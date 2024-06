Startseite Kronenberg stellt vor: Vielseitige Kalenderboxen für den Schreibtisch Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2024-06-29 13:24. Ordnung und Stil auf dem Schreibtisch: Kalenderboxen in verschiedenen Formaten Wir freuen uns, Ihnen unsere neueste Produktinnovation vorzustellen: Kalenderboxen (https://www.kronenberg24.de/kalenderbox-city/kalenderboxen/kalenderbox-c...) in verschiedenen Formaten, die speziell für den Schreibtisch entwickelt wurden. Diese praktischen und eleganten Boxen bieten Platz für Kalenderblätter und sind hervorragend zur Aufbewahrung von Postkarten und anderen kleinen Gegenständen geeignet. Vielseitige Formate für jeden Bedarf Unsere Kalenderboxen sind in einer Vielzahl von Formaten erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Ob quadratisch, rechteckig, klein oder groß - wir bieten für jeden Geschmack und jede Schreibtischgröße die passende Lösung. Diese Vielseitigkeit macht unsere Kalenderboxen zu einem unverzichtbaren Accessoire für alle, die Wert auf Organisation und Stil legen. Praktisches Design mit umklappbarem Deckel Ein besonderes Merkmal unserer Kalenderboxen ist der umklappbare Deckel. Mit einem einfachen Handgriff lässt sich der Deckel umklappen und die Box in einen praktischen Kalenderständer verwandeln. So haben Sie den perfekten Blick auf Ihren Kalender und Ihre Termine. Diese Funktionalität macht unsere Kalenderboxen ideal für den Einsatz im Büro, zu Hause und unterwegs. Mehr als ein Kalender Unsere Kalenderboxen sind für Kalenderblätter geeignet. Dank ihres durchdachten Designs bieten sie eine hervorragende Aufbewahrungslösung für Postkarten, Notizen und andere kleine Gegenstände. Die stabile Konstruktion und das hochwertige Material eignen sich für wertvolle Erinnerungen und wichtigen Notizen geordnet aufzubewahren. Damit sind diese Kalenderboxen vielseitige Helfer im Alltag und gestalten den Schreibtisch aufgeräumt und stilvoll. Elegantes und langlebiges Material Die Kalenderboxen zeichnen sich durch ihre elegante Optik und die Verwendung hochwertiger Materialien aus. Diese Kombination verleiht ihnen nicht ein ansprechendes Äußeres und eine hohe Langlebigkeit. Egal, ob Sie die Boxen für den täglichen Gebrauch oder als Geschenk nutzen - sie sind ein praktischer Begleiter. Über uns Als führender Anbieter von innovativen und hochwertigen Büroaccessoires sind wir bestrebt, unseren Kunden Produkte anzubieten, die funktional und stilvoll sind. Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH. Kontakt

Kronenberg GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

040-67587714

www.kronenberg24.de