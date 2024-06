Startseite Immomio startet mit Dienstleisterportal Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-06-27 08:24. Die Hamburger Immomio GmbH hat ihre die 360° CRM Plattform um ein Dienstleisterportal erweitert. Immomio kooperiert hierfür mit dem Schweizer Proptech Yarowa. Damit können fortan Instandhaltungsprozesse digital und nahtlos zwischen Handwerker, Mieter und Vermieter über die Immomio Plattform abgewickelt werden. Zudem erhalten Immomio Kunden Zugang zu einem umfassenden Netzwerk von professionellen Dienstleistern. Seit 2015 verfolgt Immomio die Vision, den gesamten Lebenszyklus von Immobilien zu digitalisieren. Mit der Integration des Dienstleisterportals von Yarowa in die Mieterapp und das Ticketsystem von Immomio sind die Hamburger damit einen wichtigen Schritt weitergekommen. Das Dienstleisterportal ermöglicht die digitale Zusammenarbeit zwischen Wohnungsunternehmen, Dienstleistern und Mietern und vereinfacht die Verwaltung von Instandhaltungen sowie Bewertungen von Handwerkern und ihrer Arbeit. Vollständig digitaler Prozess Die Auswahl und Beauftragung von Handwerkern samt Terminkoordination und Rechnungswesen ist für Wohnungsunternehmen ein zeit- und kostenintensiver Prozess. Mit dem neuen Dienstleisterportal wird dieser Prozess vollständig digitalisiert. Mieter können über die Mieterapp einen Schaden melden, und zukünftig Handwerker anhand vorgegebener Kriterien auswählen und direkt einen Termin vereinbaren. Der Dienstleister führt den Auftrag aus und lädt die Rechnung hoch. Diese muss nun nur noch vom Wohnungsunternehmen beglichen werden und der Prozess ist abgeschlossen. Die Mieter haben zudem die Möglichkeit, den Handwerker zu bewerten. Während des gesamten Vorgangs, von der Schadensmeldung bis zur Rechnung, profitieren Wohnungsunternehmen von der vollen Transparenz. Erster Kunde bereits überzeugt "Mit dem Dienstleisterportal können unsere Kunden ihre Effizienz steigern, und Kosten reduzieren - und das bei voller Transparenz", erklärt Nicolas Jacobi, Geschäftsführer der Immomio GmbH. Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Hessen (GWH), mit 53.000 Wohneinheiten einer der größten überregional agierenden Bestandshalter des Landes, hat das Dienstleisterportal bereits erfolgreich in die Immomio-Umgebung integriert. Immomio ist Deutschlands größtes PropTech-Unternehmen in der Wohnungswirtschaft und mit seiner 360° Plattform Marktführer für digitale Vermarktung, Interessentenmanagement und Mieterapps. Mit über 2 Mio. verwalteten Mieteinheiten ist Immomio Treiber der Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft. Firmenkontakt

Immomio GmbH

Nicolas Jacobi

Grimm 12

20457 Hamburg

040882159899

vermieter.immomio.de Pressekontakt

PresseCompany GmbH

Tim Seitter

Reinsburgstraße 82

70178 Stuttgart

07112388680

www.pressecompany.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten