400 Hunde auf einer Müllkippe: VETO startet Spendenkampagne zur Rettung von Straßenhunden in Griechenland Pressetext verfasst von VETO Tierschutz am Do, 2024-06-13 11:24. Moers, 13. Juni 2024 - VETO, die Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen, startet am 13. Juni die VETO-Rettungsmission „Müllhalde" mit dem Ziel, rund 400 Straßenhunde von einer Mülldeponie in der nordgriechischen Gemeinde Xanthi mit nahrhaftem Futter zu versorgen, sie tierärztlich behandeln und kastrieren zu lassen. Auf der Deponie leben Schätzungen von Tierschützer:innen zufolge aktuell rund 400 Straßenhunde. Die Hunde erleiden schwere, teils tödliche Verletzungen bei Unfällen mit Fahrzeugen und Maschinen der Deponieanlage. Tierschützer:innen berichten außerdem von stark unterernährten Hunden, die Mangelerscheinungen, Parasitenbefall und Infektionskrankheiten aufweisen. Hinzu kommen Vergiftungssymptome, denn das Wasser auf der Müllhalde ist verunreinigt und die verfügbare Nahrung besteht ausschließlich aus Abfall. Unkontrolliert vermehren sich die Hunde untereinander, da die meisten Tiere nicht kastriert sind. Laut einer Tierschützerin vor Ort liegt die Sterblichkeitsrate der Welpen bei 90 Prozent. VETO war dem Hilferuf des Tierschutzverein SOS-Dogs e. V. gefolgt und im April dieses Jahres nach Griechenland gereist, um sich ein Bild von der prekären Lage zu machen. „Der Besuch in Xanthi war auch für uns eine Extremsituation. Dort wird man ungefiltert mit all den Gefahren konfrontiert, denen Straßentiere in Europa ausgesetzt sind," sagt Janin Hammerschmidt von VETO, die die Lage in Xanthi im April als Teil des Teams dokumentierte. „Um diesem Leid ein Ende setzen zu können, sind wir alle gefragt." Mit der VETO-Rettungsmission „Müllhalde" setzt VETO auf einen zielgerichteten und vor allem nachhaltigen Lösungsansatz: Die Futterspenden sichern die Versorgung der Tiere. Zusätzlich ermöglichen Geldspenden tierärztliche Behandlungen und Kastrationen, um die exponentielle Vermehrung der Straßenhunde in Xanthi zu stoppen und so zukünftiges Leid zu vermeiden. Ziel der Kampagne ist es, die Versorgung der schätzungsweise 400 Hunde für mindestens ein Jahr lang zu gewährleisten und die Kastrationen nebst medizinischer Grundbehandlung zu finanzieren. „Die Versorgung mit Futter ist die Grundlage für effektive Tierschutzarbeit. Um dem Leid der Hunde und Katzen auf Europas Straßen aber langfristig entgegenzuwirken, brauchen wir flächendeckende Kastrationen. Nur so können wir diesen Kreislauf durchbrechen. Das zeigt das Beispiel Xanthi deutlich." -Marco van Dré, Geschäftsführer von VETO Ab Donnerstag, den 13. Juni können Unterstützer:innen auf veto-tierschutz.de/rettungsmission-muellhalde für die Hunde in Xanthi spenden. Dabei entscheiden die Tierfreund:innen selbst, ob sie Futter oder finanzielle Unterstützung für Kastrationen spenden möchten – dies ist in der Wunschliste der Kampagne frei wählbar. Die Kosten für eine Monatsration Hundefutter belaufen sich auf 47 Euro, eine Wochenration Welpenfutter kostet 15 Euro und die Kastration eines Hundes inklusive Wurmkur, Bluttests und Mikrochip kann mit 210 Euro ermöglicht werden. So kamen die Hunde auf die Müllhalde Das städtische Tierheim in Xanthi schloss vor einigen Jahren ohne Alternative. Die dort untergebrachten Hunde wurden auf der Müllhalde zurückgelassen. Auch die angrenzenden Gemeinden nutzten die Deponie, um Straßenhunde und ungewollte Haustiere und deren Nachwuchs dort auszusetzen. Kaum ein Hund war kastriert, sodass die Population schnell anstieg. Warum sind Kastrationen so wichtig? Hunde vermehren sich exponentiell. Rein rechnerisch können ein unkastriertes Hundepaar und dessen Nachkommen innerhalb von zehn Jahren über 60 Millionen Hundewelpen in die Welt setzen. Flächendeckende Kastrationen sind die einzige Möglichkeit, um die Population der Straßenhunde einzudämmen. Über VETO: VETO Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen verbessert die Lebensbedingungen heimatloser Hunde und Katzen in Europa und entlastet Tierschutzvereine mit Futterspenden und finanzieller Hilfe. Die 2016 gegründete Organisation mit Sitz in Moers fordert mit gezielter Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit sowie Aufklärung, Kampagnen und Petitionen Veränderungen im europäischen Tierschutz. Die Vision der gemeinnützigen Organisation ist ein Europa, in dem jeder Hund und jede Katze in Würde und Sicherheit lebt. Mehr auch auf: www.veto-tierschutz.de