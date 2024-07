Startseite Mit dem weltweiser-Reisestipendium den Traum vom Ausland verwirklichen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-02 09:52. Noch bis zum 31.07 für das weltweiser-Reisestipendium bewerben Ein Auslandsaufenthalt bietet jungen Menschen die einzigartige Chance, neue Länder, Sprachen und Kulturen kennenzulernen und dabei viel über sich selbst zu entdecken. Dabei ist es egal, ob man sich für eine Sprachreise, Au Pair, Work and Travel, ein Praktikum oder ein Studium im Ausland entscheidet - es ist immer eine Erfahrung fürs Leben. Doch die hohen Programmkosten können abschreckend wirken. Hier kommt der unabhängige Bildungsberatungsdienst weltweiser ins Spiel. 1000 Euro Stipendium für zahlreiche Programme

Thomas Terbeck, Gründer und Geschäftsführer von weltweiser, glaubt fest daran, dass möglichst viele Jugendliche und junge Erwachsene die Gelegenheit haben sollten, ihren Traum von einem Auslandsaufenthalt zu verwirklichen. Aus diesem Grund vergibt weltweiser im Rahmen der WELTBÜRGER-Stipendien auch zwei eigene Stipendien. Noch den gesamten Juli können sich Interessierte für ein Stipendium über 1000 Euro, das für verschiedene Programme wie Jugendbegegnungen, Sprachreisen, Freiwilligenarbeit, Work & Travel, Au Pair, Praktika und Studium im Ausland verwendet werden kann, bewerben. Bei der Vergabe der Stipendien steht vor allem eines im Mittelpunkt: Kreativität und Begeisterung für das Ausland. Bewerber:innen können in einem Bewerbungsvideo auf vielfältige Weise zeigen, was die Begriffe "Fernweh" und "Weltenbürger" für sie persönlich bedeuten. Sämtliche Informationen zur Bewerbung und zu den Teilnahmevoraussetzungen sind auf weltbuerger-stipendien.de zu finden. Die Frist für die diesjährige Bewerbung endet am 31.07. Kostenlose Beratung zu Auslandsaufenthalten

Wer noch am Anfang der Planung seines Auslandsaufenthaltes steht, kann darüber hinaus weitere Angebote von weltweiser in Anspruch nehmen. Auf den JugendBildungsmessen können sich Interessierte deutschlandweit oder auch online über verschiedene Möglichkeiten und Programme informieren. Dort stehen neben weltweiser selbst Expert:innen und ehemalige Teilnehmer:innen verschiedener Austauschorganisationen für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen:

https://weltbuerger-stipendien.de/

https://weltweiser.de/jugendbildungsmessen/ weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit sowie ab sofort auch virtuell stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden. Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen. Kontakt

weltweiser

Thomas Terbeck

Schloss Cappenberg 4

59379 Cappenberg

+49 2306 758882

https://weltweiser.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten