Startseite Fortuna berichtet über die Ergebnisse der Jahres- und Sonderversammlung Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-06-21 07:08. Vancouver, 20. Juni 2024-- Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-silver-mines-inc/ - gibt hiermit die Abstimmungsergebnisse der jährlichen und außerordentlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens bekannt, die am 20. Juni 2024 (die "Versammlung") stattfand. Bei der Versammlung waren insgesamt 153.562.018 Stammaktien vertreten, was 50,16 % der zum Stichtag ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Die Aktionäre stimmten für alle Angelegenheiten, die der Versammlung vorgelegt wurden, einschließlich der Ernennung von Wirtschaftsprüfern, der Wahl der vom Management nominierten Direktoren und der Änderung des Namens des Unternehmens in "Fortuna Mining Corp. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse für die Wahl der Direktoren lauten wie folgt: Direktor Stimmen für Zurückgehaltene Stimmen Jorge Ganoza Durant 119,714,127-(99.52%)-106,847,678 573,101-(0.48%)

David Laing -(88.83%) 13,439,550-(11.17%)

Mario Szotlender -119,329,989-(99.20%) 957,239-(0.80%)

David Farrell -112,523,083-(93.55%) 7,764,144-(6.45%)

Alfredo Sillau -119,016,607-(98.94%) 1,270,620-(1.06%)

Kylie Dickson -117,104,564-(97.35%) 3,182,664-(2.65%)

Kate Harcourt -119,305,711-(98.18%) 981,517-(0.82%)

Salma Seetaroo -119,068,243-(98.99%) 1,218,985-(1.01%) Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass die Namensänderung in Fortuna Mining Corp. am 20. Juni 2024 wirksam wird. Detaillierte Informationen zur Namensänderung sind im Management Information Circular des Unternehmens vom 1. Mai 2024 enthalten. Es wird davon ausgegangen, dass die Stammaktien des Unternehmens und die 4,65%igen vorrangigen, nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (die "4,65%igen Schuldverschreibungen") innerhalb von zwei bis fünf Werktagen nach der Namensänderung unter dem neuen Namen des Unternehmens in den Handel aufgenommen werden, sofern die Toronto Stock Exchange (die "TSX") und die New York Stock Exchange (die "NYSE") die entsprechenden Bedingungen erfüllen. Die Tickersymbole "FVI" und "FSM" für die Stammaktien an der TSX bzw. der NYSE sowie das Tickersymbol "FVI.DB.U" für die 4,65%-Schuldverschreibungen an der TSX werden sich nicht ändern. Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen eine Rückzahlungsankündigung für die 4,65%-Schuldverschreibungen herausgegeben, und alle diese Schuldverschreibungen, die nicht in Stammaktien umgewandelt wurden, werden am 10. Juli 2024 zurückgezahlt. Die Website des Unternehmens wird am 21. Juni 2024 unter dem neuen Namen online gehen, und der neue Domänenname wird www.fortunamining.com lauten. Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO von Fortuna, kommentierte: "Von unseren Anfängen als primärer Silberproduzent in Lateinamerika bis hin zu unserer strategischen Expansion nach Westafrika hat sich Fortuna zu einer Kraft im Bereich der mittelgroßen Edelmetallproduzenten entwickelt, wobei Gold über 80 Prozent unserer Einnahmen ausmacht." Herr Ganoza schloss: "Unser neuer Name, Fortuna Mining Corp., spiegelt das aufregende Wachstum und die Entwicklung unseres Unternehmens wider und passt sehr gut zu unserer Strategie und Vision für die Zukunft." Über Fortuna Silver Mines Inc. Fortuna Silver Mines Inc. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen, das fünf Minen in Argentinien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru betreibt. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsame Werte für unsere Stakeholder. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website. IM NAMEN DES VORSTANDES Jorge A. Ganoza

