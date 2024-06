Startseite Scribble Video: Microlearning für effektives und flexibles Lernen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-06-13 06:08. Innovative Lehr- und Lernmethode Hamburg, Juni 2024 - Scribble Video Hamburg bietet eine innovative Lösung, um Wissen in Unternehmen effizient und flexibel zu vermitteln. Mit maßgeschneiderten Microlearning-Videos (https://www.scribble-video.de/microlearning) setzt die Hamburger Agentur neue Maßstäbe in der modernen Wissensvermittlung und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Schulungsinhalte prägnant und ansprechend zu präsentieren.

Maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Bedürfnisse

"Jedes Unternehmen hat einzigartige Anforderungen an die Schulung seiner Mitarbeiter," sagt Carsten Müller, Gründer von Scribble Video. "Deshalb entwickeln wir maßgeschneiderte Microlearning-Videos, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. Unsere Videos sind kurz, prägnant und hinterlassen einen bleibenden Lernerfolg."

Beeindruckende Expertise und renommierte Kunden

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Erstellung von Lern- und Erklärvideos hat sich Scribble Video als führender Anbieter in diesem Bereich etabliert. Die Kundenliste umfasst sowohl kleine Startups als auch große Unternehmen wie Otto, Knauf und die ARAG. Jedes Projekt wird individuell gestaltet, um sicherzustellen, dass die Botschaften klar und verständlich vermittelt werden.

Rundum-Service: Von der Idee bis zur Realisierung

Scribble Video bietet einen vollständigen Service, der alle Schritte von der Konzeptentwicklung über die Erstellung von Storyboards bis hin zur finalen Produktion umfasst. Das erfahrene Team aus Drehbuchautoren, Grafikern und E-Learning Experten arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass die Microlearning-Videos den gewünschten Lernerfolg erzielen.

Leistungen im Detail

1.Konzeptentwicklung: In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden wird ein maßgeschneidertes Konzept entwickelt, das die Kernbotschaft effektiv vermittelt.

2.Storyboard-Erstellung: Visuelle Skizzen und Storyboards helfen, die Struktur des Videos zu planen und sicherzustellen, dass alle wichtigen Punkte abgedeckt werden.

3.Produktion: Mit modernster Technik und kreativen Ansätzen wird das Konzept in ein ansprechendes Video umgesetzt.

4.Mehrsprachigkeit: Videos können in mehreren Sprachen produziert werden, um internationale Zielgruppen zu erreichen.

Vorteile der Microlearning-Videos

Verständlichkeit: Komplexe Inhalte werden einfach und verständlich vermittelt.

Engagement: Visuell ansprechende Videos halten die Aufmerksamkeit des Publikums.

Effizienz: Lerninhalte werden in kurzer Zeit prägnant auf den Punkt gebracht.

Flexibilität: Anpassung an verschiedene Plattformen und Zielgruppen.

Microlearning: Lernen in kleinen Einheiten

Microlearning, auch bekannt als Mikrolernen, bezeichnet eine innovative Lehr- und Lernmethode, die darauf abzielt, Wissen und Fähigkeiten in kleinen, leicht verdaulichen Häppchen zu vermitteln. Typischerweise werden die Inhalte in Form von Infografiken, kurzen E-Learning-Lektionen, Videos und Quizfragen präsentiert, die in der Regel nur wenige Minuten dauern. Diese flexible und zeitlich gut anpassbare Lernstrategie trägt dazu bei, die Lernkurve zu verkürzen und die Mitarbeiter zu neuen Aufgaben zu befähigen.

Weitere Informationen dazu: https://www.scribble-video.de/microlearning Scribble Video aus Hamburg ist Experte für die Erstellung von Erklärvideos, besonders für anspruchsvolle Vorstandspräsentationen. Ihr markantes, zeitloses Design macht komplexe Themen leicht verständlich. Mit über 800 Projekten beweist Scribble Video, dass es Inhalte effektiv und eindrucksvoll für jedes Publikum aufbereiten kann. Sie sind die erste Wahl für Führungskräfte, die Wert auf klare und überzeugende Kommunikation legen. Kontakt

Scribble Video

Leena Müller

Brunnenkoppel 28

22041 Hamburg

040-652 52 30

