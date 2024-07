Startseite 15-jähriges Jubiläum des Hoteldirektors Michael Mauersberger im Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-02 10:19. Michael Mauersberger feiert 15-jähriges Erfolgsjubiläum im Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte 15-jähriges Jubiläum des Hoteldirektors Michael Mauersberger im Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte Frankfurt am Main, 2. Juli 2024 - Seit 15 Jahren leitet Michael Mauersberger erfolgreich das Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte und hat sich in dieser Zeit als herausragender Hoteldirektor bewiesen. Selbst während der Herausforderungen der Corona-Krise führte er das Hotel mit Bravour und behielt stets einen klaren Blick für die Bedürfnisse der Gäste und Mitarbeiter. Michael Mauersberger wird von seinem Team und den Mitarbeitern des Hotels gleichermaßen geschätzt. Seine Führungsqualitäten und sein Engagement machen ihn zu einem Chef, den sich jedes Hotel nur wünschen kann. Seine langjährige Erfahrung und sein persönliches Engagement tragen maßgeblich zum Erfolg des Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte bei. Das Jubiläum von Michael Mauersberger wird gebührend gefeiert, um seine Leistungen und seinen Beitrag zum Hotel gebührend zu würdigen. Das Best Western Premier Hotel Friedberger Warte bedankt sich bei ihm für 15 Jahre hervorragender Führung und freut sich auf viele weitere erfolgreiche Jahre unter seiner Leitung. JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de Kontakt

