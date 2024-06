Startseite Checkmarx stellt Application Security Posture Management und Cloud Insights vor Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-06-18 13:12. Leistungsstarke neue Funktionen reduzieren "Störgeräusche" um mehr als 80 Prozent durch Konsolidierung, Korrelation, Priorisierung und Risikomanagement auf Basis von Transparenz vom Code bis zur Cloud und Runtime-Informationen von Cloud-Providern FRANKFURT, 18. Juni 2024 - Checkmarx (https://checkmarx.com/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=Ne...), der Marktführer im Bereich Cloud-native Enterprise Application Security, bietet Unternehmen mit Checkmarx Application Security Posture Management (ASPM) und Cloud Insights lückenlose Transparenz über ihre Application Security Posture vom Code bis zur Cloud. ASPM und Cloud Insights sind auf der Checkmarx One AppSec-Plattform (https://checkmarx.com/product/application-security-platform/?utm_source=...) verfügbar. Die Lösungen ermöglichen es Cloud-First-Unternehmen, Anwendungs- und Geschäftsrisiken erheblich zu reduzieren, indem sie ihnen umfassende Transparenz über ihre Application Security Posture bieten und sie dabei unterstützen, Maßnahmen besser zu korrelieren und zu priorisieren. "Entwickler und AppSec-Teams möchten die Schwachstellen und Informationen, die sie von Security-Scannern und -Tools erhalten, konsolidieren, um die wirklich wichtigen identifizieren und adressieren zu können und Probleme in der Cloud-Runtime zu vermeiden. Angesichts der zunehmenden Komplexität von Cloud-nativen Anwendungen und der Vielzahl an Lösungen, die erforderlich sind, um Schwachstellen in allen Aspekten der Anwendungen zu erkennen, sind Entwickler- und AppSec-Teams schlichtweg überfordert", so Kobi Tzruya, Chief Product Officer bei Checkmarx. "Checkmarx Cloud Insights bohrt den AppSec-Ansatz der Teams auf und bringt Runtime-Kontext zurück in den DLC, wo Checkmarx bei der Priorisierung hilft. Entwickler können sich nun auf das Wesentliche konzentrieren und wirklich effektive Maßnahmen schneller ergreifen." Checkmarx ASPM korreliert und priorisiert Security-Alerts jeder AppSec-Lösung in der Entwicklungsumgebung, erhöht die Transparenz, minimiert Risiken und verbessert das Application Security Posture Management als Ganzes. ASPM basiert auf der anerkannten Fusion Korrelations-Engine und dem Application Risk Management von Checkmarx, die bereits auf Erkenntnisse aus unserer durchgängigen AppSec-Plattform - etwa zu ausnutzbaren Schwachstellen - zurückgreifen. Darüber hinaus ergänzt es Bring Your Own Results (BYOR) und erweitert die Abdeckung über das Checkmarx Lösungsportfolio hinaus auf SARIF- und OSCF-Results beliebiger Third-Party-Lösungen - einschließlich der von Checkmarx Partnern wie Zimperium, Onapsis und anderen. Mit Checkmarx Cloud Insights profitieren Entwickler und AppSec-Verantwortliche von... - Korrelation und Integration von Checkmarx Daten mit Daten von Cloud-Service-Providern (CSPs) und Cloud-Native Application Protection Platforms (CNAPPs). - neuen Möglichkeiten zur Priorisierung von Maßnahmen - nach Open-Source-Bibliotheken, die in der Runtime-Umgebung aufgerufen werden (durch Integration mit Sysdig), und nach dem Internet zugewandten Netzwerk-Schwachstellen beim Deployment in der Cloud-Umgebung (durch Partnerschaften mit Wiz und Amazon Web Services). Die Informationen werden in Checkmarx Application Risk Management integriert. - der Möglichkeit, die Behebung von Schwachstellen anhand des Angriffspfads entlang des SDLC zu tracken. Wird beispielsweise eine Schwachstelle in einer laufenden Anwendung erkannt, ...

- identifiziert Cloud Insights das Repository und den Entwickler, um die Behebung der Schwachstelle zu beschleunigen.

- lokalisiert Cloud Insights das Container-Image und stellt sicher, dass der Fix dort übernommen wurde.

- listet Cloud Insights die laufenden Container-Cluster auf und stellt sicher, dass die laufende Anwendung mit den gefixten Images gerebootet wurde und sich nicht mehr in der Runtime-Umgebung befindet. - einer verbesserten UX dank priorisierter Risikoinformationen, die es Entwicklern ermöglichen, sich auf die Behebung der Schwachstellen konzentrieren, die am kritischsten sind, am einfachsten ausgenutzt werden können oder das größte Risiko darstellen. "Checkmarx One ist die führende Enterprise-Application-Security-Plattform. Durch die Öffnung für Third-Party Results können unsere gemeinsamen Kunden ihre Abdeckung unkompliziert erweitern und innerhalb von Checkmarx ASPM alles im Blick behalten. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Checkmarx, die die führenden Mobile Security Threat Insights von Zimperium direkt in die Checkmarx ASPM-Plattform integriert", so Nitin Bhatia, Chief Strategy Officer bei Zimperium. "Die Kooperation ermöglicht es Unternehmen, ihre gesamte mobile Anwendungslandschaft effektiver zu managen und umfassend vor neu aufkommenden Bedrohungen zu schützen." Weitere Informationen über die Checkmarx One Plattform, ASPM und Cloud Insights finden interessierte Leserinnen und Leser hier (https://checkmarx.com/product/aspm/?utm_source=PR&utm_medium=referral&ut...). Über Checkmarx

Checkmarx ist Marktführer im Bereich Application Security und ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Anwendungsentwicklung vom Code bis zur Cloud abzusichern. Die einheitliche Checkmarx One Plattform und die Services des Unternehmens verbessern die Sicherheit, senken die Gesamtbetriebskosten und stärken gleichzeitig das Vertrauen zwischen AppSec, Entwicklern und CISOs. Checkmarx ist überzeugt, dass es nicht nur gilt, Risiken zu identifizieren, sondern diese auch über die gesamte Anwendungslandschaft und Software-Supply-Chain hinweg zu beheben - mit einem durchgängigen Prozess, der alle relevanten Stakeholder einbezieht. Das Unternehmen betreut mehr als 1.800 Kunden und 40 Prozent der Fortune 100. Folgen Sie Checkmarx auf LinkedIn, YouTube und Twitter/X. Firmenkontakt

