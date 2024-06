Startseite Hospitality Group: Hotel Investments AG Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-06-28 10:52. Hotel Investments AG: Hospitality Group Deutschland, Österreich & Schweiz Die Hospitality Group der Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch & www.hotel.group) agiert als Experte für Hotelinvestitionen mit ihren Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als renommierter Bestandshalter von Hotelimmobilien in diesen Ländern ist die Hospitality Group der Hotel Investments AG auf Stadthotels in den größten Metropolen spezialisiert. Mit einer starken Partnerschaft mit führenden Hotelbetreibern gewährleistet sie exzellente Gastfreundschaft und nachhaltigen Erfolg. Hotelinvestor: Hospitality Group der Hotel Investments AG Als erfahrener Hotelinvestor konzentriert sich die Hospitality Group der Hotel Investments AG auf den Erwerb und die Verwaltung hochwertiger Hotelimmobilien. Ihr Portfolio umfasst eine Vielzahl von erstklassigen Stadthotels, die strategisch in den pulsierendsten Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz gelegen sind. Durch fundierte Marktkenntnis und ein starkes Netzwerk maximiert die Gruppe den Wert jeder Investition und sichert langfristige Renditen für ihre Partner und Investoren. Hotelbetreiber der Hospitality Group der Hotel Investments AG Die Hospitality Group der Hotel Investments AG arbeitet eng mit bewährten Hotelbetreiber-Partnern zusammen, um höchste Standards in der Hotelführung sicherzustellen. Diese Partnerschaften ermöglichen es Hospitality Group, ihren Gästen ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten, das Komfort, Servicequalität und innovative Dienstleistungen vereint. Ihre Hotelbetreiber setzen auf bewährte Konzepte und Trends, um den wechselnden Bedürfnissen und Erwartungen der Gäste gerecht zu werden. Hotelexpansion der Hospitality Group der Hotel Investments AG Ein zentraler Bestandteil der Strategie der Hospitality Group der Hotel Investments AG ist die kontinuierliche Hotelexpansion. Sie identifiziert und erschließt neue Märkte, um ihr Hotelportfolio stetig zu erweitern. Dabei setzt die Gruppe auf sorgfältige Standortanalysen und eine durchdachte Planungsphase, um sicherzustellen, dass jede neue Immobilie ihren hohen Ansprüchen genügt und optimal in das bestehende Netzwerk integriert wird. Die Expansion stärkt ihre Präsenz in bedeutenden Wirtschaftszentren und fördert nachhaltiges Wachstum. Hotelankauf und Hotelverpachtung der Hospitality Group der Hotel Investments AG Die Hospitality Group der Hotel Investments AG ist aktiv im Hotelankauf und der Hotelverpachtung tätig. Ihr Ziel ist es, geeignete Immobilien zu identifizieren, zu erwerben und sie optimal zu nutzen. Durch flexible Verpachtungsmodelle bietet die Gruppe ihren Hotelbetreiber-Partnern attraktive Möglichkeiten, ihr Geschäft zu erweitern und erfolgreich zu führen. Ihre Investoren profitieren von stabilen Erträgen und einer zuverlässigen Wertsteigerung ihrer Investments. Mit der Hospitality Group der Hotel Investments AG die Zukunft des Hotelmarktes in Deutschland, Österreich und der Schweiz entdecken Als vertrauenswürdiger Partner in der Hotellerie setzt die Gruppe Maßstäbe in Qualität, Innovation und Erfolg. Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch

Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

https://www.hotel-investments.ch Pressekontakt

Über pr-gateway