Startseite SHANGHAI BERLIN und Headraft präsentieren neues AR-Game "Trails of Wonder" für Samsung Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-06-17 10:00. Berlin, 17. Juni 2024 - Samsung möchte die GenZ mit einem Augmented Reality (AR)-Game zurück in die Natur bringen. "Trails of Wonder" bietet Nutzer:innen die Möglichkeit, virtuelle Erlebniswelten zu erkunden und dabei Fotoaufgaben zu lösen, die von einer Künstlichen Intelligenz (KI) in Echtzeit bewertet werden. In Zusammenarbeit mit den Agenturen SHANGHAI BERLIN und Headraft hat Samsung ein immersives Markenerlebnis entwickelt, das Technologie und Storytelling verbindet und so den Markenkern "Serious Tech, Playfully Told" von Samsung perfekt verkörpert. "Trails of Wonder zeigt eindrucksvoll, wie Samsung das Outdoor-Erlebnis bereichern kann. Mit individuellem und modernem Storytelling bieten wir eine personalisierte Brand Experience," betonen Dana Kreidt, Chief Creative Officer, und Alexandra Schlegel, Managing Director bei SHANGHAI BERLIN. Das Spiel umfasst vier detailreich gestaltete Storywelten, die auf Grünflächen oder auf 72 kuratierten Wanderwegen des Outdoor-App-Anbieters Komoot in ganz Deutschland gespielt werden können. Diese AR-Landschaften fügen sich in die reale Umgebung ein und erfüllen die Sehnsucht der GenZ nach einer Verbindung von physischen und digitalen Erlebnissen. "Mit Trails of Wonder kombinieren wir Augmented Reality, Location-Based Experiences und KI in einem interaktiven Storytelling-Format. Das Spiel beginnt zuhause und führt die Nutzer:innen hinaus in die Natur, wodurch wir der Zielgruppe spannenden Content an unterschiedlichen Touchpoints bieten", erklärt Insa Hollenberg, Lead Strategist bei Headraft. Ein KI-gestützter Charakter begleitet die Spieler:innen durch die Geschichte und hilft dabei, eine Bildersammlung zu erstellen, die die Schönheit der Erde einfängt. Die Features der neuen Samsung Galaxy S24 Familie sind dabei nahtlos in das Storytelling integriert. "Trails of Wonder" wird durch eine digitale Kampagne mit Fokus auf Bewegtbild beworben. Zudem unterstützen Influencer:innen die Kampagne über ihre Social-Media-Kanäle und regen die Nutzer:innen an, durch User Generated Content aktiv teilzunehmen. Die App steht kostenlos im Google Play Store, Samsung Galaxy Store und im App Store zum Download bereit. YT Links zu den Trailern

Trail "Mystic Valley" - https://youtu.be/2xug6h8bPrE

Trail "Into the Wild" - https://youtu.be/bvqWueNYyZ8

Trail "Garden of Peace" - https://youtu.be/IR7hqMlFl_k Über die Agenturen:

SHANGHAI BERLIN ist das Powerhouse of Story und entwickelt und produziert wegweisende Strategien, relevante Stories und starke Executions. Das 20-köpfige Team sorgt dafür, dass eine Story dabei ihre ganze Power entfalten kann, egal, ob digital oder analog, live oder hybrid. Denn am Ende gilt: Wer die richtige Story hat, hat den Lead. Als Mitbegründer und Part of OPEN steht uns dabei eine der 30 größten Digitalagenturen Deutschlands zur Seite. Headraft ist eine innovative Strategieberatung und ein Full-Service-Produktionspartner für interaktives Storytelling mit immersiven Medien. Das Team von 20 XR-Enthusiast:innen revolutioniert Brand Engagement und verwandelt traditionelle Touchpoints in virtuelle Markenerlebnisse. 2016 in Hamburg gegründet, ist Headraft heute eine der führenden Agenturen für Immersive Content in Deutschland.

