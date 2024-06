Startseite KUNSTLABOR 2 "on tour" in der MUNICH FAN ZONE im Olympiapark Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-06-28 08:22. Ab dem 27. Juni präsentiert das KUNSTLABOR 2 an den spielfreien Tagen Kunstausstellungen, Live-Events, KI-basierte Installationen und Graffiti-Workshops in der MUNICH FAN ZONE im Olympiapark München Im Rahmen seiner "on tour"-Reihe ist das KUNSTLABOR 2 Teil des großen Fußballfestivals im Olympiapark München. In der Fan Zone im Olympiapark präsentiert das kulturelle Zwischennutzungsprojekt aus der Dachauer Straße vom 27. Juni bis 14.Juli 2024 jeweils an den spielfreien Tagen zahlreiche Street Art-Erlebnisse für Kunst-Fans. Im Kunst-Container des KUNSTLABOR 2 erwarten die Besucher:innen neben einer urbanen Ausstellung in "Artist Talks" spannende persönliche Gespräche mit allen Künstler:innen, die während der "on tour" zu Gast sind. Rund um den Container sind in Kooperation mit Cans&Co von Künstler:innen aus Bayern bemalte Cubes ausgestellt. Diese "Outdoor-Gallery" erweitert sich während des Events: Live vor Ort werden neue, bunte Cubes gestaltet und fertig gestellt. Bei zahlreichen weiteren Live-Paintings, Live Art Perfomances und Live-Tattoo-Sessions sind die Besucher:innen herzlich eingeladen, den Künstler:innen beim Erschaffen ihrer Kunstwerke vor Ort über die Schulter zu schauen. Die Fans von Kunst und Kultur können an den insgesamt neun Veranstaltungstagen des KUNSTLABOR 2 im Olympiapark auch selber kreativ werden. Anlässlich der EURO 2024 inszeniert das Künstlerkollektiv WE ARE VIDEO die KI-basierte, interaktive Installation "URBAN ART BEAR", bei der die Besucher:innen ihr eigenes EM-Maskottchen auf einem 36 qm großen LED-Screen im Theatron der MUNICH FAN ZONE kreieren können. Für Kinder und Teens zwischen 10 und 15 Jahren gibt es am Samstag, 13.07.2024 zwischen 15h und 18h einen kostenfreien Graffiti-Workshop, geleitet von Street Art-Künstler:innen mit jahrelanger Spray-Erfahrung. Das Pendant der Mega-Screens beim Public Viewing ist die "Giant Wall" in der Nähe des Container des KUNSTLABOR 2 in der Fan Zone: Verschiedene Künstler:innen bespielen diese Riesen-Leinwand mit unterschiedlichsten Techniken der Urban Art im Zeitraum der Europameisterschaft. Zum Auftakt dieses spannenden Kunst-Experiments erschufen die Münchner Künstler Gerald Jegal und Fillin Guas des Künstlerkollektivs Broke.Today im Fair-Play-Zusammenspiel und malerischen Dialog "EUROPA / UNITED" auf der "Giant Wall". Die Komposition aus Figürlichem und abstrakten Schriftbildern zeigt die Figur "Europa" aus der griechischen Mythologie, die Namensgeberin des Kontinents sein soll, zusammen mit dem sich wiederholenden Wort "United" im Hintergrund. Anpfiff für die Kunst auf der MUNICH FAN ZONE ist ab dem 27. Juni 2024. Der Eintritt sowie alle Aktivitäten sind kostenfrei. Das KUNSTLABOR 2 ist an allen Tagen außerhalb der EM-Spieltage ab 13 Uhr vor Ort. Weitere Informationen sind auf der Website https://kunstlabor.org/event/munich-fan-zone-im-olympiapark-kunstlabor-2... zu finden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA)

Frau Stephanie Utz

Hotterstr. 12

80331 München

Deutschland fon ..: +49 (0) 89 2155 243 10

web ..: https://kunstlabor.org/

email : presse@muca.eu Das KUNSTLABOR 2 ist ein dynamisches Zentrum für Kunst und Kultur in München, gegründet durch das Team des Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA). Es dient als Plattform für künstlerischen Austausch und fördert Vielfalt und Inklusion in der Kunstszene. Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen, Ausstellungen und Workshops bietet das KUNSTLABOR 2 Raum für Kreativität und Zusammenarbeit. Es engagiert sich in der Kunstvermittlung und ist Treffpunkt für Kunstschaffende und Kunstinteressierte. Das KUNSTLABOR 2 steht für die Verbindung von Kunst und Gemeinwesen, fördert lokale und internationale Künstler*innen und trägt zur kulturellen Bereicherung der Stadt München bei. Pressekontakt: SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München fon ..: +4989200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten