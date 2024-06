Startseite LED Strategie 2030 von LED Explorer setzt neue Maßstäbe Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-06-19 05:08. LED-Explorer präsentiert das innovative, patentierte System Strategie 2030. Dieses fortschrittliche System von LED 3-Phasen-Strahlern (https://3-phasen-strahler.de/) wurde speziell für den Einsatz in Ausstellungsräumen, Museen, Verkaufsflächen und Shopbeleuchtungen entwickelt. Dank der herausragenden Flexibilität in Bezug auf Lichthelligkeit, Ausrichtung, Lichtfarbe und Fokussierung setzt es neue Maßstäbe in der Beleuchtungstechnik. Das System ist das Resultat der umfangreichen Erfahrung von LED-Explorer in zahlreichen Ausstellung und Anwendungen. Zielgerichtete Ausleuchtung auf höchstem Niveau:

Während herkömmliche Einzelstrahler und Doppelstrahler-Techniken an ihre Grenzen stoßen, bietet die Strategie LED 2030 eine überlegene Lösung.

Die 3-Phasen-Strahler überwinden die bisherigen Imitationen und bieten eine präzise Ausleuchtung von Exponaten und Flächen. Das im Jahr 2015 patentierte System Chamäleon zeichnet sich durch seine besondere Schwenkbarkeit um eine Hochachse sowie die relative Beweglichkeit der beiden Strahler zueinander aus. Innovative Technik für flexible Beleuchtungslösungen:

Das LED 2030 System ermöglicht es, die beiden Strahler entweder gebündelt auf einen Punkt oder weit auszurichten, sie beleuchten unterschiedliche Bereiche . Zusätzlich zur Schwenkbewegung um die Hochachse wird der Doppelstrahler um eine liegende Achse geneigt. Diese hohe Flexibilität erlaubt die Nutzung kurzer Schienen, was auf begrenzten Flächen einen entscheidenden Vorteil bietet.

In Kombination mit den Vorteilen der LED-Technik - kompakte Bauform, geringes Gewicht und niedriger Energieverbrauch - stellt dieses System eine unschätzbare Bereicherung für vielfältige Einsatzbereiche dar. Nachhaltigkeit und exzellente Lichtqualität dank modernster LED-Technologie:

Die LED Explorer GmbH ist seit vielen Jahren im Bereich der Shop- und Messebeleuchtung mit 3-Phasen-Strahlern (https://3-phasen-strahler.de/) tätig und hat ihre Expertise auf zahlreichen internationalen Messen bewiesen. Auch die Ausstattung von Ausstellungsräumen und Lebensmittelmärkten gehört seit langem zu ihrem Kerngeschäft. Die Entwicklung des LED Strategie 2030 Systems ist das Ergebnis der praktischen Anforderungen, die das Unternehmen in der täglichen Arbeit erlebt. Ziel war es, ein System zu schaffen, das unkompliziert optimale Lichtverhältnisse für jede Anforderung bietet.

Mit der LED Strategie 2030 setzt LED-Explorer neue Maßstäbe in der Beleuchtungstechnik und bietet eine nachhaltige, flexible und energieeffiziente Lösung für vielfältige Anwendungen. Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Lebensmittelgeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger 3-Phasen Strahler spezialisiert. Kontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676

