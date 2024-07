Startseite AGT Digitales 4in1-Wasserqualitäts-Messgerät, LCD-Display, IP55 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-02 09:52. Die Wasserqualität & -temperatur von Teich- & Trinkwasser überwachen - Für pH-Wert, Zahl gelöster Stoffe (TDS), elektrische Leitfähigkeit (EC) & Temperatur

- Einsetzbar in Pool, Aquarium und Teich sowie zum Testen von Trinkwasser

- LCD-Display für einfaches Ablesen der Messwerte

- Wetterfestes Gehäuse: IP55 Das digitale 4in1-Wasserqualitäts-Messgerät (https://www.pearl.de/mtrkw-12526-digitale-4in1-wasserqualitaets-messgera...) von AGT (https://www.pearl.de/ar-2-1.shtml) ermöglicht die einfache und präzise Überprüfung der Wasserqualität in Teichen, Aquarien, Pools und sogar Trinkwasser. Mit diesem Gerät lässt sich feststellen, ob sich die Wasserqualität verbessert, verschlechtert oder gleichbleibt, und auch die Wassertemperatur wird kontinuierlich überwacht. Der Wassertester misst vier wichtige Parameter: den pH-Wert, die Anzahl gelöster Stoffe (TDS), die elektrische Leitfähigkeit (EC) und die Temperatur. Diese umfassende Analyse bietet ein vollständiges Bild der Wasserqualität. Um stets korrekte Messungen zu gewährleisten, sind zwei pH-Kalibrierungspulver zur Herstellung von Kalibrierlösungen im Lieferumfang enthalten. Auch die TDS- und EC-Werte können regelmäßig kalibriert werden, um genaue Messergebnisse zu gewährleisten. Dank der ATC-Funktion (automatische Temperaturkompensation) bleibt die Messung temperaturunabhängig. Das bedeutet, dass der Wassertester präzise und vergleichbare Ergebnisse liefert, egal ob bei 0,1 oder 60 °C gemessen wird. - Ideal zum Testen der Wasserqualität von Teich, Aquarium, Pool und Trinkwasser

- Einfache Handhabung: Sonde zum Messen ins Wasser tauchen

- Misst 4 Parameter: pH-Wert, TDS, EC und Temperatur

- Messbereich pH-Wert: 0,0 bis 14 in 0,01-Schritten, Genauigkeit: +/- 0,05 pH

- Messbereich TDS (Anzahl gelöste Stoffe): 0 bis 9.999 ppm in 1-ppm-Schritten, Genauigkeit: +/- 2 %

- Messbereich EC (elektrische Leitfähigkeit): 0 bis 9.999 µS/cm in 1-µS/cm-Schritten Genauigkeit: +/- 2 %

- Messbereich Temperatur: 0,1 bis 60 °C / 32,1 bis 140 °F

- Automatisches Kalibrieren mit Hilfe von 2 pH-Kalibrierlösungen: pH 4,00 und 6,68

- Auch TDS- und EC-Wert kalibrierbar

- ATC-Funktion: Temperatur-unabhängige Messung durch automatische Temperaturkompensation im Bereich

von 0,1 bis 60 °C / 32,1 bis 140 °F

- LCD-Display zum Ablesen der Messwerte

- Wetterfestes Gehäuse: IP55

- Stromversorgung: 4 Knopfzellen Typ LR 44 für bis zu 10 Stunden Laufzeit

- Maße: 185 x 40 x 20 mm, Gewicht: 88 g

- Wasserqualitäts-Messgerät inklusive 2 Kalibrierlösungen (pH 4,00 und 6,68), 4 Knopfzellen Typ LR44 und

deutscher Anleitung

- EAN: 4022107433198 Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8673-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8673-3630.shtml Auch als 2er-Set erhältlich:

AGT 2er Set Digitales 4in1-Wasserqualitäts-Messgerät, LCD-Display, IP55 (https://www.pearl.de/a-ZX8722-3630.shtml) Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/AKY6CanPPL4g5do PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten