Im Nebenjob verdiente ich besser als im Hauptjob

Göteborg, 25.06.2024 - Mein Name ist Astrid Johansson. Ich bin 36 Jahre alt, habe zwei Kinder und lebe in Göteborg, einer Großstadt in Schweden am Fluss Göta älv, an der Westküste des Landes. Nach dem Schulabschluss lernte ich Frisörin. Mit meinen süssen zwei Kindern wurde mir die tägliche Arbeitszeit zu viel und selbst mit Trinkgeld war mein Einkommen zu gering. Also schaute ich mich nach einem Nebenjob um. Im Anzeigenteil des Portal Jobbtidning för kvinnor sah ich eine Jobanzeige von TTPCG-dejtingtjänster. Singles von zu Hause online beraten, das könnte was für mich sein. Also das Anfrage Formular absenden.

Mein tolles Leben begann im Juli 2023 als TTPCG® Franchisetagare

Franchisetagare bedeutet auf Deutsch Franchise-Nehmer. Die Job Partnerschaft mit TTPCG® (https://ttpcg-franchise-eu.us/wichtige-dinge/) passte perfekt, da ich nebenberuflich bei völlig freier Zeiteinteilung starten konnte. Ich überlegte mir, ob ich es schaffen werde. Die geringe Startgebühr lieh ich mir und konnte diese schnell zurück zahlen. Die online Einarbeitung an meinem Laptop dauerte nur 3 Wochen, da ich auch am Sonntag lernen konnte und von einem Center Manager unterstützt worden bin. Im August 2023 fing ich an, Singles online von zu Hause aus zu beraten. Der Vorgang wird von TTPCG® online perfekt unterstützt und macht echt Spaß. Meine zweite Beratung war bereits ein voller Erfolg. Agneta eine Witwe aus Norrtälje wurde meine erste Kundin. Mein Lohn betrug 9350 SEK und war sofort auf meinem Konto. Was war ich happy. In meinem Hauptberuf muss ich für 9350 SEK 9 Tage arbeiten.

Im März 2024 sagte ich meinem Hauptjob Tschüss

Da ich von August 2023 bis März 2024 die stattliche Anzahl von 38 Kunden nebenberuflich gewinnen konnte, sagte ich im März 2024 meiner Chefin im Frisörsalong Tschüss und ich würde künftig als Kundin kommen. Als mich das Presseoffice der TTPCG® fragte, ob ich mit einer Pressemitteilung meine Erfahrungen einbringen möchte, sagte ich sofort ja, um anderen Menschen Mut zu machen, TTPCG-Franchise-Nehmer (https://deinlizenzpartnerttpcg.blogspot.com/) zu werden. Der Start ist ohne Risiko, die Beratungen machen echt Spass, man lernt viele nette Menschen kennen und verdient gutes Geld. Wer Interesse hat, sollte sich einfach informieren.

Europa Franchise https://ttpcg-franchise-eu.us/

Sie haben einen Pressebericht der TTPCG® Franchise-Nehmerin Astrid Johansson Göteborg gelesen. Übersetzung mit freundlicher Genehmigung von Jobbtidning för kvinnor. Der Bericht erschien © 2024 in Jobbtidning för kvinnor Stockholm in schwedischer Sprache.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED

Eric Anderson

Great Hampton Street 69

B18 6EW Birmingham

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

https://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

TTPCG ® Williams Tower

John Miller

Post Oak Boulevard 2800

TX 77056 Houston

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

https://www.partnercomputer-group.com/ttpcg/