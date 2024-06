Partner zur Kapitalbeschaffung ohne Banken finden Unternehmer auf Finanzierungs-Messen - von Dr. jur. Horst Werner

Kapitalmarktorientierte Finanzierungen und beteiligungsorientierte Mezzaninegelder laufen auch auf Unternehmer-Messen und Finanzdienstleister-Treffs, so Dr. jur. Horst Werner ( www.finanzierung-ohne-bank.de ). Finanzmessen dienen der Kontaktaufnahme mit neuen Geschäftspartnern zur bankenunabhängigen Kapitalbeschaffung. Derartige Unternehmer-Investoren-Meetings finden monatlich und regelmäßig an allen Plätzen der deutschen Wertpapierbörsen statt und stehen auch für Start-up-Unternehmen und KMU´s offen. Auf derartigen Messen kann man als Beteiligungsanbieter (Aussteller) oder auch nur kostengünstig als Besucher teilnehmen und Kontakte knüpfen. Innovation und unternehmerische Dynamik sind die erwarteten Kriterien der Forumsteilnahme. Interessierte Unternehmer finden stets die aktualisierten Veranstaltungstermine und Veranstaltungsorte auf www.eigenkapitalforum.com und www.investoren-brief.de unter dem Menüpunkt „Anlegermessen-Deutschland“ finden kapitalsuchende Unternehmen einen veröffentlichten Messekalender mit allen Veranstaltungsterminen und Anlegermesse-Orten. Unmittelbarer können sich anbahnende Anlegerkontakte und Investorengespräche nicht abgehalten werden. Auch über Google mit der Eingabe „Finanzmessen“ oder „Anlegermessen“ finden Unternehmer den direkten Zugang zur Anmeldung auf solchen über das ganze Jahr verteilten, häufig stattfindenden Anlegermessen mit sämtlichen Kosten- und Teilnahmegebühren.

Spezielle Investoren-Meetings bzw. Investorenkonferenzen werden auch von privaten Kapitalmarktdienstleistern zum Treffen von Anbietern und Nachfragern mit dem Ziel des Abschlusses von Beteiligungsverträgen organisiert und durchgeführt. Derartige Veranstaltungen, auch „Finanz-Matching-Treffen“ genannt, werden in gesonderten Moderations-Veranstaltungen organisiert und angemeldete Unternehmen mit den interessierten Investoren eingeladen. Bekannt sind solche Matching-Veranstaltungen auch in New York, wo man bei den Veranstaltern seine Unternehmensunterlagen einreichen muss und gegen eine Eintrittsgebühr von $ 10.000,- an dem Matching teilnehmen kann. Dort erhält man die Gelegenheit, sich vor professionellen Kapitalgebern in einem bis zu 30-minütigen Vortrag zu präsentieren und unmittelbar mit den anwesenden Investoren zu sprechen.

Ein Fonds-Treff ist z.B. die alljährlich im Herbst in Dortmund ( Westfalenhalle ) stattfindende Messe „DKM“ mit regelmäßig über 15.000 Messebesuchern – siehe www.dkm-messe.de . Darüber hinaus gibt es noch weitere Fonds-Messen an anderen Messe-Standorten. Die DKM ist offenbar die größte Anleger- und Fondsmesse in Deutschland.

Das Business Angel Netzwerk Deutschland e.V. mit Sitz in Essen veranstaltet ebenfalls an wechselnden Standorten Messen bzw. Tagungen von kapitalsuchenden Unternehmen und investitionsbereiten Kapitalgebern ( siehe www.business-angels.de ), wo sich die Unternehmen auf kleineren Tagungsständen kostengünstig mit ihren Beteiligungsangeboten präsentieren können.

Die Dr. Werner Financial Service AG ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) hat zur Förderung der bankenfreien Unternehmensfinanzierung zum virtuellen Matching in Datenbanken gelistete Kapitalmarktteilnehmer, Investoren, Beteiligungsgesellschaften und Finanzdienstleister für Finanzierungs- und Beteiligungskapital. Der Kapitalmarkt-Dienstleister führt über Online-Mailings in ähnlicher Weise Kapital und Finanzierungssuchende zusammen an „einen Tisch“. Investoren, private Kapitalgeber, Anleger einerseits und Kapitalgeber mit Investitionskapital für kleine und mittelständische Unternehmen aus Handel, Industrie und Dienstleistung andererseits werden zum „finance-matching“ zusammengebracht. Unter Finanz-Matching wird somit das Zusammenbringen der Beteiligungs-Anbieterseite mit der Kapitalgeberseite zur Prüfung und Vorbereitung für den Abschluss von Beteiligungsverträgen verstanden. Investoren oder kapitalsuchende Unternehmen wenden sich direkt an die Dr. Werner Financial Service Group. In- und ausländisches Kapital bzw. Kapitalgeber sind willkommen. Die Dr. Werner Financial Service AG präsentiert Kapital und Unternehmen zur Bewältigung von Zukunfts-Investitionen, zur Realisierung von Produktinnovationen und zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze zum gegenseitigen Kennenlernen. Die gelisteten Kapitalmarktinteressenten erhalten unseren wöchentlich erscheinenden Investorenbrief ( jeweils an über 10.000 Kapitalmarktteilnehmer ), in dem alle aktuellen Beteiligungsangebote vorgestellt werden. Anschließend werden alle Investoren-Briefe auf dem Finanzportal www.investoren-brief.de veröffentlicht.

