Startseite Hybrid Power Solutions kündigt Nachbestellung im Rahmen der Vertriebspartnerschaft mit Colony Hardware an Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-06-18 15:53. Vancouver, British Columbia - 18. Juni 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) (Hybrid oder das Unternehmen), ein kanadischer Produzent industrieller, brennstofffreier Energielösungen, freut sich bekannt zu geben, dass die Produkte von Hybrid in einem der beiden großen Warenlager seines kürzlich angekündigten Vertriebspartners Colony Hardware bereits ausverkauft sind. Aufgrund der starken Nachfrage hat Colony Hardware nun eine größere Nachbestellung aufgegeben. Diese strategische Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Reichweite der innovativen Energieprodukte von Hybrid auszuweiten und substanzielles Umsatzwachstum zu erzielen. Der schnelle Ausverkauf und die anschließende Bestellung zur Bestandsaufstockung unterstreichen den unmittelbaren Erfolg der Vertriebspartnerschaft zwischen Hybrid Power Solutions und Colony Hardware, die am 6. Juni 2024 bekannt gegeben wurde. Ziel der Partnerschaft ist es, die Reichweite der innovativen Energieprodukte von Hybrid über das umfangreiche Netz von Colony Hardware mit 64 Standorten in den Vereinigten Staaten zu erweitern. Wir sind begeistert von der überwältigenden Resonanz auf unsere Produkte bei Colony Hardware, so Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. Die Tatsache, dass unsere Produkte in einem seiner großen Lager so schnell nach Bekanntgabe der Partnerschaft ausverkauft waren, bestätigt die starke Nachfrage nach unseren brennstofffreien Energielösungen. Wir arbeiten eng mit Colony Hardware zusammen, um eine rasche Wiederaufstockung der Lagerbestände zu gewährleisten und ihre kontinuierlichen Verkaufsbemühungen zu unterstützen. Die größere Nachbestellung von Colony Hardware zeigt die Skalierbarkeit der Fertigungskapazitäten von Hybrid Power Solutions und die Bereitschaft des Unternehmens, eine zunehmende Nachfrage zu bedienen. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, über sein wachsendes Vertriebsnetz zuverlässige, nachhaltige Energielösungen für Branchen mit Bedarf bereitzustellen. Dieser frühe Erfolg mit Colony Hardware stärkt unser Vertrauen in die Partnerschaft und ihr Potenzial, ein erhebliches Umsatzwachstum zu erzielen, fügt Byrne hinzu. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Colony Hardware, da wir gemeinsam daran arbeiten, saubere Energielösungen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Hybrid Power Solutions konzentriert sich nach wie vor auf die Weiterentwicklung seiner brennstofffreien Energietechnologie sowie die Förderung der Umstellung auf nachhaltige Energie in verschiedenen Branchen. Das wachsende Vertriebsnetz und die steigenden Umsätze des Unternehmens sind wichtige Indikatoren für die zunehmende Akzeptanz seiner innovativen Energielösungen. Für weitere Informationen, Anfragen oder Medienangebote wenden Sie sich bitte an: Für das Unternehmen Francois Byrne CEO und Direktor

www.investhps.com Über Hybrid Power Solutions Inc. Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für saubere Energie, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel HPSS notiert ist. Hybrid ist auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert und bietet Produkte an, die die Art und Weise, wie Branchen den Zugang zu Strom und Energiespeicherung angehen, neu definieren. Durch die Schwerpunktlegung auf Innovation und Verantwortung für die Umwelt ist HPS weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kosteneffizienter Energielösungen. Zukunftsgerichtete Information Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, erwartet, voraussichtlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hybrid Power Solutions Inc

