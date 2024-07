Startseite Rechtsanwalt Philipp Berndtsen als versierter Partner in Sachen Verkehrsstrafrecht in Duisburg Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-07-03 08:27. Philipp Berndtsen berät als Rechtsanwalt in Duisburg kompetent in allen Angelegenheiten rund um das Verkehrsrecht und Strafverteidigung. Eine effektive Verteidigung ist ein essentieller Bestandteil für einen positiven Verlauf bei gerichtlichen Verfahren. Rechtsanwalt Philipp Berndtsen von der Kanzlei BE Strafrecht hat bereits zahlreiche Gerichtsverfahren erfolgreich durch Einstellung oder Freispruch beenden können und ist daher ein kompetenter Partner in Sachen Strafverteidigung. Seine Expertise erweitert er jährlich durch rechtliche Fortbildungen, um stets auf dem neuesten Wissensstand zu sein. Zudem ist Anwalt Berndtsen bereits seit Jahren Mitglied des Deutschen Anwaltsvereins und berät seine Mandantschaft auch auf englisch und französisch. Anwalt mit 25-jähriger Berufserfahrung Rechtsanwalt Berndtsen ist bereits seit 25 Jahren im Bereich der Strafverteidigung als Anwalt für seine Mandanten in Duisburg und ganz Deutschland tätig. Seine vielfältigen rechtlichen Fachkenntnisse sowie praktische Erfahrungen hat er insbesondere im Bereich des Verkehrsstrafrechts sowie dem allgemeinen Strafrecht gesammelt. Weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen auf dem Wirtschaftsstrafrecht sowie dem Jugendstrafrecht und dem Ordnungswidrigkeitenrecht. Fundierte Kenntnisse zu allen Angelegenheiten im Verkehrsstrafrecht Rechtsanwalt Philipp Berndtsen berät und vertritt seine Mandantschaft in allen Angelegenheiten im Verkehrsrecht, wie beispielsweise bei einem Unfall, im Bußgeldverfahren oder bei Straftaten im Straßenverkehr. Im Fall einer Trunkenheitsfahrt oder Unfallflucht kann Rechtsanwalt Berndtsen bereits im Ermittlungsverfahren als Rechtsbeistand kontaktiert werden und die beschuldigte Person hinsichtlich der ersten Schritte beraten. Zudem beantragt der Anwalt Akteneinsicht, um eine Zulassung der Anklage, wenn möglich, zu verhindern. Sollte es zu einer Hauptverhandlung kommen, bereitet Rechtsanwalt Berndtsen gemeinsam mit dem Mandanten die Termine vor und gewährt eine effektive Verteidigung vor Gericht. Gerne übernimmt er auch die Beratung dahingehend, ob ein Vorgehen gegen ein Gerichtsurteil in Form einer Berufung oder Revision im Einzelfall sinnvoll erscheint. Gute Verteidigung ist unentbehrlich im Strafverfahren Jede Person hat das Recht auf eine kompetente Strafverteidigung im Verkehrsrecht sowie gegen sämtliche Vorwürfe. Rechtsanwalt Berndtsen hat in seiner langen Berufszeit bereits zahlreiche Verfahren durchlaufen und erfolgreich abgeschlossen. Dabei liegt sein Fokus stets auf der Einstellung des Verfahrens oder einem Freispruch des Angeklagten. Anwalt Philipp Berndtsen berät seine Mandanten auch im Rahmen von Bußgeldsachen oder dem Ordnungswidrigkeitenrecht. Es ist wichtig, dass Betroffene sich ihrer Rechte bewusst sind und auf eine fundierte rechtliche Beratung zurückgreifen können, um ihre Fahrerlaubnis und Mobilität zu schützen. Professionelle Rechtsanwaltskanzlei in Duisburg In der Düsseldorfer Straße 2 in 47051 Duisburg lässt sich die Rechtsanwaltskanzlei BE Strafrecht in der Fußgängerzone schnell und einfach finden. Sie ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut zu erreichen. Gerne können Anfragen für ein Erstgespräch oder eine Kostenschätzung in der Kanzlei unter kanzlei@be-strafrecht.de eingereicht werden. Telefonisch ist die Anwaltskanzlei unter 0203 / 21131 erreichbar. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: BE-Strafrecht

