Rückblick: FENECON auf The smarter E Europe 2024 - größerer Messeauftritt, neue Stromspeichermodelle, erneut Top-Systemlieferant

-- FENECON zum zweiten Mal Top Systemlieferant der Fachbetriebskette Enerix für Photovoltaikanlagen und Stromspeichersysteme

-- Kurzvortragsreihe und zahlreiche Besuchergespräche am neu gestalteten Messestand auf der ees Europe 2024

-- Produktneuheiten im Bereich FENECON Home und FENECON Commercial

Deggendorf, 28. Juni 2024 ---- FENECON, ein führender Anbieter von Stromspeichern und smarten Energiemanagementsystemen, blickt positiv auf eine erfolgreiche Messeteilnahme an der The Smarter E Europe in München zurück. Am komplett neu gestalteten Messestand präsentierte FENECON in diesem Jahr seine neuesten Produktinnovationen und hielt täglich eine Reihe von Kurzvorträgen. Zudem wurde FENECON von der Fachbetriebskette enerix für Photovoltaikanlagen und Stromspeichersystemen zum Top-Systemlieferanten in der Kategorie Stromspeicher ausgezeichnet.

Vergrößerter Messeauftritt voller interessierter Standbesucher

Auf der ees Europe, Europas größter Fachmesse für Stromspeichersysteme, erfreute sich FENECON durchwegs eines großen Besucherinteresses an seinen Produkten und einer Vielzahl hochqualitativer Besuchergespräche. Am Stand B1.410 zeigte FENECON sein gesamtes Spektrum an innovativen Stromspeichern, inklusive der leistungsstarken Made-in-Germany-Speicher FENECON Industrial für Solarparks und Industrie. Geschäftsführer Franz-Josef Feilmeier betont, es sei "wichtig, am Markt möglichst breit aufgestellt zu sein. Gerade deshalb liegen wir angesichts des einschlägigen Bedarfs mit unseren großen und kleinen Industriespeichern für diverse Anforderungen voll im Trend und treffen den Nerv eines kontinuierlich wachsenden Kundenkreises."

Produktinnovationen im Bereich FENECON Home und FENECON Commercial

Das vielfach ausgezeichnete Unternehmen aus Niederbayern stellte zudem seine neuen Stromspeicher für Privathaushalte und kommerzielle Anwender vor. Mit drei Hybridwechselrichtern (6, 10 und 15 kW) und größerer Batterie (2,8 kWh) bietet die neue Version des beliebten Heimspeichers FENECON Home 10 ab Ende 2024 eine noch breitere Anwendungsvielfalt für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Der 2023 eingeführte FENECON Home 20 & 30 wird unverändert und erfolgreich fortgeführt. Eine weitere Innovation ist das performante Gewerbespeichersystem FENECON Commercial. Diese Stromspeicher basieren auf der Batterietechnologie der Home-Serie und sind als stapelbare Batterietürme zu je 42 kWh konzipiert. Damit sind sie je nach Bedarf skalierbar. Für eine einfache Inbetriebnahme und Integration sorgt der 92 kW starke Wechselrichter von KACO. Der Auslieferungsstart ist auf das Ende des 3. Quartals 2024 angesetzt.

"Entgegen dem aktuellen Trend können wir als Unternehmen solide und gesund wachsen", erklärt Franz-Josef Feilmeier. "FENECON steht als Hersteller und Partner nicht nur für die Mission der 100% Energiewende, sondern auch für Verlässlichkeit. Beides wurde uns auch in vielen Gesprächen auf der Messe gespiegelt. Wir freuen uns schon auf die The Smarter E Europe im nächsten Jahr."

