Startseite Weiß, weißer, am weißesten! Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-06-28 11:18. Neuer Trend speziell bei jungen Menschen: blendend weiße Zähne! Aber um jeden Preis? Es ist so schön, angelächelt zu werden. Die ersten Sekunden entscheiden, ob man sich sympathisch findet. Oder eben nicht. Da sind weiße Zähne klar im Vorteil. Aber nicht jeder hat sie von Natur aus. Kein Problem, denn es gibt viele Möglichkeiten, auf schonende Art und Weise Abhilfe zu schaffen. Swiss smile zum Beispiel punktet mit dem whitening beauty set: erbarmungslos gegen Plaque und Verfärbungen, sanft fürs Zahnfleisch. Neuer Trend speziell bei jungen Leuten

Auf eine gute Mundhygiene zu achten, ist wichtig, um gesund zu bleiben - für Jung und Alt. Denn viele Bakterien wie Karies befinden sich in den Belägen und auf der Zunge, das muss morgens entfernt werden. Regelmäßige Prophylaxe beim Zahnarzt, ebenfalls ganz wichtig. Denn ein professionelles Bleaching in der Zahnarztpraxis ist nun mal das Non-plus-ultra für strahlend weiße und gesunde Zähne. Und nach einer solch intensiven Behandlung kann zuhause mit hochwertigen Whitening-Zahnpasten und -Schaum das Ergebnis noch lange aufrechterhalten werden. Bedenkenlos alles auszuprobieren, ist sehr schädlich. Die Warnung "Was einmal runtergeschrubbt ist, kann man nicht mehr draufputzen" ist keine leere Worthülse, denn auch der harte Zahnschmelz ist irgendwann abgenutzt. Die Whitening-Produkte von smiss smile pflegen und hellen auf. Weißes Lederetui

Ein ganzes Bundle mit Whitening Produkten, um die Zähne zu pflegen in einem eleganten Lederetui, das dennoch in jede Handtasche passt. Ein Traum von Weiß für weiße Zähne. Diamond Glow Whitening Zahnpasta und snow white transparente Zahnbürste

Die hübsche, transparente Zahnbürste mit hunderten feiner Curen®-Filamenten im achteckigen Bürstenkopf reinigt die Zähne nicht nur ganz sanft und dennoch gründlich mit der hochwirksamen Diamond-Glow-Zahnpasta, sondern auch das Zahnfleisch. Diese Massage ist eine Wohltat bei empfindlichem Zahnfleisch und freiliegenden Zahnhälsen. Ganz leicht andrücken und vorsichtig kreisen. Ein erbsengroßer Tropfen der Diamond-Glow Zahnpasta mit 1 Karat Diamant-Staub in feinster Pulverform hellt mit dieser innovativen Wirkstoffkombination die Zähne sichtbar auf. Das darin enthaltene entzündungshemmende Kurkumin verzögert die Anlagerung von Plaque und die Entstehung von Karies. Natürlicher und Feuchtigkeit spendender Aloe Vera beruhigt gereiztes Zahnfleisch. Pearl shine Zahnconditioner und Zahnpflege Pinsel

Das ist ja praktisch. Ein Zahnschaum, der die Zähne um einige Nuancen aufhellt und sogar den Zahnschmelz repariert und auch noch schützt, das ist wirklich genial. So einfach geht das: nach dem Zähneputzen entweder den feinen Schaum auf den weichen Zahnpflege Pinsel geben und über den Zähnen verteilen oder einfach in den Mund sprühen. 30 Sekunden im Mund hin und her bewegen. Fertig. Und jetzt ein Blick in den Spiegel: Bitte lächeln!

Diese pflegenden Produkte von swiss smile, hübsch verpackt im Whitening Beauty Set, garantieren Ihnen ein strahlendes Lächeln mit naturweißen Zähnen! Versprochen.

Bezugsquelle für das Beauty-Set: bestellung@curaden.de/Art.-Nr. 91600049

www.curaden.de Curaden Deutschland GmbH Kontakt

Curaden Germany GmbH

Dagmar Westerheide

Industriestr. 2 / 4

76297 Stutensee

07249 – 913060

www.curaden.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten