Startseite Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Friesenturm" von Sina Jorritsma im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-06-21 06:38. Auf Borkum wird Janina Eger auf der Aussichtsplattform erstochen, doch niemand sieht etwas. Die Ermittlungen decken Verbindungen zur Freundin Kati auf. Als Kati verschwindet, eskaliert die Situation! Spannung und fesselnde Ereignisse auf Borkum. Kommissarin Mona Sander und Kollege Enno Moll stehen vor einem Rätsel, als Janina Eger auf der Aussichtsplattform des Neuen Leuchtturms auf Borkum niedergestochen wird. Katis mögliche Verwicklung und ihr plötzliches Verschwinden lösen ein Katz-und-Maus-Spiel aus. Zum Inhalt von "Friesenturm": »Sie stand neben mir am Geländer und plötzlich kippte sie um!« Auf der gut besuchten Aussichtsplattform des Neuen Leuchtturms auf Borkum wird Janina Eger niedergestochen - und niemand hat etwas gesehen. Kommissarin Mona Sander, die zufällig mit ihrer Freundin Kati auch dort ist, ergreift sofort erst Maßnahmen. Doch weder findet sie die Mordwaffe noch kann sie einen der Besucher eindeutig als Täter identifizieren. Doch das Schlimmste ist, dass ihr kurz darauf klar wird, dass ihre Freundin etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Denn Kati lebt in London und die Tote ebenfalls, genauso wie einer der Tatverdächtigen. Das kann doch kein Zufall sein? Freundschaft und Professionalität stürzen sie in ein ziemliches Gefühlschaos. Wie gut, dass ihr Kollege Enno Moll mit der ihm eigenen Gelassenheit hilft, alles zu sortieren. Doch dann ist Kati auf einmal verschwunden! Entzieht sie sich den Ermittlungen? Ist sie in der Gewalt des Mörders? Alles deutet darauf hin, doch es gibt keine Forderungen des Entführers. Und dann beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, das Mona fast um den Verstand bringt … In der Ostfrieslandkrimi-Reihe mit den Borkumer Inselkommissaren Mona Sander und Enno Moll sind jetzt vierundvierzig spannende Bände erschienen. Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erworben werden. "Friesenturm" ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich. Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0D79BKL31 sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1072186703 . Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Klarant Verlag

