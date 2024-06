Startseite KRAUSE ACADEMY - Seminare zur Befähigten Person vermitteln umfassendes Fachwissen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-06-27 13:15. Für Leitern, Tritte, FahrGerüste und Ortsfeste Leitern sowie Steigen und Retten mit PSAgA. In der heutigen Arbeitswelt spielen Sicherheit und Effizienz eine entscheidende Rolle. Insbesondere im Umgang mit Leitern, Tritten, Fahrgerüsten und ortsfesten Leitern sowie bei Arbeiten in der Höhe, bei denen Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) erforderlich ist, müssen Mitarbeiter umfassend geschult und zertifiziert sein. Ziel der Seminare der KRAUSE-ACADEMY ist es, umfassende Fachkenntnisse zu vermitteln, damit die Teilnehmer die regelmäßige Prüfung und sichere Bereitstellung dieser Arbeitsmittel selbstständig durchführen können. Leitern und Tritte

Leitern und Tritte gehören zu den am häufigsten verwendeten Arbeitsmitteln. Seminare zur Befähigten Person vermitteln Kenntnisse über die Auswahl, Benutzung, Prüfung und Instandhaltung dieser Arbeitsmittel. Dabei werden verschiedene Normen, Regeln und Vorschriften berücksichtigt. Die Teilnehmer lernen auch, Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen und geeignete Maßnahmen zur Unfallverhütung umzusetzen. Fahrgerüste

Das Arbeiten mit Fahrgerüsten erfordert spezielle Kenntnisse, um Abstürze und andere Gefahren zu vermeiden. Die Ausbildung zur Befähigten Person umfasst den sicheren Auf- und Abbau sowie die sichere Benutzung dieser Gerüste. Darüber hinaus werden die Regelungen der DIN EN 1004, der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) behandelt. Im Vordergrund steht dabei, dass die Standsicherheit und Sicherheit der Gerüste jederzeit gewährleistet ist. Ortsfeste Leitern

Ortsfeste Leitern werden häufig in Industrieanlagen und Gebäuden eingesetzt. In den Seminaren werden, neben den Grundlagen zur "Befähigten Person", auch der Umgang und die Instandhaltung dieser Leitern geschult. Die Teilnehmer lernen, Gefährdungen zu erkennen und geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen. Regelwerke wie die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und spezifische DGUV-Vorschriften sind zentraler Bestandteil der Ausbildung. Steigen und Retten mit PSAgA

Arbeiten in großen Höhen erfordern die Nutzung von PSAgA. In Seminaren zum Thema Steigen und Retten wird der richtige Umgang mit dieser Ausrüstung einschließlich Inspektion und Wartung geschult. Darüber hinaus werden Rettungsmaßnahmen im Falle eines Absturzes trainiert, um eine schnelle und sichere Rettung zu gewährleisten. Kenntnisse der DGUV-Regeln 112-198 und 112-199 werden vorausgesetzt. In diesem Bereich werden ein Grundlagenseminar und ein Auffrischungsseminar angeboten. Individuelle Seminare für Unternehmen

Neben den Seminaren, die bundesweit in attraktiven Hotels oder direkt im KRAUSE-Werk stattfinden, bieten die Steigtechnik-Profis auch individuell auf Unternehmen zugeschnittene Seminare vor Ort an. Dabei werden die im Unternehmen eingesetzten Steigtechnik-Produkte in das Seminar integriert, um einen maximalen Praxisbezug zu gewährleisten - von der praktischen Durchführung einer Leiterprüfung bis hin zur Montage des vorhandenen Fahrgerüstes. Neben der Ausbildung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur "Befähigten Person" können die Einzelseminare auch als Unterweisung oder Anwenderschulung für die Nutzer der Steigtechnik sowie als Produktschulung für Händler genutzt werden. Ihre Vorteile bei der Teilnahme an KRAUSE-Seminaren

Rechtssicherheit und Haftung

Die Teilnahme an KRAUSE-Seminaren hilft Unternehmen, die gesetzlichen Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV § 3) zu erfüllen. Dazu gehört die Pflicht zur regelmäßigen Prüfung aller Arbeitsmittel durch eine Befähigte Person, wie sie auch von der Berufsgenossenschaft gefordert wird. Kompetenzerweiterung

In den Seminaren erwerben die Teilnehmenden vertiefte Fachkenntnisse, die über das Basiswissen hinausgehen. Dies macht sie zu Experten auf dem Gebiet der Steigtechnik und erhöht ihre berufliche Qualifikation. Erhöhung der Arbeitssicherheit

Geschulte Anwender können Steigtechnik sicher und selbstständig prüfen und warten. Dies reduziert das Unfallrisiko erheblich und trägt zur Steigerung der Produktivität im Unternehmen bei. Zertifizierung

Alle Teilnehmer erhalten nach Abschluss der Seminare ein Zertifikat, das ihre Qualifikation als Befähigte Person bestätigt. Dieses Zertifikat ist ein wertvoller Nachweis der erworbenen Fähigkeiten und kann die Wettbewerbsfähigkeit in der Branche erhöhen. Wirtschaftlichkeit und Unabhängigkeit

Unternehmen profitieren von der Qualifizierung eigener Mitarbeiter zur Befähigten Person durch Kosteneinsparungen bei externen Prüfungen und durch Unabhängigkeit bei der Durchführung von Sicherheitsinspektionen. Zudem wird die langfristige Sicherheit der Arbeitsmittel durch regelmäßige, sachkundige Prüfungen gewährleistet. Haftung und Verantwortung

Die Ausbildung zur Befähigten Person ist nicht nur eine gesetzliche Anforderung, sondern hilft auch, Haftungsrisiken zu minimieren und Verantwortlichkeiten im Unternehmen klar zu definieren. So können Unternehmen externe Prüfkosten sparen und die Sicherheit ihrer Arbeitsmittel langfristig gewährleisten.

Anerkennung und Fortbildungspunkte KRAUSE-Seminare sind als Fortbildungsveranstaltung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit anerkannt und werden mit bis zu 2 Fortbildungspunkten für den Arbeitsschutz nach den Standards von VDSI, VÖSI und SGAS bewertet. Externe Prüfungsleistungen

Wer nicht selbst an den Seminaren teilnehmen möchte, kann die regelmäßigen Prüfungen der Steigtechnik auch von den KRAUSE-Spezialisten durchführen lassen. Die Experten übernehmen die Prüfungen nach den gesetzlichen Vorgaben und sorgen dafür, dass alle Arbeitsmittel sicher und einsatzbereit sind. Neben Leitern, Tritten und Fahrgerüsten bietet KRAUSE diesen Service auch für viele weitere Arbeitsmittel wie Sonderlösungen, Regalsysteme, kraftbetätigte Tore sowie ortsfeste elektrische Anlagen und Maschinen an. KRAUSE Schulungen sind mehr als eine Anleitung zum sicheren Umgang mit Arbeitsmitteln. Sie sind eine Investition in die berufliche Zukunft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in die Sicherheit des Unternehmens. Durch gezielte Schulungen zur Befähigten Person können Unternehmen die Sicherheit am Arbeitsplatz deutlich erhöhen. Sachkundige Mitarbeiter/-innen sind in der Lage, Risiken zu minimieren und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Dies führt nicht nur zu einem sichereren Arbeitsumfeld, sondern auch zu einer höheren Effizienz und Zufriedenheit der Mitarbeiter. Unternehmen sollten in diese Weiterbildung investieren, um langfristig von den Vorteilen gut ausgebildeter Mitarbeiter zu profitieren. Weitere Informationen und konkrete Seminarangebote finden Sie unter https://www.krause-systems.de/academy Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 - 0

http://www.krause-systems.de Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511

