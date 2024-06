Startseite Consul Weltreisen präsentiert: Exklusive Kreuzflugreise - Einmal um die Welt Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-06-12 14:42. Hannover, 10. Juni 2024 - CONSUL Weltreisen, der führende Anbieter für luxuriöse und maßgeschneiderte Reiseerlebnisse, freut sich außerordentlich, die Einführung einer unvergleichlichen Kreuzflugreise um die Welt bekannt zu geben. Diese einmalige Reise beginnt am 7. November 2025 und bietet eine beispiellose Gelegenheit, einige der beeindruckendsten und exotischsten Destinationen der Welt in höchstem Komfort und Luxus zu erleben. www.consul-weltreisen.com Reiseverlauf: - Abreiseort: Hannover

- Reiseroute: Marrakesch (Marokko) - Barbados - Medellin - Lima (Chile) - Cusco - Machu Picchu - Osterinsel - COMO Laucala Island - Great Barrier Reef (Australien) - Angkor Wat (Kambodscha) - Delhi/Taj Mahal (Indien). Reise-Highlights im Detail: - Marrakesch: Die exklusive Reisegruppe taucht in die magische Atmosphäre dieser orientalischen Stadt, wo die lebhaften Souks, prachtvollen Paläste und duftenden Gärten die Sinne verzaubern werden.

- Barbados: Die Gäste lassen sich von den paradiesischen Stränden und dem türkisblauen Wasser der Karibik verzaubern und genießen die warmen Sonnenstrahlen und die entspannte Atmosphäre dieser Trauminsel.

- Medellin: Die Weltenbummler erleben die dynamische Kultur und die atemberaubende Landschaft Kolumbiens. Medellin, bekannt als die "Stadt des ewigen Frühlings", beeindruckt mit ihrer Modernität und Herzlichkeit.

- Lima und Cusco: Lassen Sie sich von der reichen Geschichte Perus und der kulturellen Vielfalt faszinieren. Besuchen Sie die Hauptstadt Lima und begeben Sie sich auf eine Reise in die Vergangenheit in Cusco, bevor Sie die majestätischen Ruinen von Machu Picchu erkunden.

- Osterinsel: Entdecken Sie die mysteriösen Moai-Statuen dieser abgelegenen und faszinierenden Insel im Pazifischen Ozean. Erleben Sie die Kultur und die Geheimnisse dieser einzigartigen Destination.

- Überfliegen der Datumsgrenze mit Champanger und einer limitierten Plakette

- COMO Laucala Island: Entspannen Sie sich in absoluter Privatsphäre und Luxus auf dieser exklusiven Privatinsel im Südpazifik. Genießen Sie erstklassigen Service, exquisite Küche und unvergleichliche Naturschönheit.

- Great Barrier Reef, Australien: Tauchen Sie ein in die farbenfrohe Unterwasserwelt eines der größten und schönsten Korallenriffe der Welt. Erkunden Sie das marine Paradies, das zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört.

- Angkor Wat, Kambodscha: Besichtigen Sie den majestätischen Tempelkomplex von Angkor Wat, ein beeindruckendes Zeugnis der Khmer-Architektur und ein UNESCO-Weltkulturerbe. Lassen Sie sich von der spirituellen Aura und der historischen Bedeutung dieser Stätte begeistern.

- Delhi und Taj Mahal, Indien: Erleben Sie die lebendige Kultur und die reiche Geschichte Indiens. Besuchen Sie das Taj Mahal, eines der schönsten und ikonischsten Bauwerke der Welt, und tauchen Sie ein in die faszinierende Vielfalt Delhis.

- Ankunft nach 21 Tagen in Hannover Hans-Joachim Bischoff und Geschäftsführer der CONSUL Weltreisen und CONSUL Privat Jet: "Diese Reise ist mehr als nur ein Urlaub; sie ist eine einmalige Gelegenheit, die Wunder unserer Welt in unvergleichlichem Luxus zu erleben. Wir haben diese Route sorgfältig zusammengestellt, um unseren Gästen die schönsten und faszinierendsten Orte der Erde zu zeigen. Von der exotischen Magie Marrakeschs bis hin zur atemberaubenden Schönheit des Great Barrier Reef - diese Reise verspricht unvergessliche Momente und höchsten Komfort. Unser Ziel ist es, eine Reise zu bieten, die nicht nur die Welt zeigt, sondern auch die Seele berührt und bleibende Erinnerungen schafft. Wir freuen uns darauf, Sie auf diesem einzigartigen Abenteuer zu begleiten." CONSUL Weltreisen lädt alle Abenteuerlustigen und Luxusreisenden herzlich ein, Teil dieser einmaligen Kreuzflugreise zu werden und die Welt in einem Stil zu erkunden, der keine Wünsche offen lässt. Erleben Sie unvergessliche Momente, die weit über das Alltägliche hinausgehen, und lassen Sie sich von der Schönheit und Vielfalt unserer Welt verzaubern. Über CONSUL Weltreisen: CONSUL Weltreisen ist ein renommierter Anbieter von exklusiven und maßgeschneiderten Reiseerlebnissen. Über CONSUL Weltreisen, ein renommierter Anbieter für exklusive Reisen, wurde vor 40 Jahren gegründet und hat sich seitdem als führender Anbieter für Kreuzflüge etabliert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung bietet CONSUL Weltreisen außergewöhnliche Reiseerlebnisse, die weit über das Übliche hinausgehen. Kreuzflüge, bei denen Passagiere mit speziell gecharterten Flugzeugen in kürzester Zeit zu den faszinierendsten Orten der Welt reisen, gehören zu den Hauptattraktionen des Unternehmens. Highlights von CONSUL Weltreisen Kreuzflügen: 1. Exklusive Reiseziele: CONSUL Weltreisen ermöglicht es Reisenden, abgelegene und exotische Orte zu besuchen, die oft nicht auf den typischen Reiserouten liegen.

2. Luxuriöse Reiseerlebnisse: Komfort und Luxus stehen bei diesen Kreuzflügen an erster Stelle. Die Flüge bieten erstklassigen Service, luxuriöse Ausstattung und erstklassige Verpflegung an Bord.

3. Maßgeschneiderte Reiserouten: Jede Reise wird individuell geplant, um den Wünschen und Bedürfnissen der Reisenden gerecht zu werden. Dies umfasst sowohl die Auswahl der Reiseziele als auch die Gestaltung des Reiseablaufs.

4. Erfahrenes Team: Das Team von CONSUL Weltreisen besteht aus erfahrenen Reiseexperten, wie Kai Schepp, die sich um jedes Detail kümmern, um ein unvergessliches Reiseerlebnis zu gewährleisten.

CONSUL Weltreisen hat sich einen Namen gemacht, indem es einzigartige und exklusive Reiseerlebnisse bietet, die Luxus, Abenteuer und Entdeckung miteinander verbinden. Durch ihre spezialisierten Kreuzflüge haben sie sich als Vorreiter in der Branche etabliert und setzen weiterhin Maßstäbe für außergewöhnliche Reiseangebote. Kontakt: CONSUL Weltreisen GmbH Hans-Joachim Bischoff

