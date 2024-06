Startseite Scientology Media Productions gewinnt 14 Platin- und Gold-Auszeichnungen bei den Viddy Awards 2024 Pressetext verfasst von Frank Busch am Di, 2024-06-18 18:32. Scientology Media Productions wurde mit 14 Viddy Awards, darunter 7 Platin Awards, beim internationalen Wettbewerb 2024 ausgezeichnet, bei dem herausragende Videoleistungen in der digitalen Welt geehrt werden. Die Viddy Awards, ehemals die Videographer Awards, sind eine der begehrtesten Auszeichnungen in der Videobranche. Seit 1994 haben Tausende von Produktions- und Kommunikationsprofis ihre besten und kreativsten Arbeiten eingereicht. Das Ziel der Viddy Awards ist es, herausragende Videokünstler für ihre Arbeit zu bestätigen. Zu den Preisträgern zählen Nachrichtensender, lokale Kabelsender, Produktionsfirmen, Freiberufler sowie internationale Werbeagenturen und auch Produktionsstudenten. Scientology Media Productions ist ein hochmodernes Multimedia-Kommunikationszentrum im Herzen von Hollywood und Heimat des Scientology Network. Der Sender, der rund um die Uhr ausgestrahlt wird, ging 2018 an den Start und wurde von Millionen Menschen in über 240 Ländern und Territorien weltweit in 17 Sprachen gesehen. Das Originalprogramm des Senders, das sich nun in seiner sechsten Staffel befindet, wird weiterhin für seine kreative Exzellenz anerkannt sowie für die vielfältigen, fesselnden Inhalte und seine außergewöhnliche Produktionsqualität gelobt. Die in den Kategorien Broadcast/Cable/Subscription TV und Commercials ausgezeichneten Produktionen sind folgende: 7 Platin-Auszeichnungen Operation: Etwas dagegen tun - Programme | Dokumentarfilm

Bestimmungsort: Scientology, Bogotá - Programme | Kultur

Stimmen für die Menschlichkeit: Marshall Faulk - Programme | Soziale Verantwortung

Stimmen für die Menschlichkeit: Lance Dyer - Programme | Soziale Verantwortung

Treffen Sie einen Scientologen: Christopher Hill - Programme | Automobile

Treffen Sie einen Scientologen: Marni Atherton - Programme | Essen & Trinken

Treffen Sie einen Scientologen: Armando Siracusano und Gabriella Comis - Programme | Essen & Trinken 7 Gold-Auszeichnungen "Entscheiden Sie selbst" Scientology Anzeige - Web Commercials | Nonprofit

Bestimmungsort: Scientology, Johannesburg - Programme | Kultur

Treffen Sie einen Scientologen: Cristal Logothetis - Programme | Gemeinnützig

Treffen Sie einen Scientologen: Colm O'Halloran - Programme | Sport

Treffen Sie einen Scientologen: Guy Taylor - Programme | Sport

Treffen Sie einen Scientologen: Matt Brown - Programme | Unterhaltung

Treffen Sie einen Scientologen: Satinder Chawla - Programme | Unterhaltung Scientology Network in Los Angeles Das Scientology Network ging am 12. März 2018 an den Start. Seitdem wurde es in 240 Ländern und Territorien weltweit in 17 Sprachen angesehen. Um dem wachsenden Interesse der Menschen an Scientology nachzukommen, beleuchtet das Network den Alltag von Scientologen, zeigt die Kirche als globale Organisation und präsentiert ihre Programme zur Verbesserung der Gesellschaft, die das Leben von Millionen von Menschen berührt haben. Das Network zeigt auch Dokumentarfilme von unabhängigen Filmemachern, die einen Querschnitt der Kulturen und Glaubensrichtungen repräsentieren, aber ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die Gesellschaft zu verbessern. Die innovativen Inhalte von Scientology Network wurden mit mehr als 125 Branchenpreisen ausgezeichnet, darunter Tellys, Communitas und Hermes Creative Awards. Das von Scientology Media Productions, dem globalen Medienzentrum der Kirche in Los Angeles, ausgestrahlte Scientology Network ist auf DIRECTV Channel 320 verfügbar und kann auf Scientology.tv, auf mobilen Apps und über die Plattformen Roku, Amazon Fire und Apple TV gestreamt werden. Die Scientology-Religion wurde von dem Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Die erste Scientology-Kirche wurde 1954 in Los Angeles etabliert und die Religion hat sich auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet.

