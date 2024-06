Startseite MuM lädt ein: Innovationsforum für Prozessoptimierung in Fulda Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-06-17 10:15. Am 2. Juli präsentiert MuM spannende Praxisberichte und interaktive Workshops zum Thema Produktentwicklung mit PLM Wessling, 17. Juni 2024: Auf dem Innovationsforum für Prozessoptimierung in Fulda am 2. Juli dreht sich alles um das Thema Produktentwicklung mit PLM. Das Programm umfasst drei spannende Keynotes mit Sprechern der FH Joanneum, von Swissneutronics sowie der FAM GmbH. Im Anschluss daran bietet Mensch und Maschine (MuM) zwei Workshop-Sessions an. Den Keynote-Auftakt übernimmt Johannes Dirnberger von der österreichischen Forschungseinrichtung FH Joanneum, der zu den Themen Digitalisierung, Digitaler Reifegrad und aktuelle Megatrends referiert. Im Anschluss daran spricht Pascal Baumgartner von Swissneutronics über "PLM als Treiber für Effizienzsteigerung", gefolgt von Frank Kalis von der FAM Förderanlagen und Baumaschinen GmbH, der einen Praxisbericht über "Erfahrungen eines Unternehmens mit PLM für PDM-Kunden" hält. Nach der Mittagspause gibt es die erste Workshop-Session zu "Implementierungen von PLM in PDM-Systemen". Der zweite Workshop widmet sich dann der "Optimierung von Produktentwicklungsprozessen mittels PLM". Abgerundet wird das Innovationsform mit einer Abschlussdiskussion sowie einem lockeren Apero mit geselligem Get-Together. Das Event findet am 2. Juli ab 9:00 Uhr im Hotel Platzhirsch Fulda statt

(Adresse: Unterm Heilig Kreuz 3-5, 36037 Fulda) Weitere Details zum Programm sowie zur Anmeldung gibt es hier (https://www.mum.de/fachtage-und-workshops/innovationsforum-fuer-prozesso...) Über Mensch und Maschine:

Die Mensch und Maschine Deutschland GmbH ist im Bundesgebiet an über 30 Standorten vertreten. Das Unternehmen ist Teil der internationalen Mensch und Maschine Software SE (MuM), einem führenden Entwickler von Lösungen in den Bereichen Computer Aided Design, Manufacturing und Engineering (CAD/CAM/CAE), Product Data/Lifecycle Management (PDM/PLM) und Building Information Modeling/Management (BIM) mit rund 75 Standorten in ganz Europa, Asien und Amerika. Das MuM-Geschäftsmodell basiert auf den beiden Segmenten MuM-Software (Standardsoftware für CAM, BIM und CAE) und Systemhaus (kundenspezifische Digitalisierungs-Lösungen, Schulung und Beratung für Kunden aus Industrie, Bauwesen und Infrastruktur). Die 1984 gegründete MuM hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München, beschäftigt mehr als 1.100 Mitarbeitende und hat 2023 einen Umsatz von 322 Mio Euro erzielt. Die MuM-Aktie ist in Frankfurt (scale30) und München (m:access) notiert. Weitere Informationen unter www.mum.de

