Startseite MrDISC stellt vor: Einführung der stylischen Magnet Powerbank "Oasis" Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2024-06-29 13:44. Modernes Design trifft auf innovative Technologie: Die neue Magnet Powerbank "Oasis" MrDISC freut sich, die Markteinführung der neuen Magnet Powerbank "Oasis" (https://www.mrdisc.com/detail/index/sArticle/84796/sCategory/199) bekannt zu geben. Dieses hochmoderne und kompakte Ladegerät vereint stilvolles Design mit leistungsstarker Technologie, um den Bedürfnissen moderner Smartphone- und Tablet-Nutzer gerecht zu werden. Die "Oasis" Powerbank zeichnet sich durch ihr elegantes Gehäuse aus Glas und Aluminium aus, das robust und langlebig ist. Mit einer beeindruckenden Kapazität von 10.000mAh sorgt die Powerbank dafür, dass Geräte mit ausreichend Energie versorgt sind. Die kompakte Größe von 99 x 68 x 13,9 mm und das geringe Gewicht von 276g machen sie zum idealen Begleiter für unterwegs. Die Magnet Powerbank "Oasis" verfügt über eine leistungsstarke Kapazität. Mit einer Batterie vom Typ Lithium-Polymer und einer Kapazität von 10.000mAh bietet die "Oasis" genug Energie, um Smartphones mehrmals aufzuladen oder Tablets einen ordentlichen Energieschub zu geben. Dank der "Fast Charge" Technologie sorgt die Powerbank für eine schnelle Ladegeschwindigkeit. Die Eingänge unterstützen 5V 2A und 9V 2A mit Power Delivery (PD) bis zu 20W. Bei den Ausgängen können Sie sich auf vielseitige Ladeoptionen verlassen, darunter ein Type-C Anschluss mit 5V 3A, 9V 2.22A, und 12V 1.67A, ebenfalls mit PD bis zu 20W, sowie ein USB QC 20W und ein SCP Ausgang mit 22.5W. Ein weiteres herausragendes Merkmal der "Oasis" ist die magnetische Befestigung. Das integrierte Magnetdesign ermöglicht es, die Powerbank an die Rückseite moderner Smartphones anzubringen. Dies bietet eine bequeme und kabellose Lademöglichkeit für unterwegs. Zusätzlich verfügt die Powerbank über eine digitale Anzeige, die über den aktuellen Ladezustand informiert. Die "Oasis" ist vielseitig kompatibel mit allen Smartphones und Tablets und bietet die Möglichkeit, Geräte über USB-A und Type-C Anschlüsse gleichzeitig aufzuladen. Das elegante Design in Schwarz, kombiniert mit dem robusten Gehäuse aus Aluminium und Glas, verleiht der Powerbank ein modernes und stilvolles Aussehen, das sich perfekt in jede Umgebung einfügt. Die Powerbank "Oasis" wird inklusive eines Ladekabels geliefert und kommt in einer eleganten weißen Kartonschachtel, die sich ideal als Geschenkverpackung eignet. Zitat des Geschäftsführers: "Die Magnet Powerbank 'Oasis' ist ein Beispiel für unser Engagement, innovative und benutzerfreundliche Produkte zu entwickeln, die das Leben unserer Kunden erleichtern. Mit ihrem eleganten Design und ihrer leistungsstarken Funktionalität setzt die 'Oasis' neue Maßstäbe in der Welt der mobilen Ladegeräte," sagt Klaus Schwenk, Geschäftsführer von MRDISC. Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte. Firmenkontakt

MrDISC c/o Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 2

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

