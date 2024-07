Straßentheater Premiere 11.7. im Hotel St. Elisabeth Allensbach

Die Clownhandwerker-cloweske handwerkliche Darbietungen

Premiere der Clownwerker begeistert am Bodensee (11.7. Hotel St.Elisabeth Allensbach)

Die Tamala Clown Akademie, die älteste Clownschule Deutschlands, präsentiert die Premiere ihrer professionellen Ausbildungsgruppe "Clown Intensiv" am 11. Juli 2024 im Hotel St. Elisabeth in Hegne-Allensbach. Die Tournee führt die Clownwerker anschließend nach Winterthur, Singen, Konstanz und Meersburg.

Einzigartige Straßentheater-Premiere

Die Tamala Clown Akademie lädt zu einem besonderen Event ein: Am 11. Juli 2024 feiert die Gruppe "Clown Intensiv" ihre Premiere im Garten des Hotel St. Elisabeth in Hegne-Allensbach. Das Publikum kann sich auf eine clownesk-poetische Darbietung voller Musik, Akrobatik und Jonglage freuen. Mit viel Humor zeigen die Clownwerker ihr handwerkliches Geschick bei überraschenden und amüsanten Aktionen.

Tournee durch die Bodenseeregion

Nach der Premiere startet die Tournee der Clownwerker am 12. Juli 2024 auf der Grabenplatz in Winterthur (CH). Am 13. Juli sind zwei Auftritte geplant: um 11 Uhr auf der August-Ruf-Straße in Singen und um 18:30 Uhr im Stadtgarten Konstanz. Die letzte Aufführung findet am 14. Juli um 11:00 Uhr in der Burgweganlage in Meersburg statt. Alle Veranstaltungen bieten kostenfreien Eintritt und laden Familien und Freunde ein, den Sommer mit viel Lachen zu genießen.

Langjährige Tradition des Straßentheaters

Seit über 30 Jahren ist das Straßentheater ein fester Bestandteil der "Clown Intensiv-Ausbildung zum Proficlown". Die Studenten der Tamala Clown Akademie erhalten die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in der Öffentlichkeit zu zeigen und gleichzeitig wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Dadurch wird die lange Tradition des Clownberufs lebendig gehalten und weitergegeben.

Teilnahme an Straßentheater-Seminar

Für Interessierte, die selbst einmal als Clown auf der Straße auftreten möchten, bietet die Tamala Clown Akademie vom 25. bis 29. Juli 2024 das Seminar "Straßentheater - Wenn die Straße zur Bühne wird" an. Es sind noch wenige Plätze verfügbar. Die Teilnehmer lernen hier die Kunst des Straßentheaters vom Entwerfen eigener Stücke bis hin zur Interaktion mit dem Publikum.

Die 1983 gegründete Tamala Clown Akademie in Konstanz bietet seit über 30 Jahren professionelle Ausbildungen zum Clown und Schauspieler an. Ihre Projekte unterstützen die Gesundheit von Senioren in Heimen und das neue Projekt Schulclowns in der Bodenseeregion. Weitere Informationen finden Interessierte auf den Websites der Akademie.

www.tamala-center.de oder www.clowm-und-comedy.de

Die Tamala Clownschule

Eine Schule für Clowns? - Wir zeigen, wie's geht

Deutschlands älteste Clownschule stellt sich vor

Der Clown und auch der Comedian bzw. Comedy-Schauspieler gehören zu einem der ältesten Berufe der Welt, denn schon immer mussten Clowns ihr Handwerk erlernen. Überall auf der Welt werden Clowns und Comedy-Schauspieler hochgeschätzt und es gibt professionelle Schulen, die sich um den Clown-Nachwuchs kümmern. Von Berufsfachschulen bis hin zum Hochschulstudium reicht die Bandbreite der Ausbildungsmöglichkeiten weltweit. Eine Ausnahme bilden hier die deutschsprachigen Länder Deutschland, Schweiz und Österreich. Anfang der 80er Jahre war es nicht möglich, in Deutschland den "Beruf des Clowns" zu erlernen. So gründeten unsere Leiter Jenny Karpawitz und Udo Berenbrinker - beide selbst jahrelang als Clowns unterwegs - 1983 in Norddeutschland die erste Clownschule.

Wir arbeiten, wo andere Urlaub machen

1991 in den Raum Konstanz gezogen, befindet sich die Tamala Clownschule im Konstanzer Industriegebiet nur 5 Geh-Minuten vom Rhein entfernt. Sechs freie Trainer und zahlreiche Gastdozenten der internationalen Clown- und Comedy-Szene unterrichten auf einer 500qm großen Etage den Nachwuchs. Im Sommer erwacht die Akademie endgültig zu internationalem Leben: Die jährlich stattfindende Sommerakademie lockt seit nunmehr 30 Jahren Trainer und Teilnehmer aus der ganzen Welt in die Räume der Akademie.

Inzwischen besteht das Tamala Center aus drei Bereichen:

Die Tamala Clown Akademie mit Ausbildungen zum Clown, Gesundheit!Clown®, Comedy-Theater-Künstler und einem umfassenden Seminar-Angebot zu allen Belangen von Clownerie und Comedy.

Webadresse: www.tamala-center.de

Das internationale Trainingsinstitut HumorKom® bietet offene Seminare, Workshops und Inhouse-Trainings sowie Vorträge für die Bereiche Humor, Kommunikation und Körpersprache an. Außerdem besteht die Möglichkeit, in Kooperation mit dem Berufsverband HumorCare (D/A) die anerkannte und patentierte Ausbildung zum HumorKom®-Trainer/-Coach und -Berater zu absolvieren.

Webadresse: www.humorkom.de

Kontakt

Tamala Center

Udo Berenbrinker

Fritz-Arnold-Str. 23

78467 Konstanz

075319413140

www.tamala-center.de