Startseite VINCI Energies übernimmt die Miprotek GmbH Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Di, 2024-07-02 14:09. VINCI Energies hat am 25.06.2024 die Miprotek GmbH mit Sitz in Buxtehude übernommen. Miprotek ist führend im Bereich von Prozesslösungen für Asphaltmisch- und Bitumentankanlagen. Durch diese Übernahme erweitert VINCI Energies das Leistungsspektrum ihrer Industriemarke Actemium, dem führenden Full-Service-Anbieter für industrielle Prozesslösungen, in den Bereichen Anlagen- und Automatisierungstechnik in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und ist mit 75 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von rund 13 Millionen Euro auf die Automatisierung von Steuerungsprozessen in der Asphalt- und Bitumenindustrie spezialisiert. Daneben ist Miprotek auch in der Prozessautomatisierung in den Bereichen Pharma, Lebensmittel und Body Care mit langjährigen Kundenbeziehungen erfolgreich. „Miprotek ist ein in der Branche anerkannter Anbieter von innovativen Lösungen in der Automatisierungstechnik, der durch Ideenreichtum und Erfahrung überzeugt. Die Integration von Miprotek in Actemium eröffnet neue Möglichkeiten über mehrere hochspezialisierte Branchen hinweg. Wir freuen uns auf die neuen Kolleginnen und Kollegen, von denen wir bereits einige in den letzten Wochen kennenlernen durften. Unsere beiden Unternehmenskulturen passen wunderbar zusammen”, sagt Gerald Taraba, Managing Director, Actemium Deutschland. „Wir als »Altgesellschafter« und insbesondere ich als Mitarbeiter der ersten Stunde möchten das Lebenswerk der letzten 34 Jahre in gute Hände übergeben“, so Martin Cordes, Geschäftsführung Miprotek GmbH. „Die beste Option ist hierbei aus unserer Sicht ein starker Partner, der dank der Erfahrungen durch einen gemeinsamen Markt und den daraus resultierenden Synergien Miprotek weiter nach vorne bringt und neue, zusätzliche Betätigungsfelder eröffnet. Das schafft die Rahmenbedingungen für ein stabiles und langfristiges Wachstum und bietet allen Mitarbeitenden eine sichere Perspektive. Dies ist uns mit dem Verkauf an VINCI Energies gelungen.“ Ziel der Integration ist es unter anderem, den Kunden von Actemium durch die erweiterte Lösungskompetenz in einem großen Netzwerk ein noch umfassenderes, branchenübergreifendes Leistungsportfolio anbieten zu können. Darüber hinaus profitieren die Kunden durch die Integration von Miprotek unter der Marke Actemium von Synergieeffekten hinsichtlich Ressourcen und Know-how- Austausch. Über VINCI Energies

In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen: Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter, technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der Implementierung von Technologien, von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. Mit unseren 2.000 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units sind wir in die energiebezogenen Entscheidungen, die Infrastrukturen und Prozesse unserer Kund:innen eingebunden und sorgen jeden Tag für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. VINCI Energies strebt eine globale Leistung an, die auf den Planeten achtet, den Menschen nützt und solidarisch mit den Bevölkerungen ist.

2023: 19,3 Milliarden Euro Umsatz // 97.000 Mitarbeitende // 2.000 Business Units // 61 Länder

www.vinci-energies.com Kontakt:

VINCI Energies D-A-CH

Diana Plantade - + 49 69 50 05 15 82 diana.plantade@vinci-energies.com VINCI Energies

Sabrina Thibault - +33 (0)1 30 86 70 66 sabrina.thibault@vinci-energies.com Über PSMW_Frankfurt Komplettes Benutzerprofil betrachten