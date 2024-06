Splunk .conf24 in Las Vegas - Consist-Team gewinnt erneut Security Competition vor Ort

Der IT-Dienstleister Consist stellt Splunk auch im restlichen Jahr 2024 in den Fokus seiner Aktivitäten

Das Consist-Team ist wieder einmal führend beim Boss of the SOC (BOTS) und erzielt den ersten Platz auf der .conf24. Am elften Juni 2024 startete die mehrtägige weltweit größte Splunk-User-Konferenz, auf der der Wettkampf der besten Security Operations Center Teams ein wichtiger Bestandteil ist. Was macht die Faszination von Splunk aus, dass auch in 2024 Tausende in die USA nach Las Vegas pilgerten?

Kiel - Ein Grund dürfte in der Datenbeobachtungs- und Analyse-Kompetenz von Splunk liegen, die eine weltweite Anwender-Community für die Themen Observability und IT Security ständig weiterentwickelt. Die größte Anwender-Konferenz für Splunk bietet hierfür eine wichtige Plattform. Neben einer Vielzahl von Fachvorträgen und Best Practices von Unternehmen wie IKEA oder FedEx ermöglichen vor allem mehr als 200 Sessions auf der .conf24 den Austausch von Schwarmwissen zu unterschiedlichsten Fragestellungen.

Besondere Splunk-Kompetenz

Eine davon ist die interaktive Workshop Session von Martin Müller, Principal Consultant bei der Consist Software Solutions GmbH und Clara Merriman, aus dem Splunk Security Center of Excellence. In ihrem gemeinsamen Workshop vor Ort in Las Vegas drehte sich alles um die Effizienz im Einsatz von Splunk. Den Teilnehmenden wurde anhand verschiedener Anwendungsfälle gezeigt, wie kleine Optimierungen, beispielsweise bei der Ausführung von Suchen und Datenmodellen, deren Gesamtbetriebskosten erheblich senken können.

In einem anderen Format, als Competition, angelegt, verfolgt der BOTS dasselbe Ziel, den schnellen und effektiven Einsatz der Splunk-Lösung weiterzuentwickeln - in diesem Fall gegen anspruchsvolle Angriffsszenarien auf ein Security Operations Center (SOC). Hier konnte das Consist Team bereits mehrfach erste Plätze belegen, zuletzt in 2023 und 2017 - und nun erneut in 2024.

Digitale Resilienz

Dieses tiefe Wissen über den Einsatz der Big-Data-Technologie Splunk teilen die mehr als 30 Splunk Consultants bei Consist im täglichen Doing beim Einsatz in Kundenprojekten ebenso wie in regelmäßigen Special Interest Groups oder gemeinsamen Workshops. Mitte Juli ist bereits der nächste Splunk Workshop angesetzt. An zwei Tagen geht es am Firmensitz in Kiel um das Thema Machine Learning und dessen Weiterentwicklung in den Anwendungsszenarien.

Um die digitale Resilienz von Unternehmen weiter voranzutreiben legt Splunk einen Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz und Machine Learning. So erweitert Splunk seine KI-Lösungen für schnellere Erkennung, Untersuchung und Reaktion in den Bereichen Security und Observability. Dank der agilen weltweit vernetzten Anwender-Community setzt man damit einen weiteren starken Gegenpol gegenüber der Dark Side des Cyber Spaces.

