PartnerWerdenWoche2024: STARFACE stellt die Weichen für den weiteren Ausbau des Partnernetzes

Im Vorfeld der STARFACE Com.vention können sich interessierte ITK-Fachhändler in nur 2,5 Tagen als STARFACE Partner zertifizieren lassen - und erhalten bei frühzeitiger Anmeldung zudem einen Discount von 100 Euro auf die Zertifizierungsschulung.

Karlsruhe, 26. Juni 2024. STARFACE treibt den Ausbau des Partnernetzes voran: Im Vorfeld der diesjährigen STARFACE Com.vention 2024 (25. bis 26. September 2024 im Europa-Park Rust) launcht der Karlsruher UCC-Anbieter mit der #PartnerWerdenWoche2024 eine neue Initiative zur Partnergewinnung: Im Rahmen des Programms bildet STARFACE interessierte ITK-Fachhändler an zwei kompakten Tagen (plus 4 Stunden Online-Kurs zum Start) zum zertifizierten STARFACE Experten aus. Anschließend erhalten sie die Gelegenheit, in Rust mit Hunderten von Gleichgesinnten aus dem STARFACE Ökosystem und der STARFACE Community zusammenzukommen.

"In den vergangenen Monaten gab es im deutschen TK-Channel einige Verwerfungen, und viele Fachhändler sind jetzt auf der Suche nach einem zuverlässigen Herstellerpartner, der ihnen mit zeitgemäßen Produkten die Wachstumspotenziale der Cloud-Telefonie erschließt", erklärt STARFACE-Geschäftsführer Jürgen Signer. "In diesem spannenden Umfeld wollen wir natürlich für STARFACE den Hut in den Ring werfen - nicht nur, weil wir ein attraktives und breites Portfolio bieten, sondern auch, weil wir es neuen Partnern leicht machen, mit uns durchzustarten: Eine kompakte Zertifizierung schafft alle Voraussetzungen, um unsere Anlagen als STARFACE Certified Partner in der Cloud- und der On-Premises-Variante zu vermarkten."

Mit der STARFACE #PartnerWerdenWoche2024 macht der Hersteller den Start für die potenziellen Partner nun noch einfacher:

Bis Freitag, 20.9.: Online-Training zum "STARFACE Starter"

Der erste Schritt zur Zertifizierung ist die Teilnahme an einem halbtägigen Online-Training, bei dem die Experten von STARFACE den angehenden Partnern einen ersten Überblick über die STARFACE Anlagen und die STARFACE Apps geben und aufzeigen, worauf diese bei der Installation der Lösungen On-Premises und in der Cloud achten müssen. Mit dem Absolvieren des Starter-Trainings werden die Teilnehmer als STARFACE Partner akkreditiert und sind berechtigt, die Lösungen von STARFACE zu vermarkten.

Montag, 23.9., und Dienstag, 24.9.: STARFACE Certified Training in Karlsruhe

Im Vorfeld der diesjährigen STARFACE Com.vention veranstaltet STARFACE eine zweitägige Zertifizierungsschulung am STARFACE Hauptsitz in Karlsruhe, bei der die Teilnehmer tiefer in die Installation und Administration der Anlagen einsteigen und mehr über deren Features und typische Use Cases erfahren. Sie lernen die UCC-Plattform an einer eigenen Cloud-Instanz kennen, bauen erste eigene Umgebungen auf und üben den Umgang mit den STARFACE Apps und den unterstützten Endgeräten. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Kurses erhalten die Teilnehmer die Zertifizierungsurkunde als STARFACE Certified Partner.

Mittwoch, 25.9., und Donnerstag, 26.9.: Optionale Teilnahme an der STARFACE Com.vention 2024

Um die neuen Partner von Anfang an eng in das Ökosystem und die Community einzubinden, bekommen die Kursteilnehmer anschließend die Gelegenheit, kostenlos an der im Europa-Park Rust stattfindenden STARFACE Com.vention 2024 teilzunehmen. Hier haben sie die Chance, das Gelernte bei Vorträgen und Workshops zu vertiefen, und erhalten praxisnahe Tools und Tipps für die Vermarktung der UCC-Plattformen. Darüber hinaus knüpfen sie wertvolle Kontakte zu den STARFACE Experten, anderen STARFACE Partnern und den Technologiepartnern des Herstellers - und stellen so die Weichen für einen rundum erfolgreichen Start in die Partnerschaft.

Informationen zur #PartnerWerdenWoche2024 und zur Anmeldung - um sich besonders schnell und vergünstigt als Partner und VoIP-Experte zertifizieren zu lassen - finden Interessierte hier (https://starface.com/partner-werden/?utm_source=presse&utm_medium=link&u...). Auf die kostenpflichtige Zertifizierung zum STARFACE Certified Partner erhalten Teilnehmer einen Discount von 100 Euro.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der SF Technologies Gruppe, zu der auch die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München, gehören.

