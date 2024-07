Startseite thalest group AG: Investitionsstrategie für nachhaltige Immobilienentwicklung "thalest future value" Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-07-04 12:50. Die thalest group AG und ihr Vorstand Jens Steiner stellen ihre aktuelle Investmentstrategie "thalest future value" vor, die auf den allgemeinen Entwicklungen der Immobilienbranche basiert. Ziel der thalest group AG ist es, durch die systematische Aufwertung und Revitalisierung von Immobilien einen Mehrwert zu schaffen, der attraktive Renditen ermöglicht. Herausforderung und Lösung In Zeiten steigender Immobilienpreise und sinkender Renditen sind Value-Add-Strategien eine vielversprechende Möglichkeit, weiterhin angemessene und attraktive Renditen zu erzielen, ohne dabei zu hohe Risiken einzugehen. Das Konzept " thalest future value" konzentriert sich auf die Wertsteigerung von "schwächelnden" Immobilien durch gezielte Aufwertungs- und Revitalisierungsmaßnahmen. Jens Steiner stellt die Grundprinzipien von "thalest future value" vor. Unsere Strategie basiert auf folgenden Grundsätzen: 1. Grundlegende Analyse: Eine gründliche Analyse der Immobilie, des lokalen Immobilienmarktes und der potenziellen Risiken ist entscheidend. Diese fundierte Analyse bildet die Basis für alle weiteren Entscheidungen und Maßnahmen. 2. Due Diligence: Eine sorgfältige Due Diligence ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Immobilien tatsächlich unterbewertet sind und ein hohes Wertsteigerungspotenzial aufweisen. Dies minimiert das Risiko und maximiert die Chancen auf eine erfolgreiche Investition. 3. Strategieentwicklung: Wir entwickeln klare Strategien, wie die Immobilien ihr maximales Wertsteigerungspotenzial entfalten können. Dies kann durch Revitalisierung, Sanierung, Redevelopment oder andere Maßnahmen geschehen, die die Attraktivität und den Wert der Immobilien nachhaltig steigern. 4. Risikomanagement: Risikomanagement ist ein zentraler Bestandteil unserer Investmentstrategie. Wir identifizieren und bewerten Risiken und entwickeln Strategien zu deren Reduzierung. Insbesondere bei Deep-Value-Investments, die mit höheren Risiken verbunden sind, ist ein robustes Risikomanagement unerlässlich. Trotz klarer Strategien kann es bei einzelnen Objekten zu unvorhergesehenen Situationen kommen. In solchen Fällen begegnen wir diesen Herausforderungen bestmöglich mit einem umfassenden Risikomanagement. 5. Exit-Strategie: Eine klare Exit-Strategie ist entscheidend, um Investitionen zum richtigen Zeitpunkt monetarisieren zu können. Die thalest group AG hat dafür spezifische Pläne entwickelt, um sicherzustellen, dass die Wertschöpfung auch realisiert werden kann. Eine unserer Philosophien lautet: "Aus der Vergangenheit lernen, um es in der Zukunft noch besser zu machen. Wir nehmen die Rolle der Immobilienwirtschaft ernst Die Immobilienwirtschaft trägt eine große Verantwortung bei der Gestaltung und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, insbesondere in strukturschwachen ländlichen Regionen. Es gilt, zukunftsorientierte Wohnkonzepte zu entwickeln, die den aktuellen Bedürfnissen entsprechen und langfristig tragfähig sind. Die thalest group AG setzt sich mit ihrem Konzept "thalest future value" Real Estate Development für die Revitalisierung von Altbeständen ein, um modernen, individuell angepassten und zeitgemäßen Wohnraum zu schaffen. Damit wird nicht nur die Lebensqualität im ländlichen Raum nachhaltig verbessert, sondern auch Investoren die Möglichkeit gegeben, in nachhaltige Projekte zu investieren und gleichzeitig langfristig attraktive Renditen zu erzielen. Zusammenfassung unseres Konzeptes: Die Förderung strukturschwacher ländlicher Regionen erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der auf die spezifischen Bedürfnisse und Potenziale der jeweiligen Region eingeht. Die thalest group A G leistet mit ihrem Konzept "thalest future value" Real Estate Development einen wichtigen Beitrag zur Revitalisierung von Immobilienprojekten und zur Bereitstellung von modernem Wohnraum in ländlichen Regionen. Durch sorgfältige Analyse, Due Diligence, klare Strategieentwicklung, robustes Risikomanagement und eine durchdachte Exit-Strategie stellen wir sicher, dass unsere Investments nicht nur attraktive Renditen bieten, sondern auch zur nachhaltigen Entwicklung der Immobilienbranche und strukturschwacher Regionen beitragen. Mit ihrem zukunftsorientierten Konzept setzt die thalest group AG wichtige Impulse für die Entwicklung ländlicher Regionen und die Schaffung von leistbarem Wohnraum. Dieser Ansatz spiegelt unser Engagement wider, durch sinnvolle Investitionen und strategisches Handeln einen positiven Einfluss auf die Immobilienwirtschaft und die Gesellschaft zu nehmen. Trotz klarer Strategien können unvorhergesehene Situationen auftreten. Mit einem umfassenden Risikomanagement begegnen wir diesen Herausforderungen bestmöglich. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin an der Spitze dieser Entwicklung zu stehen und unseren Beitrag für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft zu leisten.

Die thalest group AG aus Leipzig hat sich mit ihrem wegweisenden Konzept "thalest future value - Real Estate Development" als eines der innovativsten Unternehmen im Bereich der "revolutionären Revitalisierung" von Value-Add-Immobilien etabliert. Die Unternehmensstrategie basiert auf einem klaren Value-Investment-Ansatz, der auf den Erwerb von kostengünstigen, qualitativ hochwertigen Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial insbesondere in C- und D-Lagen abzielt. Ziel ist es, durch gezielte Revitalisierung und ganzheitliche Nutzenbetrachtung die Attraktivität dieser Immobilien zu steigern und einen gesicherten Cashflow aus der Vermietung sowie dem Handel von Immobilien mit Modernisierungsbedarf und Wertsteigerungspotenzial zu erzielen. Dabei legt die thalest group AG besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und eine zukunftsorientierte Nutzung ihrer Immobilien. Durch die Umsetzung ökologischer Ansätze wie Energieeffizienz und CO2-Reduktion leistet das Unternehmen einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und sichert gleichzeitig die langfristige Rentabilität seiner Investitionen.

