsvorschläge zu vergleichen und zu bewerten. Auch Lösungen zur Bewertung vom Luftqualität und Infektionsrisiken werden vorgestellt. Jorge Ferreira: "Mit der Simulation können auch dynamische Effekte wie die thermische Trägheit der Gebäudemasse oder sich ändernde Einflussfaktoren wie zum Beispiel Wetter, Auslastung von Räumen und Nutzerverhalten berücksichtigt und durchgespielt werden." Auf Basis der Simulation konnte so für die CADFEM Firmenzentrale der zu erwartende Komfort und der Energiebedarf für den Verlauf eines ganzen Jahres vorhergesagt werden. Kosten für überdimensionierte Anlagen vermeiden Dabei wurde mit Hilfe der Simulation unter anderem die Regelungsstrategie der Heizung und der Lüftung variiert. Das hatte zur Folge, dass selbst an sehr kalten Wintertagen die 50 kW Leistung der Wärmepumpe ausreichte, um die in den Büros benötigte Temperatur zu gewährleisten. Gleichzeitig konnten übermäßige Leistungsspitzen und damit eine überdimensionierte Wärmepumpe vermieden werden, was wiederum erhebliche Einsparungen mit sich bringen kann. Am Infotag werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die virtuelle Darstellung und Simulation hinaus die Möglichkeit haben, das Gebäude und seine Räume und energetischen Anlagen selbst zu erleben. Infotag: Optimierte Energielösungen in Gebäuden mit Hilfe numerischer Simulationen

am Mittwoch, 25. September 2024, von 10.00 bis 14.00 Uhr in Grafing b. München

Die Teilnahme ist kostenlos, die Zahl der Teilnehmenden begrenzt.

Anmeldung unter https://www.bce-dynamics.de/veranstaltung CADFEM unterstützt Unternehmen, Forschungs- und Hochschuleinrichtungen dabei, das Potenzial von Simulation und Digital Engineering im gesamten Produktentwicklungsprozess bestmöglich zu nutzen. Als Ansys Apex Channel Partner setzt CADFEM dazu auf die führende Technologie von ANSYS, Inc. Weil Software allein noch keinen Simulationserfolg garantiert, profitieren CADFEM Kunden von einem umfassenden Angebot an ergänzenden Produkten, Services und Wissensangeboten sowie Kompetenzen in neuen Anwendungen wie Künstliche Intelligenz aus einer Hand. Die weltweit agierende CADFEM Group (www.cadfemgroup.com) betreut rund 4.000 Kunden und ist mit über 450 Mitarbeitenden an 35 Standorten einer der größten internationalen Anbieter von Simulationstechnologie und Engineering-Lösungen. Ihren Ursprung hat sie in der CADFEM Germany GmbH, die 1985 als "CAD-FEM GmbH" gegründet wurde. www.cadfem.net Firmenkontakt

CADFEM Germany GmbH

Alexander Kunz

Am Schammacher Feld 37

85567 Grafing b. München

+49 (0)8092 7005-889

https://www.cadfem.net/ Pressekontakt

CADFEM / Claudius Kroker · Text & Medien

Claudius Kroker

Am Schammacher Feld 37

85567 Grafing b. München

+49 (0)8092 7005-889

https://www.cadfem.net/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten