Startseite JUMEIRAH MARSA AL ARAB IN DUBAI STARTET GROSSE REKRUTIERUNGSKAMPAGNE Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-07-18 07:29. Über 800 Stellen sind verfügbar, wobei die Unterkunft darauf abzielt, Talente aus der ganzen Welt anzuziehen. [UAE] [DUBAI] - [18 JULI 2024]: Jumeirah Marsa Al Arab, die neueste Ergänzung zu Jumeirahs vielfältigem Portfolio, eingebettet an Dubais exklusivstem Strand, einem avantgardistischen Resort, entworfen vom preisgekrönten Architekten Shaun Killa, wird in diesem Sommer eine bedeutende Rekrutierungskampagne starten, um sich auf die große Eröffnung vorzubereiten. Mit über 800 verfügbaren Stellen in allen operativen Abteilungen zielt das Resort darauf ab, Top-Talente aus der ganzen Welt anzuziehen. Jumeirah Marsa Al Arab ist bestrebt, ein Weltklasse-Team zusammenzustellen, das das Engagement der Marke für Exzellenz und Innovation in der Hotellerie verkörpert. Ziel ist es, ein Team leidenschaftlicher Individuen aufzubauen, die die Vision teilen, außergewöhnliche Gästeerlebnisse zu bieten. Christina Kraus, Senior Director of Human Resources bei Jumeirah Marsa Al Arab, fügte hinzu: "Wir glauben, dass unsere Kollegen das Herzstück unseres Erfolgs sind, und wir freuen uns darauf, diejenigen willkommen zu heißen, die bereit sind, eine neue Ära der Hotellerie einzuleiten und auf der reichen Geschichte unserer Marke aufzubauen. Ihre Leidenschaft und ihr Engagement werden entscheidend sein, um unvergessliche Erlebnisse für unsere Gäste zu schaffen, und wir freuen uns darauf, die bedeutende Eröffnung des Resorts gemeinsam mit unseren Kollegen aus aller Welt zum Leben zu erwecken." Das Resort ist bestrebt, einen vielfältigen und integrativen Arbeitsplatz zu fördern, der unvergleichliche Möglichkeiten für Karrierewachstum und -entwicklung bietet. Eingebettet an der Spitze einer Halbinsel in Dubai bietet Jumeirah Marsa Al Arab einen exklusiven und mühelosen nautischen Lebensstil. Dieses futuristische, von Superyachten inspirierte Resort verfügt über 385 Zimmer, 82 Residenzen und einen 82 Liegeplätze umfassenden Superyachthafen von D-Marin. Mit 5 Pools, 10 Restaurants und 9 Bars können die Gäste einen ungestörten Blick auf das Jumeirah Burj Al Arab und den Arabischen Golf genießen. Ein 3500 Quadratmeter großes Spa mit gemischten und ausschließlich für Frauen zugänglichen Bereichen und 13 Behandlungsräumen bietet eine ruhige Aussicht. Interessierte Bewerber werden ermutigt, die Website Jumeirah.com/careers zu besuchen, um weitere Informationen zu erhalten und ihre Bewerbungen einzureichen. Jumeirah Marsa Al Arab wird außerdem im August und September 2024 in verschiedenen Ländern offene Rekrutierungstage veranstalten. Diese Veranstaltungen geben potenziellen Kandidaten die Möglichkeit, mehr über die spannenden verfügbaren Rollen und die außergewöhnliche Arbeitskultur bei Jumeirah zu erfahren. Die spezifischen Länder, Städte und Termine für diese offenen Tage werden auf der LinkedIn-Seite von Jumeirah Marsa Al Arab bekannt gegeben. Dubai ist ein attraktives Ziel für Fachkräfte aus der ganzen Welt, bekannt für seine gastfreundliche Kultur, die steuerfreie Umgebung und die führende Infrastruktur zum Leben und Arbeiten. Die Stadt bietet einen dynamischen und kosmopolitischen Lebensstil, der sie ideal für diejenigen macht, die ihre Karriere vorantreiben und gleichzeitig eine hohe Lebensqualität genießen möchten. Alle Kandidaten sind eingeladen, sich Jumeirah Marsa Al Arab anzuschließen und Teil einer außergewöhnlichen Reise im Herzen von Dubai zu werden, wo Innovation auf Tradition trifft. Für weitere Informationen über Jumeirah Marsa Al Arab besuchen Sie bitte: www.jumeirah.com/MarsaAlArab. Verfolgen Sie die Reise des Resorts auf Instagram, Facebook und LinkedIn unter dem Handle @Jumeirahmarsaalarab. -ENDE- Über Jumeirah Marsa Al Arab: Eingebettet an der Spitze einer Halbinsel im Herzen von Dubais exklusivstem Privatstrand ist Jumeirah Marsa Al Arab ein neues Lifestyle-Ziel, das den Charme und die Wärme der arabischen Gastfreundschaft ausstrahlt. Mit einem avantgardistischen Design des Architekten Shaun Killa umfasst Jumeirah Marsa Al Arab ein Hotel mit 385 Zimmern und Suiten, 82 Luxusresidenzen, einen 82 Liegeplätze umfassenden Superyachthafen von D-Marin und eine Vielzahl von kuratierten Speiseerlebnissen. Avenue V. Communications ist eine Full-Marcom-Agentur in Dubai, die für Kunden aus dem Luxussegment arbeitet, insbesondere für die Hotellerie. Kontakt

