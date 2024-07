Startseite Investor Ferienhotels: Hotel Investments AG Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-02 14:07. Hotel Investments AG steigt in die Ferienhotellerie ein Investor Ferienhotels: Hotel Investments AG steigt in die Ferienhotellerie ein Die Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch), ein bekanntes Unternehmen in der Hotelbranche, steigt in den lukrativen Markt der Ferienhotellerie ein. Diese strategische Entscheidung markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der Expansion des Unternehmens und unterstreicht das kontinuierliche Engagement für Wachstum und Innovation. Die Hotel Investments AG hat sich seit ihrer Gründung einen Namen als zuverlässiger und visionärer Partner in der Hotelbranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz gemacht. Mit einem Portfolio, das bereits mehrere erfolgreiche Stadthotels umfasst, erweitert das Unternehmen nun sein Angebot um Ferienhotels an begehrtesten Urlaubsdestinationen im DACH-Raum. Exklusive Urlaubsziele und erstklassige Angebote Die ersten Projekte umfassen Ferienhotels in Deutschland und in den Schweizer Alpen. Diese Standorte wurden aufgrund ihrer natürlichen Schönheit, touristischen Attraktivität und ihres Potenzials für nachhaltigen Tourismus ausgewählt. Die Ferienhotels der Hotel Investments AG bestechen durch ihren erstklassigen Service und vielfältige Freizeitmöglichkeiten. Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus Ein zentrales Element der Ferienhotels ist das Engagement für Nachhaltigkeit. Die Hotel Investments AG setzt auf umweltfreundliche Bauweisen und Betriebskonzepte, die den ökologischen Fußabdruck minimieren. Dazu gehören erneuerbare Energien, Wassermanagement-Systeme und die Förderung lokaler Kultur und Wirtschaft. Hotel Investments AG: Investor Ferienhotels "Mit dem Eintritt in die Ferienhotellerie erschließen wir uns neue Märkte und Zielgruppen. Wir sind überzeugt, dass die Gäste in den Hotels unserer Hotelbetreiber die perfekte Kombination aus Entspannung, Erholung und Nachhaltigkeit finden werden", erklärt Holger Ballwanz, CEO der Hotel Investments AG. "Wir freuen uns darauf, unseren Gästen unvergessliche Urlaubserlebnisse zu bieten." Über die Hotel Investments AG: Investor Ferienhotels & Stadthotels Die Hotel Investments AG ist ein etabliertes Schweizer Unternehmen, spezialisiert auf Hotelinvestitionen und -management. Gemeinsam mit ihren Partnern zählt die Hotel Investments AG zu den bekannten Hotelinvestoren und -betreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Fokus stehen der Hotelankauf, die Hotelexpansion der Hotelbetreiber-Partner sowie die Verwaltung des eigenen und des Joint Venture Hotelportfolios. Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

-

-

https://www.hotel-investments.ch Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

