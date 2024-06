Startseite epilot und enwarp ermöglichen intelligenten Photovoltaik-Vertrieb Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-06-17 10:29. Photovoltaik boomt: Seit 2018 wurden durchschnittlich jedes Jahr 51 Prozent mehr Photovoltaikanlagen gebaut als im Jahr zuvor - ein Ende des Andrangs auf die Energie aus Sonnenkraft scheint erstmal nicht in Sicht. Sonnige Zeiten also für Energieversorger und andere Lösungsanbieter? Nicht ganz, denn die Planung und Projektierung von PV-Anlagen ist aufwendig. Eine Lösung bietet die Kooperation von epilot und enwarp. Sie revolutioniert die Photovoltaik-Akquise mit intelligenter Lead-Generierung inkl. Angebotserstellung und Implementierung. Die Zeiten von komplizierten Formularen und ungenauen Daten bei der Photovoltaik-Akquise sind vorbei. Auf Knopfdruck können Energieversorger und Lösungsanbieter ihren Kundinnen und Kunden passgenaue Angebote samt Visualisierung unterbreiten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Photovoltaik-Rechnern, die oft mit ungenauen Daten arbeiten, basiert die Lösung von enwarp auf komplexen Geodaten und detaillierten Simulationen für jedes individuelle Dach. "Wir unterstützen bei Kampagnen zur Erzeugung von Aufmerksamkeit mit interaktiven Apps, um aus Interessierten DSGVO-konforme Leads zu machen, und mit skalierbaren Tools zur indikativen Angebotserstellung. Im deutschen und auch europäischen Markt bieten wir die umfangreichste Datenbasis und beste Datenqualität", so Dr. Stephan Wilforth, Geschäftsführer von enwarp. epilot sorgt dafür, dass Kundinnen und Kunden mit wenigen Klicks und Angaben zu ihrem Angebot kommen: Anhand von einfach zu beantwortenden Fragen werden sie Schritt für Schritt durch den Angebotsprozess geführt. Die Daten landen direkt als Lead im System. Das Angebot inkl. Visualisierung der möglichen PV-Anlage wird automatisch generiert und an den Interessenten versandt. So ermöglicht die nahtlose Integration von enwarp in die epilot-Plattform eine effiziente Lead-Generierung und Angebotslegung in nur 5 Minuten. Damit hört der Prozess nicht auf: "Auch die anschließende Steuerung der Installation sowie die Servicebetreuung zur Wartung der Anlage kann inkl. Self-Service-Kundenportal über epilot abgedeckt werden", so Michel Nicolai, CEO von epilot. Win-win im Photovoltaik-Vertrieb

Dieses Vorgehen bedeutet eine enorme Verschlankung der gesamten Prozesskette, denn die Photovoltaikanlage kann inklusive der benötigten Anzahl der Module, ihrer Auslegung und weiterer wichtiger Komponenten vorgeplant werden, ohne dass ein Mitarbeitender überhaupt vor Ort gewesen ist. Dank der End-to-End-Abdeckung des gesamten Prozesses sparen Energieversorger und andere Lösungsanbieter wertvolle Zeit und Ressourcen und überzeugen ihre Kundinnen und Kunden gleichzeitig durch ihr Komplettangebot. Die Software-as-a-Service Cloud-Plattform epilot ist das digitale Fundament für die Skalierung von

Vertriebs-, Netz- und Implementierungsprozessen im Rahmen der Energiewende. epilot bringt mehr

Transparenz für Lösungsanbieter, Energieversorger, Netzbetreiber sowie ihre Partner, B2C- und

B2B-Kunden. Mehr als 150 Enterprise-Kunden unterstützt das Kölner Tech-Unternehmen mit

modernen Kundenerlebnissen und effizientem Kollaborationsmanagement: An der

Kundenschnittstelle werden mit epilot Anfragen digital aufgenommen oder Produkte und Services

online verkauft. Das Management und die Implementierung der eingehenden Anfragen erfolgen

mithilfe einer transparenten 360°-Sicht und eines automatisierten Workflow-Managements in

Zusammenarbeit mit Partnern. Über ein modernes Kundenportal werden Kundenpotenziale

ausgebaut. Weitere Informationen: www.epilot.cloud Firmenkontakt

e.pilot GmbH

Marina Heinen

Im Mediapark 8a

50670 Köln

+49 172 1638542

www.epilot.cloud Pressekontakt

PresseCompany GmbH

Michaela Conrad

Reinsburgstraße 82

70178 Stuttgart

0160/2314208

