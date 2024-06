Kyocera Corporation stellte auf der Automotive Engineering Exposition 2024 aus

Das Unternehmen stellte Sensorik der nächsten Generation im Fahrzeug und in der Straßenkommunikation vor.

Kyoto/Esslingen, 27. Juni 2024. Die Kyocera Corporation nahm an der Automotive Engineering Exposition 2024 vom 22.-24. Mai 2024 im Pacifico Yokohama Messezentrum in der Präfektur Kanagawa teil. Kyocera präsentierte einen kompakten FIR-Fahrzeugsensor, der Fußgänger und Fahrzeuge auch bei Dunkelheit oder schlechten Witterungsbedingungen erkennt, und demonstrierte eine elektronische Drosselklappe für Motorräder mit präziser Sensorsteuerung, die ein sichereres Fahren ermöglicht. Darüber hinaus stellte Kyocera Komponenten, Produkte und Technologien für den Einsatz im Auto vor. Die Veranstaltung gilt als eine der Leitmessen in Japan für Innovationen der Automobilbranche und konnte Spitzentechnologien aus dem ganzen Land präsentieren.

Kyocera Highlights auf der Messe:

Ferninfrarotsensoren (FIR) für Fahrzeuge

FIR-Sensoren nutzen die von Objekten abgegebene Ferninfrarotstrahlung, um Bilder zu erzeugen und so Fußgänger und Fahrzeuge selbst bei Dunkelheit oder ungünstigen Wetterbedingungen in der Ferne zu erkennen. Der kompakte Sensor von der Größe einer AAA-Batterie bietet

Bild des Kyocera-Standes

ein hohes Maß an Flexibilität bei der Installation und kann im Kühlergrill, auf dem Dach oder an praktisch jeder anderen Stelle des Fahrzeugs angebracht werden. Kyocera demonstrierte auf der Messe die Erkennung von Objekten bei Dunkelheit und Nebel.

Hochauflösende Stereokamera mit RGB-IR-Bildsensor

Die hochauflösende Kamera von Kyocera ist ein vielseitiges Gerät, das sowohl Objekte im Fernbereich als auch kleine Objekte im Nahbereich erkennt. Gleichzeitig erleichtern die Nahinfrarot-Lichtquelle und der RGB-IR-Bildsensor die Stereoerfassung an dunklen Orten und in anderen Bereichen, die mit herkömmlichen Kameras nur schwer zu erfassen sind. Diese Stereokamera kann nicht nur in Autos, sondern auch in kompakten Mobilitätsfahrzeugen und autonomen mobilen Robotern eingesetzt werden - ein weiteres Beispiel für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Kyocera-Technologien.

Rotorpositionssensor

Elektro- und Hybridfahrzeuge benötigen eine effiziente Motorsteuerung, um den Energieverbrauch zu senken und die Reichweite zu erhöhen. Rotorpositionssensoren liefern schnelle und genaue Rotorpositionsmessungen für solche Steuergeräte. Die Rotorpositionssensoren von Kyocera unterstützen hohe Drehzahlen von bis zu 100.000 U/min und ihr flexibles Design ermöglicht eine elektrische Positionsgenauigkeit von weniger als 0,5°, angepasst an den Gegenpol des Motors.

Elektronische Drosselklappe für Motorräder

Im Rahmen einer Fahrsimulation stellt Kyocera eine interaktive Drosselklappe für Motorräder vor. Der in einen elektronischen Gasgriff integrierte Sensor überträgt den Drehwinkel des Gasgriffs

Ferninfrarotsensoren (FIR) für Fahrzeuge

schnell und präzise an das Steuergerät. Scharfe Beschleunigungs- und Bremsvorgänge werden so reguliert und eine sichere Fahrweise unterstützt.

Verschiedene Kameramodule für Fahrzeuge

Es wurden verschiedene hochauflösende Digitalkameras im Fahrzeug für eine bessere Sichtbarkeit vorgestellt, unter anderem:

- 1,3 MP-Digitalkameramodul für Fahrzeuge

- 3 MP-Digitalkameramodul für Fahrzeuge

- 8 MP-Kameramodul für Fahrerassistenzsysteme

Technologie zur Reduzierung von Streulicht- und Geisterbildern für LiDAR

Diese Linsendesign- und Linsenfertigungstechnologie nutzt Antireflexionsverarbeitung und -simulation, um Geisterbilder und Streulicht zu reduzieren, die durch intensive Lichtstrahlung, einschließlich Sonnenlicht, verursacht werden. Durch den Einsatz dieser Linse in LiDAR können die durch Geisterbilder und Streulicht verursachten Störungen reduziert und reflektiertes Licht mit geringer Lichtintensität erkannt werden, um so hochpräzise 3D-Bilder zu erstellen.

Abriebfeste/korrosionsbeständige wasserabweisende Beschichtung

Diese vielseitige, wasserabweisende Beschichtungstechnologie mit ihrer ausgezeichneten Abriebfestigkeit dank patentierter Filmbildungstechniken kann auf verschiedene Oberflächen aufgetragen werden, z. B. auf Kameralinsen und Spiegel für Fahrzeuge, Abdeckglas, Verkehrs- und Hafenüberwachungskameras und Schiffsausrüstung. Klare Sicht wird in verschiedensten nassen Umgebungen - von regennassen Straßen bis hin zu offenen Gewässern - gewährleistet, indem eine Beeinträchtigung der Sicht durch Wassertröpfchen verhindert wird.

Darüber hinaus präsentierte Kyocera eine umfassende Produktpalette, u.a. Kondensatoren, Antennen, Kristallkomponenten, Steckverbinder, Leistungshalbleiter und Linseneinheiten für Automobilanwendungen.

Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 26 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Elektronik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten, Solarsystemen und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 292 Tochtergesellschaften (31. März 2024). Mit etwa 79.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,29 Milliarden Euro.

Auf der "Global 2000"-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2023 belegt Kyocera Platz 672 und zählt laut Wall Street Journal zu den "The World's 100 Most Sustainably Managed Companies". Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Ebenfalls zum zweiten Mal in Folge hat Kyocera eine Goldbewertung in der EcoVadis-Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum achten Mal von Clarivate als "Top 100 Global InnovatorTM 2023" als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

Firmenkontakt

KYOCERA Europe GmbH

Andrea Berlin

Fritz-Müller-Straße 27

73730 Esslingen

0711/93 93 48 96

+49 (0)151 16 33 07 93

www.kyocera.de

Pressekontakt

Serviceplan Public Relations & Content

Hannah Lösch

Friedenstraße 24

81671 München

089/2050 – 4116

www.serviceplan.com/de/landingpages/serviceplan-pr-content.html