Startseite Lochwasserleitung erfolgreich saniert Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-07-01 06:12. Holzsteg der mittelalterlichen Wasserleitung wurde durch Nürnberger Unterwelten von Grund auf erneuert Der Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V. (Nürnberger Unterwelten) (https://www.unterwelten-nuernberg.de/) hat es sich seit seiner Gründung im Jahr 1994 zur Aufgabe gemacht hat, die historischen unterirdischen Anlagen der Stadt Nürnberg zu erforschen, zugänglich zu machen und zu erhalten. Eine dieser Anlagen ist die historische Lochwasserleitung in Nürnberg - ein beeindruckendes Bauwerk, das seit Jahrhunderten Wasser filtert und speichert. Der Holzsteg, der ein Teil des Weges während der Führung durch die Lochwasserleitung bildet, war im Laufe der Jahre marode und unsicher geworden. Aus diesem Grund musste der Steg von Grund auf erneuert werden. Über drei Tage hinweg arbeiteten bis zu zehn Personen insgesamt 80 Stunden ehrenamtlich daran, den Steg wieder sicher und stabil zu machen. Von der Einlagerung des Granatsplitts bis zum erneuten Anbringen der Bretter wurde jeder Schritt sorgfältig geplant und ausgeführt.

Die Arbeiten waren aufgrund der beengten Verhältnisse im Tunnel und der niedrigen Deckenhöhe eine echte Herausforderung, aber das Team meisterte sie mit Bravour. Am ersten Tag begannen die Arbeiten mit dem Einlagern des Materials, gefolgt vom Abbau des alten Steges am zweiten Tag. Ebenfalls am zweiten, sowie am dritten Tag erfolgte der Aufbau der Unterkonstruktion, für die unter Anderem ca. drei Tonnen Granatsplitt verarbeitet wurden. Zum Abschluss wurden die Bretter erneut angebracht und der Steg damit für Besucher wieder zugänglich gemacht. Der "Nürnberger Unterwelten" bedanken sich bei allen engagierten Helfern des Vereins, insbesondere vom Arbeitskreis "Bau und Technik" für ihren Einsatz und freuen sich darauf, Besuchern weiterhin spannende Einblicke in die Geschichte der Lochwasserleitung bieten zu können. Für weitere Informationen oder Buchungen von Führungen durch die Lochwasserleitung kontaktieren Sie bitte die "Nürnberger Unterwelten" unter info@unterwelten-nuernberg.de oder besuchen Sie die Website www.unterwelten-nuernberg.de (https://www.unterwelten-nuernberg.de/). Vereinsportrait: Der Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V. (Nürnberger Unterwelten) hat es sich seit seiner Gründung im Jahr 1994 zur Aufgabe gemacht hat, die historischen unterirdischen Anlagen der Stadt Nürnberg zu erforschen und zugänglich zu machen.

Ziel des Vereins ist die Erforschung, die Erweiterung der Kenntnisse, sowie die Erhaltung der historischen unterirdischen Anlagen in Nürnberg. Zu seinen ehrenamtlichen Aufgaben gehört dabei die Erschließung dieser Baudenkmäler für die Öffentlichkeit. Der Verein hat derzeit rund 190 Mitglieder die in verschiedenen Abteilungen aktiv sind.

Etwa 85 Mitglieder sind als ausgebildete Kellerführer tätig und führen durch den Historischen Kunstbunker, die Wehr- und Geheimgänge der Bastionen, die Stadtmauer, die Lochwasserleitung, den Krebsgassen- und Bahnhofsbunker sowie die Lochgefängnisse.

Ergänzend zur Durchführung von öffentlichen Führungen durch die historischen unterirdischen Anlagen, hat sich der Verein zur Aufgabe gemacht, die Erarbeitung und Pflege von Dokumentationen, die Durchführung von Vorträgen und Ausstellungen, eine denkmalpflegerische Instandsetzung und Instandhaltung von Anlagenteilen sowie schriftliche Publikation von Arbeiten und Plänen über heimatkundliche Forschung. Dies erfolgt auch in enger Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und öffentlichen Einrichtungen. Durch die angebotenen Führungen wird das touristische Angebot der Stadt Nürnberg entsprechend aufgewertet. Kontakt

Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V - Nürnberger Unterwelten

Britta Keim

Albrecht-Dürer-Straße 21

90453 Nürnberg

