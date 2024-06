Startseite Renommierte Personalberatung EO Executives veröffentlicht Wegweiser-Whitepaper durch den Assessment-Dschungel Pressetext verfasst von Nicole-Oetker-A... am Do, 2024-06-20 12:39. Wie lässt sich schon bei der Besetzung einer Führungsposition die Spreu effektiv vom Weizen trennen? EO Executives beantwortet diese Frage in neuem Whitepaper und offenbart die Herangehensweise der Profis Köln, 20.06.2024

Eine Fehlbesetzung (Bad Hire) auf Führungsebene ist für jedes Unternehmen mit großen Herausforderungen verbunden und kann schnell zu entscheidenden Verlusten führen – finanziell, in der Außenwirkung des Unternehmens und auch im Team. Nicht umsonst hat sich unter dem Schlagwort Executive Search eine ganze Branche darauf spezialisiert, erfolgskritische Führungspositionen effektiv mit den richtigen Personen zu besetzen. Das Whitepaper „Hired by Skills, Fired for Attitude! Die unsichtbaren Faktoren erfolgreicher Führungskräftebesetzung“ der mehrfach ausgezeichneten internationalen Personalberatung EO Executives bietet nun einen praktisch orientierten Einstieg, worauf es zu achten gilt. Die Quintessenz des EO-Ansatzes, den Executive Search-Berater Thomas Kollmar und Klaas Koolman in ihrem Whitepaper vorstellen, ist dabei, dass vor allem die schwer einschätzbaren Faktoren den Ausschlag für Erfolg oder Misserfolg geben. Neben den Skills eines Kandidaten komme es mindestens genauso auf seine Persönlichkeit und innere Einstellung an. Wie Entscheidende in Unternehmen diese innere Einstellung schon im Besetzungsprozess zuverlässig erfassen und beurteilen können, zeigen Klaas Koolman und Thomas Kollmar dabei am Beispiel EO Executives selbst: Nach einer kurzen Einführung in die Methoden der Persönlichkeitsdiagnostik stellen sie diejenigen Instrumente und Tools vor, die sich in ihrer eigenen Tätigkeit als Personalberater bewährt haben. Das Whitepaper „Hired by Skills, Fired for Attitude! Die unsichtbaren Faktoren erfolgreicher Führungskräftebesetzung“ ist Teil der Executive Insights-Reihe, in deren Rahmen EO Executives regelmäßig informative Inhalte rund ums Thema Führung veröffentlicht und zum Dialog einlädt. Interessierte können den Executive Insights-Newsletter kostenlos auf LinkedIn abonnieren. Dass die EO-Berater im Executive Search Erfolg haben, demonstrieren etliche namhafte Auszeichnungen und eine stetige Expansion. EO Executives wurde erst kürzlich vom Handelsblatt mit der Auszeichnung prämiert, zu den führenden Personalberatungen Deutschlands zu gehören. Damit steht EO als eine der 40 Top-Personalberatungen an der Spitze der deutschen Personalberatungsbranche. Untersucht wurden insgesamt 307 Personalberatungen. Die Prämierung durch das Handelsblatt schließt an die Auszeichnung durch die WirtschaftsWoche an, die EO Executives im vierten Quartal 2023 im Rahmen des Personalberater-Index erhielt. Und auch international gewinnt die in Köln ansässige Executive Search-Beratung aktuell immer mehr an Momentum: Dieses Jahr begrüßte EO Executives bereits neue Partner aus den USA, Frankreich, Dänemark und Großbritannien. Über EO Executives – Results through people

Erfolge in Unternehmen werden von Menschen gemacht

Führungskräften kommt dabei eine besonders bedeutende Rolle zu. Unsere Mission ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, das beste Führungsteam aufzubauen, das sie jemals hatten. Dazu bringen wir Berater, die gleichzeitig sehr individuelle wie auch spezifische Kenntnisse besitzen, mit unseren Kunden zusammen. Unsere Berater sind Experten in ihren jeweiligen Branchen und Funktionsbereichen. Durch die hohe Expertise unserer Berater stellen wir sicher, dass erfolgskritische Führungspositionen rasch, dauerhaft und erfolgreich besetzt werden. Erfolgreiche Führungsteams durch executive-intro®

Neben kompetenten Beratern besteht unser Team aus engagierten Researchern und Mitarbeitern – und jeder bringt in die Suche nach der perfekten Führungskraft seine umfassenden Kenntnisse ein. Unser einzigartiger methodischer Ansatz, executive-intro®, sorgt dafür, dass unsere Kandidaten nicht nur in fachlicher Hinsicht überzeugen, sondern auch auf zwischenmenschlicher Ebene eine langfristige Bereicherung für das Führungsteam und das Unternehmen darstellen. Wir bezeichnen das als „Perfect Match“.

EO Executives wurde 1997 gegründet und ist heute in sechs Ländern weltweit mit insgesamt 33 Standorten präsent. Wir besetzen Positionen sowohl durch fest angestellte Führungskräfte und Experten wie auch durch rasch verfügbare Interim Manager für befristete Aufgaben und Projekte. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden mit weiteren Beratungsleistungen rund um das Thema Executive Search, Interim Management und Leadership Development.