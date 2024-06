Startseite Bold and Bright GmbH waechst und stellt weiter Personal ein Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-06-27 07:49. Produktivtreffen des Managerbund Reutlingen e. V. bei der Bold and Bright GmbH Erneut hat der Managerbund Reutlingen Interessantes auf die Beine gestellt. "Unseren Mitgliedern besondere Einblicke in andere Unternehmen schaffen und Hintergründe des Erfolgs beleuchten, bringt uns alle weiter." Das Vorstandsteam um Hansjörg Schühle freut sich über das Produktivtreffen in den Räumen der Bold and Bright GmbH in Riederich. Durch den Abend führte er gemeinsam mit Geschäftsführer Johannes Stutzbach. Die Erfahrungen aus erster Hand und der offene persönliche Umgang ist bei den Events immer gern gesehen. Für die Mitglieder ist immer wieder ein hoher Mehrwert und Anregungen für das eigene Unternehmen zu erwarten. Der Managerbund ist ein Kreis von Managern, Unternehmern und Selbständigen unterschiedlichster Fachrichtungen aus dem Kreis Reutlingen, von Eningen über Metzingen bis Riederich. "Und die Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen sind immer fruchtbar. Gemeinsam wird das Managerbund Motto -Wir entwickeln uns gemeinsam weiter- aktiv mit Leben gefüllt", so Volker Feyerabend, Vereinsvorstand für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Die lokale Presse, Radio und Fernsehen haben bereits öfter über die wertvolle Arbeit der Manager berichtet - z. B. die Entwicklung von Mitarbeitern, Ausbildungsförderungen und -kooperationen verschiedener Mitgliedsunternehmen oder verschiedener gemeinsamer Spendenaktionen. Die Empfehlungen, das persönliche und geschäftliche Zusammenarbeiten schafft viel Vertrauen zwischen den Vereinsmitgliedern. So ist es nicht verwunderlich, dass die Organisation seit Gründung stetig gewachsen ist. In der Zwischenzeit stieg die Mitgliederzahl auf bald 50 Unternehmer. Gastgeber Johannes Stutzbach ist sehr erfahren im Druckbereich und in seiner 600 Quadratmeter großen Fertigungshallte produziert er Prototyp-Produktionen, Sublimatinsdruck, Spezialanfertigungen, Laser, Großformatdigitaldruck, 3D Buchstaben, Aufkleber, Plakate. Sein Unternehmen ist Produktionspartner für Kleinserien und Großaufträge, aber auch die Auslagerung der gesamten Logistikkette seiner Kunden ist für Bold and Bright kein Problem. Das Unternehmen ist vor allem für Filialisten, Industriekunden, Agenturen und Wiederverkäufer unterwegs. Seine 10 Mitarbeiter und er engagieren sich dabei für viele namenhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. Beispielsweise steht Hugo Boss, Strellson, WM Fahrzeugteile, Die Forscherfabrik Schorndorf und das Landesmuseum Stuttgart auf der Referenzliste. So stellte er den Kollegen des Managerbundes "Hintergründe und Impulse" aus der Werbetechnik, seiner Firma und der Druckbranche zur Verfügung. Auf seinen Vortrag und die interaktiven Produktionsvorführungen waren die anwesenden Gäste sehr gespannt. Diese konnten live sehen, wie zufrieden sein Team der WerbetechnikerInnen, MediengestalterInnnen, MeisterInnen sind und erfuhren, welche Jobs und Stellen für das weitere geplante Wachstum gerade offen und aktiv zu besetzen sind. Die Teilnehmer wurden über technische Details der verschiedenen Druckverfahren informiert und konnten bei den verschiedenen Produktionsschritten dabei sein oder sogar aktiv mitmachen. Mit dem Ansatz "im Service und der Produktvielfalt immer ganz vorne sein" und Planung und Beratung mit anzubieten, sei die Bold and Bright GmbH gut aufgestellt, so Geschäftsführer Stutzbach. Und gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Vereins stemmt er auch größere umfassende Projekte für Museen, Messen, Ladenaustattungen und vieles mehr. Neben den strategischen Diskussionen, neuen Ideen zur Personalsuche, weiteren Gedankenanregungen und einem Outdoor BBQ Catering gemeinsam mit den Mitarbeitern, war die freundschaftliche Atmosphäre ein wichtiger Baustein für den Erfolg des Events. Immer wieder interessante Einblicke und tolle gemeinsame Erlebnisse schweißen die Mitglieder zusammen. So wird Interesse an der Arbeit von Bold and Bright, das Netzwerk an sich und für die nächsten Events geweckt. Weitere Informationen:

